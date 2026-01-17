Gasztro

A japán rend titka: miért nem kell náluk port törölni?

Németh Orsi profilképe Németh Orsi

Japán otthonokban ritkán látni port vagy rendetlenséget. A titok nem a több munka, hanem az, hogy a kosz, a por és a rendetlenség esélyt sem kap!

Amikor belépsz egy japán lakásba, az első benyomás a nyugalom. A terek tágak, nincsenek zsúfolt felületek, és nem érződik az a feszültség, hogy „majd egyszer rendet kell rakni”. Mindez nem azért van, mert órákat takarítanak naponta, hanem mert a tisztaságot apró, állandó szokások tartják fenn. Japánban a rend életforma!

japán nő takarít
A japánok a tisztaságot apró, állandó szokásokkal tartják fenn

A napi pár perces rend ereje

A souji, vagyis a mindennapi takarítás, nem nagyszabású súrolást jelent. Reggel 5–10 perc alatt megigazítják az ágyat, letörlik az asztalt, szárazra törlik a mosdót, rendbe teszik a konyhapultot. Nem vendégek miatt, hanem azért, hogy a nap tiszta, rendezett körülmények között induljon.

A cipő az ajtóban marad

A genkanban hagyott cipő alapvető higiéniai szabály.

A kültéri szennyeződés így be sem jut a lakásba, ami drasztikusan csökkenti a port, a baktériumokat és a takarítási igényt. Ha nincs, ami bepiszkoljon, nincs mit eltakarítani.

Friss levegő, minden reggel

Japánban télen is szokás pár percre kiszellőztetni. A rendszeres levegőcsere csökkenti a párát, a penész és a poratkák megjelenését. A szárazabb, frissebb levegő önmagában is „tisztábban” tartja a teret.

Kevesebb tárgy = kevesebb por

A dan–sha–ri elv szerint nem hoznak be felesleges tárgyakat, elengedik, ami nem szolgál, és nem ragaszkodnak túlzottan dolgokhoz. Ha kevés a holmi, kevés a porfogó felület is, így nincs szükség állandó nagytakarításra.

japán nő a ház előtt sepreget
Ami egy percnél rövidebb munkát jelent, azt azonnal megcsinálják

Az egyperces szabály

Ami egy percnél rövidebb munkát jelent, azt azonnal megcsinálják: egy csésze elmosása, morzsák letörlése, kabát felakasztása. Így nem alakulnak ki halogatott kupacok.

A ritka kivétel: év végi nagytakarítás

Az ōsōji az év végi, inkább szimbolikus nagytakarítás neve. Mivel egész évben rend van, ez nem kimerítő projekt, hanem egy rövid lezárása az évnek és újrakezdés jelképe.

Forrásunk volt.

