8+1 villámgyors hidegtálötlet húsvétra – 30 perc alatt készen vannak

A húsvéti asztal egyik legfontosabb tulajdonsága a bőséges és változatos kínálat, amelyben a hideg ételek is főszerepet kapnak. Sonka- és sajttekercs, tojásos saláták, töltött tojások, sós falatok - ezek a fogások nemcsak praktikusak, hanem kreatívan variálhatók is: egyszerre lehetnek egyszerűek és elegánsak, hagyományosak és modernek.
Húsvéti hidegtálötletek, amik villámgyorsan elkészíthetők
A hidegtálak legnagyobb előnye, hogy előre elkészíthetők, így az ünnepi napon már nem kell a konyhában sürögni-forogni.
Egy jól összeállított húsvéti hidegtál nemcsak a klasszikus sonkát és tojást tartalmazza, hanem friss zöldségekkel, krémekkel és más sós finomságokkal is kiegészíthető.
Mi az a hidegtál?
A húsvéti hidegtál különösen népszerű, hiszen egyszerre kínál hagyományos és modern ízeket, miközben időt spórol az ünnepi készülődés során.
Ebben a válogatásban olyan gyors, 30 perces recepteket mutatunk, amelyek tökéletesen illenek a húsvéti hidegtál részeként az ünnepi asztalra:
adagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű386Kalória16.6gFehérje2.8gSzénhidrát33.6gZsírÖrdögien csípős kis tojássaláta, ami a sonka mellé kívánkozik.
adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű271Kalória15.2gFehérje4.7gSzénhidrát19.8gZsírA sonkatekercs nem hiányozhat a családi hidegtálról, a megtöltési lehetőségek száma végtelen.
adagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű383Kalória16gFehérje5.2gSzénhidrát33.6gZsírJó kis klasszikus: szaftos, krémes, ellenállhatatlan.
adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű264Kalória9.8gFehérje13.1gSzénhidrát20.3gZsírA sonkasaláta sincs rászorulva, hogy bemutatkozzon, a lényeg a végtelen mennyiségű majonéz, nincs olyan, hogy kevés.
adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű323Kalória20.1gFehérje1.2gSzénhidrát25.3gZsírA sajttekercset a nagyinál ettük a legtöbben először, különlegessége, hogy attól függően, hogy milyen sajtot tekerünk fel, más karaktert adunk a roládunknak.
adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű743Kalória29.1gFehérje73.7gSzénhidrát38gZsírHagyma minden mennyiségben. Fok, új, vörös, lila, húsvétkor nyugodtan lehet hagymás lehelettel csókolózni.
adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű335Kalória3.7gFehérje16.6gSzénhidrát29.3gZsírTudjuk, tudjuk megint majonéz, de ezúttal az aranyló és roppanó kukoricaszemek lepik el a keverőtálunkat.
adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű264Kalória8.5gFehérje1.5gSzénhidrát25.2gZsírRetró kedvencünk a kaszinó! Van aki szereti, van aki nem, de a létezését egyszerűen nem lehet figyelmen kívül hagyni.
adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű335Kalória24gFehérje15.1gSzénhidrát16.7gZsírHagyományosan édes, ezúttal viszont sós, zöldfűszeres sárgatúró, mely felszeletelve szintén kívánatos hidegtálszerepelő lesz.