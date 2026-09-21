Ahogy közeledik a hűvösebb időjárás, egyre inkább rákívánunk a melengető levesekre, nem igaz? A csillagok pedig olvastak a gondolatainkban, hiszen minden jegy számára ízes, ráadásul zöldségekkel jól megpakolt kanalaznivalót küldenek.

Ízekkel teli, zöldséges levesek érkeznek minden jegynek, amik akár még a főételt is kiváltják. Színesek, laktatóak és nem utolsósorban egészségesek, így az immunrendszerünk is hálás lesz az egyre közelgő náthaszezonban. Lássuk, kinek mit küldenek a csillagok!

Nosalty Heti Ételhoroszkóp: Ezt a jóízű, zöldségekkel teli levest készítsd a csillagok szerint

A levesek sokféle alapanyagból készülhetnek, és szinte minden kultúrában megtalálhatók, így a magyar konyhának is szerves részét képezik. Lehetnek könnyű, zöldséges levesek, tartalmas húslevesek vagy krémes, sűrű változatok.

Gyakori hozzávalóik a zöldségek, húsok, tészták, hüvelyesek és különböző fűszerek. A leveseket gyakran előételként fogyasztjuk, de egy kiadósabb változat önálló főételként is megállja a helyét.

A levesek nemcsak finomak, hanem praktikus ételek is. Melegítő hatásuk miatt különösen kellemesek a hideg napokon, és sok leves könnyen elkészíthető szezonális alapanyagokból. A magyar konyha híres levesei közé tartozik például a gulyásleves, a húsleves és a bableves.

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