A sütő takarítása a legtöbbünk számára olyan feladat, amit a hátunk közepére sem kívánunk: a szennyeződések általában makacsak, nehéz hozzájuk férni, de nem akarjuk erős vegyszerekkel kezelni a felületeket. Szerencsére viszont nem is kell!

Kevesen gondolnak alternatív megoldásokra, de a szódabikarbóna, az ecet és a citrom hármasa természetes, olcsó és rendkívül hatékony megoldást nyújthat a sütőtisztítás során. Ráadásul ez egy környezetbarát módszer, ami friss illatot hagy maga után, és visszaadja a sütő eredeti ragyogását.

Ne terheljük a sütőt vegyszerekkel: így tisztíthatjuk természetesen

Miért válasszunk természetes tisztítószereket?

A bolti sütőtisztítók gyakran tele vannak erős vegyi anyagokkal, amelyek irritálhatják a bőrt, kellemetlen szagokat bocsátanak ki, és nyomot hagyhatnak az ételkészítéshez használt felületeken.

A szódabikarbóna, az ecet és a citrom ezzel szemben biztonságosak, hatékonyak, és sokkal kíméletesebbek a környezethez és a háztartási gépeinkhez is.

Nem mellesleg olcsón és könnyen beszerezhetők.

Amire szükségünk lesz:

kb. 170 g szódabikarbóna

fehér (desztillált) ecet

friss citromlé

meleg víz

szivacs

puha törlőkendő

műanyag vagy szilikon spatula

szórófejes flakon

gumikesztyű

Lépésről lépésre: így tisztítsuk ki a sütőt

Vegyük ki a sütőrácsokat, tepsiket, és töröljük ki a morzsákat. Ha lehet, szereljük le az ajtót, így könnyebb lesz a tisztítás. Forraljunk fel vizet, adjunk hozzá kb. 2 deciliter ecetet. Melegítsük elő a sütőt 150 °C-ra, majd kapcsoljuk ki. Tegyük be a lábost az ecetes vízzel, csukjuk be az ajtót, és hagyjuk állni legalább 3 órát. Ezalatt a gőz fellazítja a lerakódásokat. Keverjünk össze kb. 2 dkg szódabikarbónát 3–4 evőkanál meleg vízzel, majd adjunk hozzá néhány csepp citromlevet. Ezt a masszát kenjük fel a sütő falára, ügyelve arra, hogy a fűtőszálakat kerüljük. A makacs foltokat szivaccsal vagy spatulával dörzsöljük át. Töltsünk ecetet egy szórófejes flakonba, és permetezzük a szódabikarbónás felületekre. A pezsgő reakció segít feloldani a zsírt. Hagyjuk állni legalább 1 órán át, majd meleg vízzel és szivaccsal alaposan mossuk át. Végül töröljük szárazra mikroszálas kendővel.

A sütőrács és az ajtó tisztítása

Terítsünk le egy törölközőt, helyezzük rá a rácsokat. Szórjunk rá szódabikarbónát, majd fújjunk rá ecetet, hogy habos réteg képződjön.

Ha erősebb tisztítást szeretnénk, áztassuk be forró víz és citromlé vagy ecet keverékébe egy éjszakára.

Öblítsük le, majd szárítsuk meg teljesen.

Az ajtó zsanérjait és a tömítéseket puha kefével vagy szivaccsal tisztítsuk. Fém súrolószivacsot ne használjunk, mert karcolhatja az üveget.

Hogyan szüntessük meg a kellemetlen szagokat?

Ha a tisztítás után ecetszag maradna, melegítsük elő a sütőt 120 °C-ra, majd tegyünk az alsó rácsra egy tepsit 1 liter forró vízzel és két citrom levével. Csukjuk be az ajtót, és hagyjuk állni – így természetes módon frissítjük fel a sütőt.

Tippek a tisztább sütőért

Ha gyakran használjuk, hetente töröljük át a belsejét.

A kifröccsent szennyeződéseket mindig tisztítsuk le, miután a sütő kihűlt.

Még természetes szerekkel is érdemes gumikesztyűt használni, hogy védjük a bőrt.

Mindig belülről kifelé dolgozzunk, így a szennyeződés nem kerül mélyebbre.

A makacs foltoknál ismételjük meg a folyamatot.

Ezzel az egyszerű, természetes módszerrel sütőnk újra ragyogni fog, a konyhánk pedig friss illatú lesz – mindezt vegyszerek nélkül, költséghatékonyan és környezetbarát módon.

