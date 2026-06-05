Állandóan kimerült vagy? A dietetikusok azt tanácsolják, ellenőrizd az alábbi két vitamin szintjét a szervezetedben

Ha állandóan fáradtnak, kimerültnek érzed magad, nem biztos, hogy az alvásdeficit és/vagy a stressz a mumus. Egy friss japán kutatás szerint a B12-vitamin és a folát hiánya csendben csökkentheti az energiaszintet és a motivációt, még egészséges embereknél is.

A kutatók állítása szerint a B12-vitamin és a folát hiánya is okozhat krónikus fáradtságot - de miért és hogyan?

Mivel a B12-vitamin és a folát az idegrendszer működését is befolyásolja, hiányuk fokozott fáradtságot és csökkent motivációt eredményezhet.

b12-vitamin-források:halak, tojás, vörös húsok, tejtermékek

Na de miért ennyire fontos a B12 és a folát, azaz a B9-vitamin?

A B12-vitamin és a folát (B9-vitamin) segít szabályozni a homociszteint, egy vérben található aminosavat, amelynek mennyisége az említett két vitamin hiánya esetén emelkedhet - sőt, a vérben felhalmozódva (hiperhomociszteinémia) kifejezetten károsíthatja az erek belső falát, növelve a szív- és érrendszeri betegségek, valamint a trombózis kockázatát.

Az emelkedett homociszteinszint összefüggésbe hozható továbbá:

a krónikus fáradtsággal,

a csökkent fizikai teljesítménnyel,

és a motivációhiánnyal.

Tudtad? folátnak, a mesterségesen előállított változatát folsavnak hívjuk. A B9 néven is ismert, vízben oldódó vitamin fontos szerepet játszik a DNS és RNS szintézisben, az új sejtek képzésében, a vörös vérsejtek előállításában, így a A természetes alapanyagokban, élelmiszerekben megtalálható foláthatású vegyületeket, a mesterségesen előállított változatáthívjuk. A B9 néven is ismert, vízben oldódó vitamin fontos szerepet játszik a DNS és RNS szintézisben, az új sejtek képzésében, a vörös vérsejtek előállításában, így a vérszegénység megelőzésében.

A kutatás részletei

Az Osaka Metropolitan University kutatói kb. 600 egészséges japán felnőttet vizsgáltak. A következőket mérték:

a vér homocisztein-szintjét,

a B12- és folátszintet,

a fáradtságot és motivációt hivatalos skálák segítségével.

Eredmények:

a magas homociszteinszint alacsony B12- és folátszinttel járt együtt,

járt együtt, férfiaknál főként a fizikai fáradtság növekedett,

nőknél a motiváció csökkent.

Mit mond a dietetikus? Valóban krónikus fáradtságot okoz a B12 és a folát hiánya?

A B12- és foláthiany gyakran csendben fejti ki hatását: még egészséges embereknél is okozhat állandó fáradtságot és motivációhiányt – Hiroaki Kanouchi, Osaka Metropolitan University.

Hogyan előzheted meg ezen vitaminok hiányát?

A megfelelő mennyiségű B12-vitamin és folát fogyasztása fontos a mindennapi energiaszint és a jó közérzet fenntartásához:

Folát- avagy B9-források: belsőségek, zöld levelesek, hüvelyesek, avokádó

B12-források: hús, hal (marhamáj, lazac, marha, tonhal, csirkehús), tojás, tejtermékek.

hús, hal (marhamáj, lazac, marha, tonhal, csirkehús), tojás, tejtermékek. Folátforrások : sötétzöld levelesek, hüvelyesek , dúsított gabonafélék, tojás, avokádó, belsőségek.

: sötétzöld levelesek, , dúsított gabonafélék, tojás, avokádó, belsőségek. Szükség esetén orvos javaslata alapján étrend-kiegészítő is szedhető!

További tippek, hogy elkerüld a vitaminhiányt: - Vezess étkezési naplót, hogy nyomon kövesd a vitaminbeviteled!

- Ellenőriztesd rendszeresen a B12- és folátszinted!

- Kombináld a megfelelő táplálkozást elegendő alvással és mozgással!

Tudtad?

A krónikus fáradtság egyre gyakoribb a modern életmód miatt.

Nem csak a stressz vagy kevés alvás okozhat kimerültséget: a vitaminhiány is jelentős tényező lehet.

A homocisztein szintje hagyományosan szív- és érrendszeri betegségekkel, demenciával és csonttörésekkel kapcsolódik, de a fáradtságra is hatással van.

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