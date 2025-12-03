Idén szakítunk a hagyományokkal: az új lakberendezési trendek szerint a karácsonyfa már nem a nappaliban kap helyet, helyette pedig egy egészen váratlan helyiségbe költözik. Oda, ahol ma a legtöbb családi pillanat történik.

A karácsonyfa hagyományosan a nappali fő helyén áll, ám a lakberendezési trendek szerint 2025-ben egy meglepő helyiség veszi át ezt a szerepet: a konyha. A brit Ideal Home szakértői arra számítanak, hogy egyre többen helyezik majd ide az ünnepi dekoráció legfontosabb elemét, mert a modern otthonok életének nagy része már nem a nappaliban, hanem a konyhában zajlik.

A szakértők szerint idén nem a nappaliban áll majd a karácsonyfa Getty Images

A szakértők szerint ennek egyik fő oka, hogy a konyha az elmúlt években a családi élet központjává vált. A legtöbb otthonban itt gyűlnek össze a családtagok, itt készülnek az ünnepi ételek, és egyre gyakrabban ez a helyszíne a karácsonyi társasági eseményeknek is. A konyhába helyezett karácsonyfa így nemcsak dekoráció, hanem hangulati elem is, amely az ünnepi készülődést még meghittebbé teszi.

A trendet erősíti az is, hogy a modern konyhák egyre esztétikusabbak és tágasabbak. Sok helyen már összeépülnek az étkezővel vagy a nappalival, ezért a karácsonyfa elhelyezése itt sokkal természetesebbnek hat, mint korábban.

A szakértők több praktikus szempontot is kiemelnek:

a konyha gyakran jobban megvilágítható, így a karácsonyfa díszei szebben érvényesülnek,

emellett sokan úgy érzik, hogy a nappaliban túlzsúfolttá válik az ünnepi dekoráció.

A karácsonyfát persze nem a konyhapultra kell állítani:

a trend követői általában a helyiség egyik sarkába, az étkezőasztal közelébe helyezik. A dekoráció sokszor visszafogottabb, természetesebb stílusú, hogy harmonizáljon a konyha funkcionális tereivel.

A lakberendezési szakértők szerint 2025 a konyhai karácsonyfa éve lesz, és a trend hamarosan elterjedhet egész Európában. A változás pedig jól mutatja, hogyan alakulnak át a modern otthonok szokásai: a karácsony fő színtere egyszerűen oda költözik, ahol a család a legtöbb időt tölti.

