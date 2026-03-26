Ez a hétköznapi, olcsó zöldség a húsokat is lekörözi vastartalmával, mégis keveset fogyasztunk belőle

A kelkáposzta egy szerény, olcsó alapanyag, amit sokan mellőznek a főzés során, pedig sokszínűen elkészíthető, és rengeteg jótékony egészségügyi hatása van. Lássuk, miért kellene jóval több kelkáposztát fogyasztanunk!

A kelkáposzta a káposztafélék családját gyarapítja, és zöld, erősen rojtos leveleiről könnyedén felismerhetjük. Az egyik legegészségesebb zöldségféle, amit magunkhoz vehetünk köretként, feltétként, főzelékként, de belekerülhet turmixba is.

Receptajánló:

Miért annyira egészséges a kelkáposzta?

A kelkáposzta fogyasztása erősen javallott a vérszegénységben szenvedők számára, hiszen

több vasat tartalmaz, mint a csirke-, borjú- vagy sertéshús.

Magas c-vitamin tartalmú élelmiszerekkel együtt fogyasztva pedig még hatékonyabb a felszívódása. Vastartalma mellett kiváló A-, C- és K-vitamin forrás, melyek hozzájárulnak a jó látáshoz, az immunrendszer támogatásához és az erős csontokhoz is. Magas antioxidánstartalma csökkenti a gyulladásokat, és a rákos megbetegedésekkel szemben is jótékony hatása van. A benne található kénvegyületek a méregtelenítést és a máj működését segítik.

Mindezek mellett a kelkáposzta csökkenti a rossz koleszterinszintet és káliumtartalmával segíti a normális vérnyomás meglétét.

A szívbetegségek, az érelmeszesedés és a stroke kockázatát is csökkenti rendszeres fogyasztása.

Magas rosttartalma a bélműködésre hat jótékonyan.

Hogyan használjuk fel a konyhában?

A kelkáposztából remek saláták készülhetnek, hiszen dióval, parmezánnal, fetával, citrusfélékkel és olívaolajjal kombinálva nagyon ízletes fogás készülhet belőle. Felhasználásával turmixokat is készíthetünk, de megfőzve tésztákba, rakott ételekbe és főzelékekbe is belekerülhet, sőt, egészséges chipset is készíthetünk belőle.

Forrásunk volt.