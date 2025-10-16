Meglepő, de ez a gyümölcs is segíthet, ha székrekedésed van

A székrekedés szinte mindenkit érintett már életében, de ha a probléma tartósan fennáll, az már krónikus formának számít. A becslések szerint a felnőttek közel ötöde rendszeresen küzd ezzel a panasszal, és az idősebb korosztályban ez az arány még magasabb.
Most először készült olyan, tudományos alapokra épülő étrendi ajánlás, amely kifejezetten a krónikus székrekedésben szenvedőknek nyújt segítséget. A kutatást a Brit Dietetikusok Szövetsége is támogatja, és számos meglepő eredményt tartalmaz.
Az egészséges bélműködésre jellemző, hogy a székletürítés gyakorisága egyénenként eltérhet: van, akinek naponta háromszor, másnak hetente háromszor normális. Ha azonban ez az arány tartósan lecsökken, az nemcsak kellemetlen, hanem hosszú távon aranyérhez vagy végbélrepedésekhez is vezethet. A szakértők szerint ilyenkor az első lépés az étrend módosítása.
Sokan különféle hashajtókhoz vagy növényi kivonatokhoz – például szenna-alapú készítményekhez – fordulnak segítségért, de a legújabb ajánlás inkább természetes megoldásokat javasol.
Kíméletes megoldásokat nyújthat székrekedés esetén:
- a magnézium-oxid étrend-kiegészítő,
- a psyllium, vagyis az útifűmaghéj,
- valamint egyes, jótékony hatású probiotikumok rendszeres fogyasztása.
Az ételek közül pedig egyértelműen a kivi került a lista élére.
Bizony, a kivi segíthet rendezni a bélműködést
Ez a C-vitaminban és rostban gazdag gyümölcs nemcsak ízletes, hanem segíthet rendezni a bélműködést is – ráadásul a héja is ehető, és még több rostot tartalmaz. A kutatók a rozskenyeret és a magas ásványianyag-tartalmú vizeket is a javasolt élelmiszerek közé sorolják székrekedés esetén.
A teljes étrendi útmutató a Neurogastroenterology and Motility című szaklapban jelent meg. A kutatás vezetője, Kevin Whelan professzor szerint ez az új irányelv fontos előrelépés abban, hogy a székrekedés kezelését ne kizárólag gyógyszerekre, hanem az étrendre és az életmódra is alapozzák.