Szokatlan vegyszermentes módszer: így tedd foltmentessé az otthoni szőnyegeidet

Nem kell erős vegyszerhez nyúlni, ahhoz, hogy kitisztítsd a foltokkal tarkított szőnyegeidet. Mai Otthon Tippünk segít abban, hogy házi praktikával, hogyan tudod ezt abszolválni.

Az otthoni, olcsó, vegyszermentes módszereknek mindig örülünk: ilyen ez a szőnyeg-folttisztító is, amiben egy furcsa konyhai alapanyag lesz segítségünkre. Lássuk, miről van szó!

Szokatlan vegyszermentes módszer: így tedd foltmentessé az otthoni szőnyegeid

A szintetikus szőnyegek tisztításához bevett módszer a speciális szerek használata, amit gőztisztítóval lehet a leghatékonyabban felvinni a szőnyeg szálai közé. Ha viszont szeretnénk vegyszer nélkül kitisztítani a szőnyegünket, akkor egy olyan alapanyaghoz kell nyúlnunk, ami elsőre szokatlan lesz.

Ez pedig nem más mint a savanyú káposzta vagy friss káposzta, ami felszívja a szennyeződéseket.

Ehhez annyit kell tennünk, hogy a káposztát a foltra kell helyezni (a hatékonyság kedvéért, akár sóval is összekeverhetjük), és legalább egy órán át állni hagyni. Az idő letelte után a káposztát eltávolítva alaposan kiporszívózzuk a szőnyeget.

Milyen természetes megoldás segíthet még, ha nem bírjuk a káposzta szagát?

A káposzta jellegzetes, erős szaga miatt nem biztos, hogy a legmegfelelőbb módszer, viszont só, az ecet és a szódabikarbóna is alkalmas a foltok és szagok eltávolítására. Ehhez először a sót kell a foltra önteni, majd fokozatosan hozzá adagolni az ecetet és a szódabikarbónát.

