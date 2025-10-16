Meglepő, de ez a gyümölcs is segíthet, ha székrekedésed van

A székrekedés nem csupán kellemetlen, hanem az életminőséget is komolyan befolyásolhatja. Jó hír azonban, hogy egy friss, tudományos bizonyítékokra épülő étrendi útmutató most megmutatta, mely ételek és kiegészítők segíthetnek természetes módon helyreállítani az emésztés egyensúlyát – van köztük egy váratlan, zöld gyümölcs is.

A székrekedés szinte mindenkit érintett már életében, de ha a probléma tartósan fennáll, az már krónikus formának számít. A becslések szerint a felnőttek közel ötöde rendszeresen küzd ezzel a panasszal, és az idősebb korosztályban ez az arány még magasabb.

A kivi is segíthet, ha székrekedés gyötör Getty Images

Most először készült olyan, tudományos alapokra épülő étrendi ajánlás, amely kifejezetten a krónikus székrekedésben szenvedőknek nyújt segítséget. A kutatást a Brit Dietetikusok Szövetsége is támogatja, és számos meglepő eredményt tartalmaz.

Az egészséges bélműködésre jellemző, hogy a székletürítés gyakorisága egyénenként eltérhet: van, akinek naponta háromszor, másnak hetente háromszor normális. Ha azonban ez az arány tartósan lecsökken, az nemcsak kellemetlen, hanem hosszú távon aranyérhez vagy végbélrepedésekhez is vezethet. A szakértők szerint ilyenkor az első lépés az étrend módosítása.

Sokan különféle hashajtókhoz vagy növényi kivonatokhoz – például szenna-alapú készítményekhez – fordulnak segítségért, de a legújabb ajánlás inkább természetes megoldásokat javasol.

Kíméletes megoldásokat nyújthat székrekedés esetén:

a magnézium-oxid étrend-kiegészítő,

a psyllium, vagyis az útifűmaghéj ,

, valamint egyes, jótékony hatású probiotikumok rendszeres fogyasztása.

Az ételek közül pedig egyértelműen a kivi került a lista élére.

Bizony, a kivi segíthet rendezni a bélműködést

Ez a C-vitaminban és rostban gazdag gyümölcs nemcsak ízletes, hanem segíthet rendezni a bélműködést is – ráadásul a héja is ehető, és még több rostot tartalmaz. A kutatók a rozskenyeret és a magas ásványianyag-tartalmú vizeket is a javasolt élelmiszerek közé sorolják székrekedés esetén.

A teljes étrendi útmutató a Neurogastroenterology and Motility című szaklapban jelent meg. A kutatás vezetője, Kevin Whelan professzor szerint ez az új irányelv fontos előrelépés abban, hogy a székrekedés kezelését ne kizárólag gyógyszerekre, hanem az étrendre és az életmódra is alapozzák.

Forrásunk volt.