Az eper az egyik legkedveltebb nyári gyümölcs, nem véletlen, hogy sokan megpróbáloznak otthoni termesztésével is. Előfordulhat, hogy penész jelenik meg a még érésben lévő gyümölcsön. Ennek okait gyűjtöttük össze.

Sajnos több tényező is felelhet érte, ha még szüretelés előtt penész jelenik meg az eperszemeken. Összegyűjtöttük 2 lehetséges okot, és azt is, hogyan tudsz védekezni ez ellen!

2 ok, amiért penészes lesz az eper, mielőtt le tudnád szedni

Az eper nem véletlen az egyik kedvencünk

Késő tavaszi, nyári favorit, hiszen édeskés illata és íze miatt magában is ízletes nassolnivaló, de sokszínűen felhasználható a desszertek körében is. Tehetjük akár smoothie-ba is, granolába és joghurttálba, és még lekvárt is készíthetünk belőle. Szezonja sajnos nem elég hosszú, legalábbis a hazai, szabadföldi epernek, így érdemes kihasználni, amíg tudjuk szedni, akár a saját kertünkből. A saját termesztésű eper viszont okozhat némi fejfájást, hiszen már az érési idő alatt megjelenhet rajta penész.

Kattints a képre, és nézd meg, mi lehet az oka annak, hogy már a bokron penészedni kezd az eper!

2 fotó

Az eper nemcsak sérülten fertőződhet meg: fertőzési forrás lehet a talaj is, illetve az összeérő termések is.

Önmagában a permetezés nem előzi meg a fertőződést, fontos, hogy foglalkozzunk a talaj takarásával is, így a gyümölcs nem érintkezik közvetlen módon a talajjal.

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Ültetés előtt használhatunk agroszövetet, ültetés után szalmát és mulcsot is. Így nemcsak a fertőzésekkel, de a talajjal való szennyeződése is elkerülhető, és még a növény vízfelhasználása is eredményesebb.

Tipp: Locsoláskor figyeljünk arra is, hogy a levelek és a gyümölcsök minél kevésbé ázzanak szét!

Érdemes a virágzás kezdetekor és a fővirágzás idején is gombaölő permetezést bevetni. Hazánkban a Chorus 50 WG és a Switch 62,5 WG vannak engedélyezve szamócára. Tartsuk be a szüretelés időpontját, és vegyük figyelembe a készítmény élelmezés-egészségügyi várakozási idejét.

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