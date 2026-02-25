A Hungarikumok Gyűjteménye két új tétellel bővült, ezzel pedig százra nőtt a hungarikumok száma. Emellett a Magyar Értéktár is bővült 2 újdonsággal.

Az Agrárminisztérium közleménye szerint a vecsési savanyúság és a tepertős pogácsa is helyet kapott a Hungarikumok Gyűjteményében.

2 új hungarikumnak örülhetünk – Ezzel 100 tételesre bővült a lista

A vecsési savanyúság igazi sajátossága a helyi alapanyagokban és a sváb receptúrákban rejlik. A tepertős pogácsa pedig a paraszti konyha hagyományait és őrzi, és egyben az egyik legkedveltebb magyar sós sütemény.

A hungarikumokról

A magyar hungarikumok olyan kiemelkedő nemzeti értékek, amik különleges módon képviselik Magyarország kulturális örökségét, hagyományait és kézműves tudását. Ide tartoznak az egyedi gasztronómiai különlegességek, népművészeti alkotások, valamint történelmi és természeti kincsek is.

A világhírű tokaji borok például a Tokaji borvidék több évszázados szőlőtermesztési hagyományait őrzik, míg a finom kézműves porcelán a Herendi Porcelánmanufaktúra mestereinek szakértelmét dicséri. A természeti értékek közül a pusztai életformát és a magyar pásztorkultúrát bemutató Hortobágyi Nemzeti Park is hungarikumnak számít. Ezek az értékek nemcsak a magyar identitást erősítik, hanem a világ számára is megmutatják az ország egyediségét és gazdag hagyományvilágát.

A Magyar Értéktár is bővült

Szintén bővült a Magyar Értéktár is, melybe az ulti kártyajáték került, illetve Kincsem, a magyar lóversenysport csoda lova.

