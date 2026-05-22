A Kecskeméti Járási Ügyészség vádat emelt egy áruház alkalmazottjával szemben, aki milliós nagyságrendű csalást követett el az 50 forintos palackok ismételt visszaváltásával.

A két korábbi, felfüggesztett börtönbüntetés hatálya alatt álló férfi egy kecskeméti áruház alkalmazottjaként dolgozott. 2024 ősze és 2025 tavasza között kisebb mennyiségekben kihozott az üzletből már visszaváltott palackokat, amiket ő ismételten beváltott.

Több mint 1,5 millió forintot csalt el egy áruházi dolgozó ezzel a trükkel

Így fél éve alatt 365 alkalommal a saját bankszámlájára utaltatott pénzt, amiből összesen 1,6 millió forinttal gazdagodott.

Ezen kívül pedig 57 alkalommal vásárlási utalványt választott, majd ezeket az önkiszolgáló kasszáknál felhasználta vásárlásai során, így további 261 356 forinttal károsította munkáltatóját.

A férfit információs rendszer felhasználásával, üzletszerűen, folytatólagosan elkövetett csalás bűntettével vádolják, és börtönbüntetés kiszabását indítványozták, hogy a korábbi felfüggesztett büntetéseit is végrehajtsák, utólag. A Kecskeméti Járásbíróság fog dönteni bűnösségéről.

