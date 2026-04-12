Piac, bár, reggeliző, tapas – 10 kedvenc helyem, ahova bárkit, bármikor szívesen elküldök

Mióta hivatásszerűen foglalkozom gasztronómiával, másképp nézek egy-egy kávézóra, étteremre, akár egy csésze feketére vagy egy tál levesre is. Mióta tudom, hogy mennyi munka van mögötte, hogy milyen nagy kincs egy igazi törzshely, hogy mennyire jó, ha van hova visszatérni, sokkal jobban megbecsülöm a törzshelyeimet is. Úgyhogy most jöjjön az én Top 10-es listám azokkal a helyekkel, amik otthonossá teszik számomra a világot.

Hivatal

Elképzelhetetlen lenne, hogy mással kezdjem, mint második otthonommal, a Hivatal Családi Kávézóval.

Ez a pici hely fogadott be, amikor akkora volt a csörömpölés a házban, hogy nem hallottam a gondolataimat, emlékezetes esték egész sora kezdődött és ért véget itt, itt főzik a legjobb kávét a Madách téren, és vitathatatlanul itt a legjobb a társaság is.

Egy otthonos sziget a turisták forgatagában, ha egy olyan helyet kerestek a bulinegyedben, ami a helyi erőkre alapozza a működését, gyertek ide. A hangulat mindig jó, Maradonának úgy áldozunk, mintha csak Nápolyban lennénk, a stadionrocktól a britpopon át a rögtönzött Magyar Dal Napjáig mindenféle zenei ízlést kiszolgálnak, a Campari-szóda pedig jeges és fanyar, ahogy illik. Rengeteg emlék köt ehhez a helyhez, évek óta itt ünneplem a szülinapom, és arra készülök, hogy még rengeteg felejthetetlen pillanatot töltsek el itt. Azoknak ajánlom, akik ebben a nagyvárosi kavargásban szeretnének otthonra lelni valahol, akik nem szeretnek csak úgy betérni valahová, hanem igazi törzshelyre vágynak. Egyébként impozáns a rumkínálat is, de ezt már tényleg csak bónuszpontként írom ide.

Hivatal

Budapest, Madách Imre út 12.

Nyitvatartás: hétfő-kedd 9.00-0.00, szerda 9.00-1.00, csütörtök-péntek 9.00-2.00, szombat 18.00-2.00

Hunyadi téri piac

Az egész úgy kezdődött, hogy néhány éve Gabi barátnőm felhívott, hogy igyunk egy kávét, de előtte be kéne vásárolnia a Hunyadi téri piacon, mi lenne, ha ott találkoznánk... Én akkor már egy ideje viszonylag közel laktam a Hunyadihoz, valahogy mégsem jártam ott, ez a délelőtt viszont eldöntötte, hogy én is piacra járós nő leszek, nincs más választás. Azóta a szombati piacozás az életem szerves része lett, ha néhány hét kimarad, borzasztóan tud hiányozni.

Van abban valami otthonosság, hogy tudom, Gyula hentes mindig rendelkezésre áll, ha csirkés pilafot, gránátalmás csirkemájat, hurkát-kolbászt, lecsót vagy épp fasírozottat szeretnék csinálni; hogy a lángososnál már van kislángos is, és nem kell egy malomkerékkel birkózni; hogy tudom, kinél veszek zöldséget a leveshez, hol a legjobb a zöld húsú kápia; hogy a savanyúságos nénik a csalamádé mellé csomagolnak némi malíciózus életbölcsességet is.

Vagy hogy az almás-körtés bácsinál annak ellenére vásárlok rendkívül hűségesen, hogy láttam többször is, hogy az F. C. Barcelona sapkáját viseli. (Amikor El Clásico van, olyankor nem, de mindig máskor igen.) A piac sokkal több, mint egy hely, ahol bevásárolhatunk. Piacot választunk magunknak. Elmegyünk ide és oda, kipróbáljuk ezt és azt, és végül meglesz az igazi, amihez az ember mindvégig hűséges marad, és ahova a város másik végéről is képes visszajárni. Nem ígérem, hogy nektek is a Hunyadi lesz a törzshelyetek, de ha még nincs kedvenc piacotok, gyertek, és tegyetek egy próbát.

