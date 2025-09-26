Család

Ez a tápanyag segíthet enyhíteni a túlműködő hólyag tüneteit

A hólyagprobléma igen sokakat érint, pláne idősebb korban. A gyakori mosdóba járás, a vizeletszivárgás és a hirtelen vizelési inger is megnehezíti a mindennapokat. Egy tanulmány szerint azonban egy ásványi anyag hiánya még inkább felerősítheti ezeket a tüneteket. Vajon melyik az?

A Scientific Reports folyóiratban megjelent tanulmány szerint egy bizonyos ásványi anyag hiánya felerősítheti a hólyagproblémákat, köztük a gyakori vizelési ingert, ami jelentősen megnehezítheti a mindennapokat. Lássuk, melyik ez az ásványi anyag!

Hogyan végezték a tanulmányt?

A kutatás 28621, 20 és 80 év közötti felnőtt adatait vizsgálta, akik részt vettek egy 2005 és 2018 között zajló Országos Egészségügyi és Táplálkozási Felmérésben (NHANES). Az OAB-t (hiperaktív hólyag) kérdőívek alapján határozták meg, amelyek a sürgető vizelési ingerre, a gyakori vizelésre, az éjszakai vizelésre és a vizeletszivárgásra kérdeztek rá. A kutatók nem egyetlen vérvizsgálati eredményre vagy étrendi adatra támaszkodtak, hanem egy magnéziumhiány-pontszámot (MgDS) alkalmaztak.

Ez négy, a magnéziumszintet befolyásoló tényezőt ötvözött: a vízhajtók szedését, a protonpumpa-gátlók (PPI) alkalmazását, a veseműködés állapotát és a nagy mennyiségű alkoholfogyasztást.

A résztvevőket ennek alapján alacsony, közepes vagy magas magnéziumhiányt mutató csoportokba sorolták.

A tanulmány eredménye

Azoknál, akiknek magasabb volt a magnéziumhiány-pontszámuk, nagyobb valószínűséggel jelentkezett OAB. Minden egyes MgDS-pont növekedése 9%-kal emelte az OAB kialakulásának esélyét. Az alacsony MgDS-szintű csoporthoz képest a közepes pontszámúaknál 17%-kal, a magas pontszámúaknál pedig 20%-kal nagyobb volt a kockázat.

A legerőteljesebb kapcsolat a nőknél, a 40–60 év közötti felnőtteknél, az elhízottaknál és a nemdohányzóknál mutatkozott. A kutatók feltételezik, hogy a magnéziumhiány fokozhatja a hólyagizom ingerlékenységét, valamint gyulladást válthat ki, amelyek egyaránt hozzájárulhatnak a sürgető és gyakori vizelési ingerhez.

Fontos azonban figyelembe venni a tanulmány korlátait

Mivel keresztmetszeti vizsgálatról van szó, nem bizonyítható, hogy az alacsony magnéziumszint okozza az OAB-t: csupán az, hogy összefüggés áll fenn a kettő között. Az OAB megállapítása önbevalláson alapult, ami torzíthatja az eredményeket, ráadásul a magnéziumszintet becsülték, nem közvetlenül mérték. A kutatók hangsúlyozzák, hogy a megállapítások megerősítéséhez további, főként hosszú távú és klinikai vizsgálatokra van szükség.

