2026.05.12.

A szakértők szerint hiába mosol fel, ettől a pár tipikus hibától baktériumtanya marad a lakásod

Németh Orsi profilképe Németh Orsi

A frissen felmosott padló nem mindig jelent valódi tisztaságot. Szakértők szerint a hagyományos felmosás sokszor inkább újraosztja a koszt és a baktériumokat az otthonban. Otthon Tippünk abban segít, mit rontunk el sokan felmosáskor.

A járvány óta jóval többen figyelnek a higiéniára: egy friss felmérés szerint az emberek több mint fele fontosabbnak tartja a tisztaságot, mint korábban. Ennek ellenére a legtöbb háztartásban még mindig ugyanazokat a régi takarítási módszereket használják, amelyek nem feltétlenül hatékonyak.

felmosás otthon, parkettán
Sokan keverik a szemre tiszta és a valóban higiénikus otthon fogalmát

A szakértők szerint sokan összekeverik a szemre tiszta és a valóban higiénikus otthon fogalmát.

Attól, hogy felmosás után a padló csillog, és jó illat van, még könnyen maradhatnak rajta baktériumok és más kórokozók.

A koszos felmosóvíz egy tipikus probléma

A szakértők szerint a hagyományos vödrös felmosás egyik legnagyobb hibája, hogy már az első öblítés után szennyezett vízzel dolgozunk tovább.

---> ilyenkor a felmosó nem eltávolítja a koszt, hanem gyakorlatilag szétkeni azt a lakásban.

száradó felmosófejek kerítésnek támasztva, a szabadban
Próbáljuk meg minden takarítás után megszárítani a felmosófejet
  • Különösen problémásak a rücskös padlófelületek, ahol a szennyezett víz könnyen megül a mélyedésekben.
  • A hagyományos pamutfelmosók ráadásul nem képesek hatékonyan megkötni a mikrobákat, ezért maga a felmosófej is baktériumforrássá válhat.

A legnagyobb hiba:

amikor a felmosót nedvesen tesszük el használat után. Egy rosszul kiszárított eszközön akár néhány nap alatt is milliós nagyságrendben szaporodhatnak el a baktériumok és a penészgombák, amelyek a következő felmosásnál újra a padlóra kerülnek.

Hiába takarítasz gyakran, nem biztos, hogy tiszta lesz a lakás

Egy átlagos család havonta akár 15–20 alkalommal is felmossa a padlót, főleg kisgyerek vagy háziállat mellett. Ez azonban önmagában még nem garantálja a higiénikus környezetet.

A levegőben szálló por, a folyamatos járkálás és a légmozgás miatt a kórokozók könnyen visszakerülnek a lakás levegőjébe és a felületekre.

Emiatt egy látszólag tiszta otthonban is hosszabb ideig fennmaradhat a fertőzésveszély.

Forrásunk volt.

