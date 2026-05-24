A cickafark az egyik legellenállóbb évelő dísznövény, amely még a forró, csapadékszegény nyarakon is látványosan virágzik. Napos kertekben, sziklakertekben és virágágyásokban egyaránt megállja a helyét, miközben alig igényel gondozást.

Színes virágai, finoman szeldelt levelei és rendkívüli szárazságtűrése miatt egyre népszerűbb választás azok körében, akik kevés munkával szeretnének mutatós kertet kialakítani.

Ezt a virágot alig kell öntözni, de nem csak ezért kedvelik a kertészek

A cickafark valódi túlélő a kertben

A cickafark (Achillea) régóta ismert gyógynövény, de dísznövényként is egyre nagyobb népszerűségnek örvend. Nem véletlenül: rendkívül ellenálló, jól alkalmazkodik a szélsőséges időjárási körülményekhez, és hosszú időn át virágzik. A legtöbb fajta 15–80 centiméter magasra nő, levelei finoman szeldeltek, virágai pedig lapos ernyő vagy buga formában nyílnak.

A növény legnagyobb előnye, hogy kiválóan viseli a szárazságot. Mélyre hatoló gyökérzete segítségével a talaj alsóbb rétegeiből is képes nedvességet felvenni, így még hosszabb aszályos időszakokban is életképes marad.

Emiatt azoknak is ideális választás, akik nem szeretnének rendszeresen öntözni.

Több mint nyolcvanféle változat közül választhatunk

Az Achillea nemzetségben mintegy 85 faj található. A legismertebb a fehér virágú közönséges cickafark, de a kertészetekben számos látványos díszváltozat is elérhető. A virágok színe a sárgától és a narancstól kezdve a rózsaszínen át egészen a mélyvörös árnyalatokig terjedhet.

Többféle változat létezik Egyes fajták nagy, lapos virágernyőket hoznak, mások inkább gömb alakú vagy százszorszépszerű virágzatot fejlesztenek. Sokszínűségüknek köszönhetően könnyen beilleszthetők modern, természetközeli vagy vidéki hangulatú kertekbe egyaránt.

Napos helyen érzi magát a legjobban

A cickafark a teljes napsütést kedveli. Árnyékos helyen gyengébben fejlődik, virágzása is szerényebb lehet. Talaj tekintetében nem válogatós, de a jó vízelvezetésű, inkább száraz földet részesíti előnyben. A túl nedves talaj gyökérrothadást és különféle gombás betegségeket okozhat.

Érdemes olyan helyre ültetni, ahol a levegő jól átjárja az állományt. A megfelelő szellőzés segít megelőzni a fertőzéseket, és egészségesebbé teszi a növényt.

Kevés gondozással is bőségesen virágzik

A cickafark nem igényel különösebb törődést, néhány egyszerű ápolási feladat azonban meghosszabbíthatja virágzását. Az elnyílt virágok rendszeres eltávolítása újabb bimbók képződésére ösztönzi a növényt, így akár többször is virágba borulhat egy szezon során.

A cickafark nem igényel különösebb törődést, néhány egyszerű ápolási feladat azonban meghosszabbíthatja virágzását

A második virágzást követően érdemes visszavágni a töveket, ami felfrissíti az állományt és elősegíti az egészséges növekedést. A gyorsan terjedő töveket 2–3 évente ajánlott szétosztani, hogy megőrizzék vitalitásukat.

Milyen növények mellé ültessük?

A cickafark légies virágzata különösen jól mutat karakteres megjelenésű évelők társaságában.

Kiváló párost alkot a veronikával, a füzéres díszcsorbával vagy a bugatölcsérrel. A sárga virágú fajták különösen szépen kiemelik a lila árnyalatú dísznövényeket, látványos kontrasztot teremtve a virágágyásban.

Nemcsak a kertben mutat jól: virágai szárítva is megőrzik formájukat és színüket, így dekorációk készítésére is alkalmasak. A cickafark tehát nemcsak szívós és igénytelen növény, hanem sokoldalú dísze is lehet a kertnek.

Forrásunk volt.