Hunyadi téri piac

Budapest, Hunyadi tér 4.

Nyitvatartás: hétfő-péntek 7.00-18.00, szombat 7.00-14.00

Nomád Hotel & Glamping

Tudom, hogy mindig az otthonossággal jövök, de mikor elköltöztem Egerből, nagyon nehezen találtam meg a helyem Budapesten, és rájöttem, hogy meg kell becsülni azokat a helyeket, ahol az ember lánya otthon érezheti magát akkor is, ha messze van az otthonától. Noszvaj amúgy annyira nincs messze az otthonomtól, de a Balogh család által megálmodott és megteremtett Nomád Hotel és Glamping egyike a világ azon kicsi darabkáinak, ahova úgy mehetek, mintha hazamennék. És szerintem ezzel nagyjából mindenki így van, aki megtapasztalta a Nomád-féle vendégszeretetet. Békés, nyugodt, körülveszi az erdő, és belépve tényleg olyan, mintha megszűnne a külvilág.

Elvonulnál, és csak pihennél, olvasgatnál egy nyugis sarokban? Vagy beszélgetnél a pult mellett? Kirándulnál egy óriásit, hogy este csak zsibbadt lábbal bezuhanj az ágyba? Itt ezt is, azt is lehet, és miután kialudtad magad, garantáltan a világ legfinomabb reggelijét kapod majd.

A Nomád bőséges reggelije tényleg messze földön híres, már csak ezért is érdemes ellátogatni hozzájuk. Ez az egész ennél persze sokkal több, úgyhogy ha egyszer tanácstalanok lennétek azt illetően, hol érdemes eltölteni mondjuk egy hosszú hétvégét, akkor hallgassatok rám, és gyertek ide!

Nomád Hotel & Glamping

Noszvaj, Síkfőkút út 5-7.

Lelkem

Nagyon tetszik a Lelkemben, hogy Nikoletta és Viktor úgy tudják a barátságos és szívélyes vendéglátás legjavát nyújtani, hogy amit csinálnak, soha, egy percre sem válik túlzóvá vagy tolakodóvá. Aki náluk ebédel vagy vacsorázik, egész biztosan érezni fogja, hogy törődnek vele, hogy tényleg számít a jelenléte, de mindenféle kellemetlen, túlzó „Sziauram!”-jellegű buzgólkodás nélkül. Az ételekben ismerős ízek találkoznak Viktor kreativitásával és szakértelmével.

Az e heti menüjükben például van olyan klasszikus, mint a rántott pecsenyekacsamáj, de hozzá céklás almakompótot kínálnak, ami eggyel izgalmasabb, mint egy átlagos savanyúság, még akkor is, ha az sem ront az élményen, sőt.

Amit csinálnak, az egyszerű, világos, de közben minden kicsi részleten érződik a törődés, hogy azoknak, akik ezt csinálják, ez az egész nyitástól zárásig minden ízében rendkívül fontos. Másképp ezt talán nem is lehet, mégis olyan kevesen tudják jól csinálni. Dörgicse mesebeli vidék, és ha igazán jót ennétek itt, ide foglaljatok asztalt.

Lelkem

Dörgicse, Fő utca 60.

Nyitvatartás: péntek 18.00-21.00, szombat 12.00-15.00 és 18.00 – 21.00, vasárnap 12.00-15.00

Padron

Van, amikor simán meg tudom mondani, hogy mikor és miért szerettem meg egy helyet, máskor meg nem, egyszerűen csak valahogy fontossá vált. Mint a szerelem. Előfordul, hogy egy pillanat műve az egész, máskor meg napról napra és gesztusról gesztusra sodródunk bele. Nem emlékszem már, hogy a Padron mikor lopta be magát a szívembe, de egyike lett azon budapesti éttermeknek, ahova nagyon-nagyon szeretek visszajárni. Érződik rajta, hogy nem múló szeszély, a családi vállalkozások legjobb vonásait hordozza magán, és minden erőlködés nélkül autentikus hely. A halálom, mikor egy étteremről üvölt az akarás, mikor fontosabb, hogy olyan legyen a körítés, mintha Barcelonában lennél, miközben a lényeg nem a díszletezésben rejlik.

