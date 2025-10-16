Gasztro

2025.10.16.

Meglepő, de ez a gyümölcs is segíthet, ha székrekedésed van

Nosalty profilképe Nosalty

A székrekedés nem csupán kellemetlen, hanem az életminőséget is komolyan befolyásolhatja. Jó hír azonban, hogy egy friss, tudományos bizonyítékokra épülő étrendi útmutató most megmutatta, mely ételek és kiegészítők segíthetnek természetes módon helyreállítani az emésztés egyensúlyát – van köztük egy váratlan, zöld gyümölcs is.

A székrekedés szinte mindenkit érintett már életében, de ha a probléma tartósan fennáll, az már krónikus formának számít. A becslések szerint a felnőttek közel ötöde rendszeresen küzd ezzel a panasszal, és az idősebb korosztályban ez az arány még magasabb.

Egy tál gyümölcs
A kivi is segíthet, ha székrekedés gyötör
Getty Images

Most először készült olyan, tudományos alapokra épülő étrendi ajánlás, amely kifejezetten a krónikus székrekedésben szenvedőknek nyújt segítséget. A kutatást a Brit Dietetikusok Szövetsége is támogatja, és számos meglepő eredményt tartalmaz.

Az egészséges bélműködésre jellemző, hogy a székletürítés gyakorisága egyénenként eltérhet: van, akinek naponta háromszor, másnak hetente háromszor normális. Ha azonban ez az arány tartósan lecsökken, az nemcsak kellemetlen, hanem hosszú távon aranyérhez vagy végbélrepedésekhez is vezethet. A szakértők szerint ilyenkor az első lépés az étrend módosítása.

Sokan különféle hashajtókhoz vagy növényi kivonatokhoz – például szenna-alapú készítményekhez – fordulnak segítségért, de a legújabb ajánlás inkább természetes megoldásokat javasol.

Kíméletes megoldásokat nyújthat székrekedés esetén:

  • a magnézium-oxid étrend-kiegészítő,
  • a psyllium, vagyis az útifűmaghéj,
  • valamint egyes, jótékony hatású probiotikumok rendszeres fogyasztása.

Az ételek közül pedig egyértelműen a kivi került a lista élére.

Bizony, a kivi segíthet rendezni a bélműködést

Ez a C-vitaminban és rostban gazdag gyümölcs nemcsak ízletes, hanem segíthet rendezni a bélműködést is – ráadásul a héja is ehető, és még több rostot tartalmaz. A kutatók a rozskenyeret és a magas ásványianyag-tartalmú vizeket is a javasolt élelmiszerek közé sorolják székrekedés esetén.

A teljes étrendi útmutató a Neurogastroenterology and Motility című szaklapban jelent meg. A kutatás vezetője, Kevin Whelan professzor szerint ez az új irányelv fontos előrelépés abban, hogy a székrekedés kezelését ne kizárólag gyógyszerekre, hanem az étrendre és az életmódra is alapozzák.

Forrásunk volt.

Ajánlott videó

Legújabb receptek

zöldbabfőzelék

Egyszerű zöldbabfőzelék

Ez egy csodálatos nyári (hús, liszt és tejmentesen is elkészíthető) étel frissen szedett zöldbabból, jó adag tejföllel, fokhagymával és egy leheletnyi füstös pirospaprikával. ...

brassói

Brassói szűzpecsenye

A brassói aprópecsenye egy fantasztikus magyaros fogás, amiből vétek lenne kispórolni az étel lelkét, a fokhagymát. Szaftosabban vagy kissé szárazon is egyformán nagy kedvencünk.

Még több recept

Címlapról ajánljuk

Egy tál gyümölcs
Gasztro

Meglepő, de ez a gyümölcs is segíthet, ha székrekedésed van

A székrekedés nem csupán kellemetlen, hanem az életminőséget is komolyan befolyásolhatja. Jó hír azonban, hogy egy friss, tudományos bizonyítékokra épülő étrendi útmutató most megmutatta, mely ételek és kiegészítők segíthetnek természetes módon helyreállítani az emésztés egyensúlyát – van köztük egy váratlan, zöld gyümölcs is.

Nosalty

További cikkek

Még több cikk

Top Receptek

palacsinta-alaprecept
palacsinta alaptészta

Palacsinta alaprecept

Kicsi és nagyok kedvence a palacsinta. Akár sós, akár édes töltelékkel készíted, a legfontosabb, hogy az alap rendben legyen: ez a mi tökéletes palacsinta alapreceptünk, amiben biztosan ...

klasszikus-becsinalt-leves
becsinált leves

Klasszikus becsinált leves

A becsinált leves nálam a gyerekkort idézi meg: nagyanyám után, anyám is rendszeresen készítette el nekünk ezt a kiadós levest, amit a tejföl tesz krémessé, a citrom leve pedig ...

tradicionalis-gulyasleves
gulyásleves

Tradicionális gulyásleves

Az igazi Hungarikum, amire igazán büszkék lehetünk. Vendéglátós lévén tapasztaltam, hogy a külföldi turisták, amikor betérnek az étterembe, az volt az első kérdésük, hogy "Gulász " ...

Még több top recept

Friss receptek

Még több friss recept