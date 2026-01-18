Heti Menü – Villám krémlevesek + zöldséges egytálételek + foszlós péksütemények hete

Ezen a héten az édességekre szánjuk a legtöbb időt, hiszen házi péksüteményeket sütünk, amennyiben kedvünk tartja. A desszert előtt viszont egy egészen gyors krémleves és mellé egy adag zöldséges egytálétel is érkezik minden nap, hogy teljes legyen az élvezet.