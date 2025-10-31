Sokan a húgyúti fertőzéseket a megfázással vagy a nem megfelelő tisztálkodással hozzák kapcsolatba, pedig friss kutatások szerint a baj forrása akár a konyhában is lapulhat.

A cisztitiszként is ismert húgyúti fertőzések tünetei sokak számára ismertek: gyakori vizelési inger, égő érzés vagy alhasi fájdalom. Ám nem csak a hideg idő, a nem megfelelő higiénia vagy a rossz vécéhasználat lehet a kiváltó ok — egy új tanulmány szerint az esetek közel ötöde a konyhából indul!

Mi köze lehet a húgyúti fertőzésnek a konyhához? Getty Images

Hogyan jutnak be a baktériumok?

A kutatás során több mint 5 700 mintát elemeztek olyan baktériumtörzsekből, melyeket húgyúti fertőzéses páciensektől és bolti húsokról gyűjtöttek. Az eredmények szerint az állati eredetű élelmiszereken található baktériumtörzsek körülbelül 20%-a megegyezett azzal, ami a fertőzéseket okozta.

A nyers húsok veszélyesek lehetnek

A nyers húsok — különösen a baromfi és pulyka — ideális tenyészhelyet biztosítanak a Escherichia coli-nak. A konyhában a fertőzés esélye gyorsan nő: például közös vágódeszka, nem megfelelő kézmosás vagy nem jól elmosott eszköz mind lehet útja a kórokozónak.

Az E. coli nem csupán az emésztőrendszeri megbetegedésekért felelős, hanem akkor is problémát okozhat, ha átjut a húgyutakba, ahol gyulladást idéz elő.

A megelőzés a legfontosabb!

Vágódeszkák és kések elkülönítése : a nyers hús külön eszközt és munkafelületet igényel.

: a nyers hús külön eszközt és munkafelületet igényel. Kézmosás minden húsérintés után — és mielőtt más élelmiszerhez nyúlnál.

— és mielőtt más élelmiszerhez nyúlnál. Húsok teljes átsütése : baromfi esetében minimum 74 °C-ig, darált húsoknál pedig legalább 70 °C-ig.

: baromfi esetében minimum 74 °C-ig, darált húsoknál pedig legalább 70 °C-ig. A nyers hús öblítése: bár bevett hagyomány, valójában veszélyes lehet, mivel a víz fröccsenése révén a baktériumok a környező felületekre is átterjedhetnek.

Miért különösen fontos ez?

Bár a húgyúti fertőzések jellemzően nőknél gyakoribbak anatómiai okokból, férfiaknál is előfordulhatnak – különösen legyengült immunrendszer esetén. A kutatók hangsúlyozzák: „a húgyúti fertőzések nem csupán egyéni higiéniai kérdésként értelmezhetők, hanem élelmiszer-biztonsági szemszögből is”.

A kutatás egyértelművé teszi: a konyhai higiénia nem csupán esztétikai kérdés

A megfelelő élelmiszer-kezelés, a tiszta munkafelület és a konyhai eszközök gondos használata mind olyan tényezők, amelyek csökkenthetik a fertőzés kockázatát. A tanulmány eredményei ugyan amerikai adatokon alapulnak, de üzenetük univerzális — minden háztartásban érdemes figyelmet fordítani rá.

Forrásunk volt.