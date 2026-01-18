Heti Menü – Villám krémlevesek + zöldséges egytálételek + foszlós péksütemények hete

-
Leves
Fehérrépa-krémlevesadagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű376Kalória3.4gFehérje56.5gSzénhidrát15.2gZsír
adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségnehéz537Kalória12.9gFehérje52.7gSzénhidrát31gZsír
Desszert
Vegán mini kakaós csigákadagIdőpKöltségolcsóNehézségközepes275Kalória4.9gFehérje45.5gSzénhidrát9gZsír
hétfő
adagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű289Kalória5.7gFehérje23.4gSzénhidrát19.5gZsír
Főétel
Laskagombás kuszkuszadagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű408Kalória17.4gFehérje57.6gSzénhidrát12.4gZsír
Desszert
Sárgabaracklekváros buktaadagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű419Kalória8.7gFehérje72gSzénhidrát9.8gZsír
kedd
adagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű202Kalória6.2gFehérje28.4gSzénhidrát8.5gZsír
Főétel
Egyszerű rakott karfiol248Kalória6.7gFehérje10.4gSzénhidrát20.9gZsír
Desszert
Karamellás csigaadagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű549Kalória11.6gFehérje78.8gSzénhidrát20.5gZsír
szerda
Leves
Feketebab-krémlevesadagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű333Kalória13.5gFehérje38.5gSzénhidrát13.7gZsír
Főétel
Zöldséges pásztorpiteadagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű266Kalória8.6gFehérje29.9gSzénhidrát12.9gZsír
Desszert
Diós búrkifli házilagadagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségnehéz943Kalória16.2gFehérje93.2gSzénhidrát58.5gZsír
csütörtök
adagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű211Kalória3.9gFehérje27.7gSzénhidrát9.3gZsír
Főétel
Krémes cukkinis rizottóadagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű503Kalória10.5gFehérje65.1gSzénhidrát17.9gZsír
Desszert
Túrós batyu muffinsütőben készítveadagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű326Kalória12.7gFehérje27.9gSzénhidrát17.9gZsír
péntek
Leves
Sültpaprika-krémlevesadagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű209Kalória3.7gFehérje17.3gSzénhidrát14.3gZsír
adagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű232Kalória8.7gFehérje25.5gSzénhidrát11.1gZsír
adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségközepes340Kalória6gFehérje48.3gSzénhidrát14.1gZsír
szombat
Leves
SajtkrémlevesadagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű366Kalória16.8gFehérje9.4gSzénhidrát28gZsír
adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségközepes730Kalória21.4gFehérje85.1gSzénhidrát35.7gZsír
adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű971Kalória22.7gFehérje161gSzénhidrát25.5gZsír
vasárnap
Heti Menü – Villám krémlevesek + zöldséges egytálételek + foszlós péksütemények hete
Ezen a héten az édességekre szánjuk a legtöbb időt, hiszen házi péksüteményeket sütünk, amennyiben kedvünk tartja. A desszert előtt viszont egy egészen gyors krémleves és mellé egy adag zöldséges egytálétel is érkezik minden nap, hogy teljes legyen az élvezet.