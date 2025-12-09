Ahogy beköszönt a december, mindenhol felhangzanak az ünnepi dallamok — de vajon tényleg csak örömöt hoznak?

A karácsonyi időszak közeledtével mindenhol felcsendülnek az ünnepi dallamok: plázákban, kávézókban, rádiókban, sőt még akkor is, amikor az ember csak egy gyors bevásárlásra ugrik be. A BBC cikke azt vizsgálja, vajon tényleg lehetséges-e, hogy ezek az ismerős karácsonyi dalok nemcsak hangulatot teremtenek, hanem akár stresszt vagy rossz közérzetet is okozhatnak.

A karácsonyi zenék akár meg is betegíthetnek téged Getty Images

A szakértők szerint az ünnepi dalok legnagyobb ereje abban rejlik, hogy érzelmeket, sokszor gyerekkori emlékeket idéz fel. Ez lehet meghitt és kellemes, de ugyanúgy előhúzhat régi feszültségeket, családi konfliktusokat vagy az ünnepekhez kötődő stresszt is.

A zene tehát nem semleges háttérzaj: egyetlen dallam képes olyan emlékeket mozgásba hozni, amelyeket az ember talán nem is szeretne újra átélni.

A probléma akkor válik igazán erőteljessé, amikor ugyanaz a húsz-huszonöt dal ismétlődik nap mint nap. A kutatások arra utalnak, hogy az agy eleinte élvezi a felismerhető melódiát, de egy bizonyos pont után egyszerűen belefárad a folytonos ismétlésbe. Ilyenkor a zene már nem megnyugtat, hanem kifejezetten idegesítővé válik, és nemhogy fokozná a koncentrációt, hanem eltereli azt.

Tudtad? Azok számára, akik üzletekben vagy vendéglátóhelyeken dolgoznak, ez különösen megterhelő, hiszen ők napi nyolc-tíz órán át kénytelenek ugyanazt a lejátszási listát hallgatni, miközben folyamatosan teljesíteniük kell.

Egyelőre nincs tudományos bizonyíték arra, hogy a karácsonyi zenétől bárki szó szerint megbetegedne.

A jelenség inkább pszichológiai természetű: ha a zene érzelmi tartalmat hordoz, és ezt az érzelmi impulzust a környezet újra és újra előhívja, az kimerítő lehet.

A karácsonyi slágerek tehát egyfajta érzelmi ismétlőgépként működnek, amely újra és újra ugyanazt a hangulatot kényszeríti az emberre, függetlenül attól, hogy ő éppen hogyan érzi magát.

A kérdés így valójában nem az, hogy rossz-e a karácsonyi zene, hanem az, hogy mennyire és milyen környezetben találkozunk vele. Alkalmi hallgatóként lehet nosztalgikus, meghitt vagy akár vidám is, de ha körkörösen és folyamatosan szól, akkor a hangulatkeltésből könnyen válhat frusztráció. A BBC cikke még azt is felveti, hogy talán érdemes lenne egyszer kipróbálni, mi történne, ha a boltok egyetlen napra teljes csendet választanának. Lehet, hogy sokak számára ez lenne az igazi ünnepi ajándék.

