Vásárlás

2026.03.25.

8+1 villámgyors hidegtálötlet húsvétra – 30 perc alatt készen vannak

Macsuga Viktória profilképe Macsuga Viktória

Gyors, mutatós, előre elkészíthető fogásokat keresel húsvétra? Ezek a sós hidegtálak nemcsak látványosak, hanem akár 30 perc alatt elkészíthetők, így az ünnepi készülődés is sokkal stresszmentesebb lesz.

A húsvéti asztal egyik legfontosabb tulajdonsága a bőséges és változatos kínálat, amelyben a hideg ételek is főszerepet kapnak. Sonka- és sajttekercs, tojásos saláták, töltött tojások, sós falatok - ezek a fogások nemcsak praktikusak, hanem kreatívan variálhatók is: egyszerre lehetnek egyszerűek és elegánsak, hagyományosak és modernek.

sonkatekercsek és töltött tojások
Húsvéti hidegtálötletek, amik villámgyorsan elkészíthetők

A hidegtálak legnagyobb előnye, hogy előre elkészíthetők, így az ünnepi napon már nem kell a konyhában sürögni-forogni.

Egy jól összeállított húsvéti hidegtál nemcsak a klasszikus sonkát és tojást tartalmazza, hanem friss zöldségekkel, krémekkel és más sós finomságokkal is kiegészíthető.

Mi az a hidegtál?

A hidegtál egy olyan ételkínálat, amely előre elkészítve, hidegen kerül az asztalra, ünnepi alkalmakkor. Általában többféle sós fogásból áll, például sonkából, tojásból, sajtokból, krémekből, zöldségekből és péksüteményekből, de a húsvéti hidegtálról a sárgatúró sem hiányozhat.

A húsvéti hidegtál különösen népszerű, hiszen egyszerre kínál hagyományos és modern ízeket, miközben időt spórol az ünnepi készülődés során.

Ebben a válogatásban olyan gyors, 30 perces recepteket mutatunk, amelyek tökéletesen illenek a húsvéti hidegtál részeként az ünnepi asztalra:

  2. Tormás sonkatekercs almával

    adag
    Idő
    p
    Költség
    megfizethető
    Nehézség
    könnyű
    271
    Kalória
    15.2g
    Fehérje
    4.7g
    Szénhidrát
    19.8g
    Zsír
    Még több sonkatekercs
    A sonkatekercs nem hiányozhat a családi hidegtálról, a megtöltési lehetőségek száma végtelen.
  4. Majonézes sonkasaláta

    adag
    Idő
    p
    Költség
    megfizethető
    Nehézség
    könnyű
    264
    Kalória
    9.8g
    Fehérje
    13.1g
    Szénhidrát
    20.3g
    Zsír
    Még több vegyes saláta
    A sonkasaláta sincs rászorulva, hogy bemutatkozzon, a lényeg a végtelen mennyiségű majonéz, nincs olyan, hogy kevés.
  5. Egyszerű sajttekercs

    adag
    Idő
    p
    Költség
    megfizethető
    Nehézség
    könnyű
    323
    Kalória
    20.1g
    Fehérje
    1.2g
    Szénhidrát
    25.3g
    Zsír
    Még több sajtos tekercs
    A sajttekercset a nagyinál ettük a legtöbben először, különlegessége, hogy attól függően, hogy milyen sajtot tekerünk fel, más karaktert adunk a roládunknak.
  7. Sokhagymás tojássaláta

    adag
    Idő
    p
    Költség
    megfizethető
    Nehézség
    könnyű
    743
    Kalória
    29.1g
    Fehérje
    73.7g
    Szénhidrát
    38g
    Zsír
    Még több tojássaláta
    Hagyma minden mennyiségben. Fok, új, vörös, lila, húsvétkor nyugodtan lehet hagymás lehelettel csókolózni.
  9. Nyerő kaszinótojás

    adag
    Idő
    p
    Költség
    megfizethető
    Nehézség
    könnyű
    264
    Kalória
    8.5g
    Fehérje
    1.5g
    Szénhidrát
    25.2g
    Zsír
    Még több töltött tojás
    Retró kedvencünk a kaszinó! Van aki szereti, van aki nem, de a létezését egyszerűen nem lehet figyelmen kívül hagyni.
  10. Zöldfűszeres sárgatúró

    adag
    Idő
    p
    Költség
    megfizethető
    Nehézség
    könnyű
    335
    Kalória
    24g
    Fehérje
    15.1g
    Szénhidrát
    16.7g
    Zsír
    Még több sós túrókrém
    Hagyományosan édes, ezúttal viszont sós, zöldfűszeres sárgatúró, mely felszeletelve szintén kívánatos hidegtálszerepelő lesz.

Ajánlott videó

Húsvéti kötözött sonka

A hagyományosan főtt húsvéti sonka igazi klasszikus, ami generációk óta az ünnep részét képezi. Lassan főzzük, ettől lesz omlós, szaftos és mély ízű — pont olyan, amilyennek ...

Még több recept

Címlapról ajánljuk

Húsvét

Húsvéti sonkafőzés – Tippek a tökéletesre főtt húsvéti sonkához

A húsvéti sonka főzése sokunk számára kihagyhatatlan hagyomány, de a tökéletes végeredményhez nem árt néhány bevált trükköt ismerni. Mi most összegyűjtöttük a legfontosabb tippeket a sonka kiválasztásától a főzésen át egészen a tárolásig. Ráadásul azt is eláruljuk, hogyan használhatod fel a főzőlevet – mert kár lenne veszni hagyni.

Hirdetés

További cikkek

Még több cikk

Top Receptek

repatorta-egyszeru-klasszikus
répatorta

Répatorta egyszerűen és szaftosan

A répatorta okkal a világ egyik legnépszerűbb desszertje, hiszen mennyei finom, egyszerre puha és szaftos, ugyanakkor nagyon egyszerűen elkészíthető. Mindössze pár apróságra kell ...

Még több top recept

Friss receptek

Még több friss recept