A Padronban ezt tudják. Itt a patatas bravason tökéletes a szósz. A spanyol kecskesajt olyan, hogy hetekig nyomoztam, hol kaphatnék hasonlót. A madridi pacal még engem, a született pacalszkeptikust is meggyőzött arról, hogy ennek az egésznek van értelme, érdemes addig keresni, ameddig meg nem találom a magam pacalját.

Miközben senki nem akar meggyőzni róla, hogy ez olyan, mintha… Mert ez nem mintha. Ez egy olyan étterem, amit szeretettel, odafigyeléssel vezetnek, ahol fontos a vendég, és ahol nem engednek a színvonalból. Egy olyan étterem, amit hatalmas szerencsémre csak néhány buszmegálló választ el tőlem.

Padron

Budapest, Horánszky utca 10.

Nyitvatartás: kedd-szombat 17.00-23.00

Caffé GianMario

Sokszor ajánlottam már a GianMariot, és most is csak annyit mondanék, hogy még a Lucerából elszármazott olasztanárom is őket ajánlja, ha azt kérdezed tőle, hol érdemes Budapesten jó olasz konyhát keresni.

Zajos, rendetlen, kicsit mindig nagy a káosz, de mindig hatalmas szeretettel szolgálnak ki, a carbonara és a lasagne is olyan, hogy bármelyik mamma elismerően csettintene, és ez az a hely, ahol délben mindig eljön a prosecco ideje, mindegy, hogy október van vagy április, kedd vagy szombat.

A GianMario az a hely, ami megőrizte nekem mindazt, amit Olaszországban a legjobban szeretek, egy valamit leszámítva. Interrelikviákkal van kitapétázva az egész hely. Megbarátkoztam már vele, de nem mondom, hogy nem sokkolt az elején. Mindenesetre az Inter-szurkolók itt tuti otthonra találnak egy tökéletes pizza és egy jéghideg Peroni mellett, úgyhogy, ha eddig nem volt meccsnézős helyetek, most ebben is segítettem.

Caffé GianMario

Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 35.

Nyitvatartás: hétfő-szombat 10.00-22.00

Kadarka Bár

Hogy kellően elcsépelt frázissal éljek, kiveheted a lányt Egerből, de nem veheted ki Egert a lányból. A borbárhullám csúcsán nyílt a Kadarka, ami valahogy mégis megúszta, hogy a mokaszinos, piképólós, slusszkulcspörgetős wannabe borszakértők poklává változzon. Ez még mindig az a kellemes, izgalmas, sokoldalú borbár, ahol egyszerre találom meg a kedvenceimet, és van lehetőség időről időre új borokat megkóstolni, ahol kalandozni támad kedvem.

Az itteni ajánlásokban még sosem csalódtam, van kóstolómennyiség, és elvitelre is lehet bort kérni, számos jól sikerült ajándékot szereztem már be itt.

Néhány finom falat, egy-egy pohár finom bor, jó beszélgetés a barátokkal, ennyi már bőven elég egy tökéletes estéhez, és a Kadarkában ezt mindig meg lehet kapni. Az egyik kedvenc egri borászatom, a Havas és Tímár finom bora is kapható itt, ha akartok izgalmas vörösbort kóstolni, ne hagyjátok ki!

Kadarka Bár

Budapest, Király utca 42.

Nyitvatartás: hétfő-vasárnap 16.00-0.00

Reggeli Pécs

Bizonyos ételek túlmutatnak önmagukon, és egyet jelentenek a gondoskodással. Ilyen a tűzforró húsleves, különösen, ha beteg vagy, a tejbegríz, a madártej, apukám lecsója, az első töltött paprika, amit anyukám azután csinált, hogy nagymamám meghalt, és ilyen a bundás kenyér is. Bundás kenyér, tejföl, menzatea, a tökéletes hármas egy hosszú hét után, vagy egy nyűgös és meglehetősen szürke reggelen. Épp ezért egy ideje már járom a várost, sőt, mi több, az országot, hogy megtaláljam a tökéletes bundás kenyeret. Egy meglehetősen hosszúra nyúlt pécsi éjszaka után, midőn a belvárosban kóboroltam, és azon gondolkodtam, hol vehetnék magamhoz egy újabb kávét, utamba került a Reggeli nevű hely.

