A japán rend titka: miért nem kell náluk port törölni?

Japán otthonokban ritkán látni port vagy rendetlenséget. A titok nem a több munka, hanem az, hogy a kosz, a por és a rendetlenség esélyt sem kap!

Amikor belépsz egy japán lakásba, az első benyomás a nyugalom. A terek tágak, nincsenek zsúfolt felületek, és nem érződik az a feszültség, hogy „majd egyszer rendet kell rakni”. Mindez nem azért van, mert órákat takarítanak naponta, hanem mert a tisztaságot apró, állandó szokások tartják fenn. Japánban a rend életforma!

A japánok a tisztaságot apró, állandó szokásokkal tartják fenn

A napi pár perces rend ereje

A souji, vagyis a mindennapi takarítás, nem nagyszabású súrolást jelent. Reggel 5–10 perc alatt megigazítják az ágyat, letörlik az asztalt, szárazra törlik a mosdót, rendbe teszik a konyhapultot. Nem vendégek miatt, hanem azért, hogy a nap tiszta, rendezett körülmények között induljon.

A cipő az ajtóban marad

A genkanban hagyott cipő alapvető higiéniai szabály.

A kültéri szennyeződés így be sem jut a lakásba, ami drasztikusan csökkenti a port, a baktériumokat és a takarítási igényt. Ha nincs, ami bepiszkoljon, nincs mit eltakarítani.

Friss levegő, minden reggel

Japánban télen is szokás pár percre kiszellőztetni. A rendszeres levegőcsere csökkenti a párát, a penész és a poratkák megjelenését. A szárazabb, frissebb levegő önmagában is „tisztábban” tartja a teret.

Kevesebb tárgy = kevesebb por

A dan–sha–ri elv szerint nem hoznak be felesleges tárgyakat, elengedik, ami nem szolgál, és nem ragaszkodnak túlzottan dolgokhoz. Ha kevés a holmi, kevés a porfogó felület is, így nincs szükség állandó nagytakarításra.

Ami egy percnél rövidebb munkát jelent, azt azonnal megcsinálják

Az egyperces szabály

Ami egy percnél rövidebb munkát jelent, azt azonnal megcsinálják: egy csésze elmosása, morzsák letörlése, kabát felakasztása. Így nem alakulnak ki halogatott kupacok.

A ritka kivétel: év végi nagytakarítás

Az ōsōji az év végi, inkább szimbolikus nagytakarítás neve. Mivel egész évben rend van, ez nem kimerítő projekt, hanem egy rövid lezárása az évnek és újrakezdés jelképe.

