Így azonosítsuk be a gyep betegségeit, mielőtt még nagy lenne a baj

Mindenkinek van kedvenc strandkajája. Mindenki tud mondani egy olyan ételt, amit máshol talán nem is enne, de amint a víz hozzáér a bőréhez, tudja, hogy nincs más választása, ebédidőben be kell állnia a büfé előtt kanyargó sorba. Mi most megmutatjuk, hol találod a városban a legfinomabb retró hamburgert, lángost, habos gofrit, rántott sajtot és palacsintát, mert ha strandolni éppen nem is mész, a hangulatot azért megteremtheted!