Ahol, mit ad Isten, van bundás kenyér az étlapon. Na, de milyen bundás kenyér?! Hát tökéletes! Kellemesen szottyosra van áztatva a tojásban, tökéletesen átsült, a tejföl és a kísérő zöldségek aránya pedig hibátlan.

Helyükön vannak az ízek, rendben vannak az állagok, és egyáltalán pont olyan jó, mintha otthon sütögetném magamnak. Pécs egy olyan város, amit nem nehéz szeretni, de mióta tudom, hogy ilyen príma bundás kenyerük van, még közelebb kerültek a szívemhez.

Reggeli Pécs via

Reggeli Pécs

Pécs, Király utca 23-25.

Nyitvatartás: hétfő-vasárnap 8.00-15.00

Boutiq Bar

Sosem fogom elfelejteni, hogy mennyire megszeppenten ültem a Boutiq pultjánál, mikor először jártam ott. Arra is emlékszem, hogy lányos zavaromban csak egy pohár vörösbort mertem kérni, mert nem volt bátorságom beismerni, hogy a Cuba Libre-n kívül csak a Cosmopolitant ismerem, azt is csak azért, mert a húszas éveim elején vallásos áhítattal néztem a Szex és New York című sorozatot. Viszont szintén a Boutiq bartendereinek köszönhetően nagyon sokat tanultam a koktélkultúráról és a saját ízlésemről is, amit nemrég „klasszikusnak” minősítettek, és erre nagyon büszke vagyok.

Amiért ez az egyik kedvenc helyem, ha koktélokról van szó, az a hihetetlenül magas színvonal, ami ott van már a belépés pillanatában, és végigkísér minden ott töltött percet anélkül, hogy hivalkodóvá válna.

A Boutiq Bar kicsit titokzatos, kicsit elegáns, de közben elég laza is, az italok kiválóak, és mindegy, hogy az állandó kedvencedet kéred, vagy kalandozol egy kicsit, biztos, hogy nem fogsz csalódni. Nem véletlen, hogy ez a hely már tizenöt éve az egyik legnépszerűbb koktélbár a városban, és szívből remélem, hogy a következő tizenötben is az lesz.

Boutiq’Bar

Budapest, Paulay Ede utca 5.

Nyitvatartás: szerda 18.00-0.00, csütörtök 18.00-1.00, péntek-szombat 18.00-2.00

+1. Eger

Minden szentnek maga felé hajlik a keze, és, bár én nem vagyok szent, meg nem is nagyon leszek, a szülővárosom azért mindig a szívem csücske marad. Azt, hogy nekem mit jelent, aki ott nőttem fel, és akit megannyi emlék köt ehhez a városhoz, nem tudom elmondani, de azt igen, hogy mitől lesz igazán jó egy nap vagy egy hétvége Egerben. Induljon a nap a Törökfürdőben, aztán jöhet egy finom reggeli a Kisszigetben, vagy egy parádés lángos a piacon.

Akár ebéd, akár vacsora, Macsinka János és csapata a Macokban biztos, hogy kitesz magáért, de szemközt a Halsütöde is tökéletes választás, ha ebédre vadásztok. A Zuzmóban a legjobb a BBQ, a Marján Cukrászdában pedig legendás a békadesszert.

Hatalmas sétákat lehet tenni a városban és a környéken is, este pedig, ha már Eger, jöhet egy pohár finom bor vagy kettő valahol a belvárosban vagy a Szépasszonyvölgyben. Nem tudom megunni ezt a várost, és még mindig imádok hazajárni. A családom miatt, az emlékeim miatt, meg azért is, mert hiszem, hogy lesznek még újak, amikről nem szeretnék lemaradni.

