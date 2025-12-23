A klímabarát étrend legfontosabb lépése egy bizonyos húsféle mellőzése

Az élelmiszer-termelés a globális üvegházhatású gázkibocsátás jelentős részéért felel. Amit és ahogyan eszünk, közvetlenül hat a klímaváltozásra. A klímabarát étrend olyan választásokat jelent, amelyek kevesebb erőforrást igényelnek, és kisebb terhelést rónak a bolygóra.
Mit jelent a klímabarát étrend?
Olyan táplálkozási minta, amely előnyben részesíti az alacsony környezeti terhelésű élelmiszereket. Ezek jellemzően kevesebb vizet, földterületet és energiát igényelnek, valamint kisebb szén-dioxid-kibocsátással jár az előállításuk.
Kevesebb hús, több növény
Az egyik legfontosabb alapelv az állati eredetű termékek – különösen a vörös húsok – fogyasztásának csökkentése.
A hüvelyesek, gabonák, zöldségek és gyümölcsök nemcsak fenntarthatóbbak, hanem rostban és mikrotápanyagokban is gazdagok.
Szezonális és helyi alapanyagok
A szezonális élelmiszerek termesztése kevesebb energiát igényel, míg a helyi termékek rövidebb szállítási lánccal jutnak el a fogyasztóhoz. Ez csökkenti a szállítással járó kibocsátást, és támogatja a helyi gazdaságot is.
Élelmiszer-pazarlás visszaszorítása
A megvásárolt, de kidobott ételek feleslegesen terhelik a környezetet. Tudatos tervezéssel, megfelelő tárolással és maradékmentéssel jelentősen csökkenthető az élelmiszer-hulladék mennyisége.