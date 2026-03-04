Megérkezett a medvehagyma! Mutatjuk, hol szedd itthon a zsenge, fokhagymaízű kedvencet

Imádjuk, és ahogy azt a melengető koratavaszi napokat követően sejthettük, lassan, de biztosan meg is érkezett - a Bakonyban már szedhetjük a medvehagymát, mutatjuk, pontosan hol!

Itt a 2026-os medvehagymaszezon! A jól ismert, fokhagymára emlékeztető illatú és ízű, vadon termő fűszernövény koratavasszal a lombos erdők sztárja, szőnyegként beborítva az aljnövényzetet. Vigyázzunk, mert a medvehagyma levele külsőre sajnos könnyen összetéveszthető levele a gyöngyvirágéval, ami mérgező!

Arról, hogy hogyan különböztetheted meg a gyöngyvirágtól a medvehagymát, itt írtunk!

Megérkezett a medvehagyma! A Bakonyban már gyűjtheted, mutatjuk, hol

Elindult a 2026-os medvehagymaszezon!

Bár kemény telünk volt, erőteljes havazással és fagyokkal, a Bakonyban már február végén megjelentek a medvehagyma első hajtásai.

A Magas-Bakony településeiről szinte bármelyik irányba indulhatunk, ha medvehagymát gyűjtenénk 2026 március elején. Saját célra naponta fejenként két kilót lehet elvinni, de védett területeken – például a zirci arborétumban – nem szabad hozzányúlni - írja a Sokszínűvidék.

A Bakony főbb medvehagyma-lelőhelyei:

az Öreg-Bakonyhoz tartozó Hajagok vidéke (Alsó-Hajag, Középső-Hajag, Felső-Hajag és Mester-Hajag)

a Gerence-pataknál, Pénzesgyőr közelében

a Bakonynána és Alsópere közötti szakaszon

Borzavár, Porva, Szépalmapuszta közelében

Bakonybélben, ahol medvehagymás programokat is szoktak tartani

Eplény, Hárskút és Zirc környékén

Kelet-Bakonyban, Szápár felől Tés felé kirándulva, a Dr. Hegyi Imre Emlékpark pihenőjénél és fent a Tési-fennsíkon is sok a medvehagyma

A medvehagyma élettani hatásai:

magas a C-vitamin-tartalma,

méregtelenít,

jót tesz a keringésnek,

szabályozza a vércukorszintet,

máj- és vesetisztító hatása van,

sőt, megfázások kezelésére is használhatjuk

Forrásunk volt.