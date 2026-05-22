Tedd le a kávét! – 6 vitamin és étrend-kiegészítő, amit semmiképp ne a reggeli kávéddal vegyél be

Sokan a reggeli kávé mellé kapják be a napi vitaminjaikat vagy étrend-kiegészítőiket, és nincsenek tudatában, hogy bizonyos kombinációk - főleg a koffein miatt - csökkenthetik a hatóanyagok felszívódását.
A szakértők szerint a legfőbb ludas a kávéban levő koffein, tannin és a polifenolok, hiszen ezek megnehezíthetik egyes vitaminok és ásványi anyagok hasznosulását a szervezetben.
A legnépszerűbb étrend-kiegészítók nem szeretik, ha kávéval kísérjük őket
Az egyik legérzékenyebb ilyen tápanyag a vas, de a kalcium és a magnézium - azaz a legsűrűbben szedett vitaminok, ásványi anyagok - sem örülnek, ha kávéval kísérjük le őket:
- a kutatások szerint a kávé jelentősen visszafoghatja a felszívódást, így a szervezet nehezebben tudja hasznosítani a számára hasznos anyagokat
- a koffein ezen felül fokozhatja bizonyos ásványi anyagok kiválasztását, így csökkenhet a szervezetben maradó mennyiségük
