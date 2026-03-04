Megérkezett a medvehagyma! Mutatjuk, hol szedd itthon a zsenge, fokhagymaízű kedvencet

Itt a 2026-os medvehagymaszezon! A jól ismert, fokhagymára emlékeztető illatú és ízű, vadon termő fűszernövény koratavasszal a lombos erdők sztárja, szőnyegként beborítva az aljnövényzetet. Vigyázzunk, mert a medvehagyma levele külsőre sajnos könnyen összetéveszthető levele a gyöngyvirágéval, ami mérgező!
Arról, hogy hogyan különböztetheted meg a gyöngyvirágtól a medvehagymát, itt írtunk!
Elindult a 2026-os medvehagymaszezon!
Bár kemény telünk volt, erőteljes havazással és fagyokkal, a Bakonyban már február végén megjelentek a medvehagyma első hajtásai.
A Magas-Bakony településeiről szinte bármelyik irányba indulhatunk, ha medvehagymát gyűjtenénk 2026 március elején. Saját célra naponta fejenként két kilót lehet elvinni, de védett területeken – például a zirci arborétumban – nem szabad hozzányúlni- írja a Sokszínűvidék.
A Bakony főbb medvehagyma-lelőhelyei:
- az Öreg-Bakonyhoz tartozó Hajagok vidéke (Alsó-Hajag, Középső-Hajag, Felső-Hajag és Mester-Hajag)
- a Gerence-pataknál, Pénzesgyőr közelében
- a Bakonynána és Alsópere közötti szakaszon
- Borzavár, Porva, Szépalmapuszta közelében
- Bakonybélben, ahol medvehagymás programokat is szoktak tartani
- Eplény, Hárskút és Zirc környékén
- Kelet-Bakonyban, Szápár felől Tés felé kirándulva, a Dr. Hegyi Imre Emlékpark pihenőjénél és fent a Tési-fennsíkon is sok a medvehagyma
A medvehagyma élettani hatásai:
- magas a C-vitamin-tartalma,
- méregtelenít,
- jót tesz a keringésnek,
- szabályozza a vércukorszintet,
- máj- és vesetisztító hatása van,
- sőt, megfázások kezelésére is használhatjuk