Állandóan kimerült vagy? A dietetikusok azt tanácsolják, ellenőrizd az alábbi két vitamin szintjét a szervezetedben

A kutatók állítása szerint a B12-vitamin és a folát hiánya is okozhat krónikus fáradtságot - de miért és hogyan?
Mivel a B12-vitamin és a folát az idegrendszer működését is befolyásolja, hiányuk fokozott fáradtságot és csökkent motivációt eredményezhet.
Na de miért ennyire fontos a B12 és a folát, azaz a B9-vitamin?
A B12-vitamin és a folát (B9-vitamin) segít szabályozni a homociszteint, egy vérben található aminosavat, amelynek mennyisége az említett két vitamin hiánya esetén emelkedhet - sőt, a vérben felhalmozódva (hiperhomociszteinémia) kifejezetten károsíthatja az erek belső falát, növelve a szív- és érrendszeri betegségek, valamint a trombózis kockázatát.
Az emelkedett homociszteinszint összefüggésbe hozható továbbá:
- a krónikus fáradtsággal,
- a csökkent fizikai teljesítménnyel,
- és a motivációhiánnyal.
Tudtad?
A kutatás részletei
Az Osaka Metropolitan University kutatói kb. 600 egészséges japán felnőttet vizsgáltak. A következőket mérték:
- a vér homocisztein-szintjét,
- a B12- és folátszintet,
- a fáradtságot és motivációt hivatalos skálák segítségével.
Eredmények:
- a magas homociszteinszint alacsony B12- és folátszinttel járt együtt,
- férfiaknál főként a fizikai fáradtság növekedett,
- nőknél a motiváció csökkent.
Mit mond a dietetikus? Valóban krónikus fáradtságot okoz a B12 és a folát hiánya?
A B12- és foláthiany gyakran csendben fejti ki hatását: még egészséges embereknél is okozhat állandó fáradtságot és motivációhiányt– Hiroaki Kanouchi, Osaka Metropolitan University.
Hogyan előzheted meg ezen vitaminok hiányát?
A megfelelő mennyiségű B12-vitamin és folát fogyasztása fontos a mindennapi energiaszint és a jó közérzet fenntartásához:
- B12-források: hús, hal (marhamáj, lazac, marha, tonhal, csirkehús), tojás, tejtermékek.
- Folátforrások: sötétzöld levelesek, hüvelyesek, dúsított gabonafélék, tojás, avokádó, belsőségek.
- Szükség esetén orvos javaslata alapján étrend-kiegészítő is szedhető!
További tippek, hogy elkerüld a vitaminhiányt:
- Ellenőriztesd rendszeresen a B12- és folátszinted!
- Kombináld a megfelelő táplálkozást elegendő alvással és mozgással!
Tudtad?
- A krónikus fáradtság egyre gyakoribb a modern életmód miatt.
- Nem csak a stressz vagy kevés alvás okozhat kimerültséget: a vitaminhiány is jelentős tényező lehet.
- A homocisztein szintje hagyományosan szív- és érrendszeri betegségekkel, demenciával és csonttörésekkel kapcsolódik, de a fáradtságra is hatással van.