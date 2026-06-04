2 ok, amiért penészes lesz az eper, mielőtt le tudnád szedni

Sajnos több tényező is felelhet érte, ha még szüretelés előtt penész jelenik meg az eperszemeken. Összegyűjtöttük 2 lehetséges okot, és azt is, hogyan tudsz védekezni ez ellen!
Az eper nem véletlen az egyik kedvencünk
Késő tavaszi, nyári favorit, hiszen édeskés illata és íze miatt magában is ízletes nassolnivaló, de sokszínűen felhasználható a desszertek körében is. Tehetjük akár smoothie-ba is, granolába és joghurttálba, és még lekvárt is készíthetünk belőle. Szezonja sajnos nem elég hosszú, legalábbis a hazai, szabadföldi epernek, így érdemes kihasználni, amíg tudjuk szedni, akár a saját kertünkből. A saját termesztésű eper viszont okozhat némi fejfájást, hiszen már az érési idő alatt megjelenhet rajta penész.
Kattints a képre, és nézd meg, mi lehet az oka annak, hogy már a bokron penészedni kezd az eper!
Az eper nemcsak sérülten fertőződhet meg: fertőzési forrás lehet a talaj is, illetve az összeérő termések is.
Önmagában a permetezés nem előzi meg a fertőződést, fontos, hogy foglalkozzunk a talaj takarásával is, így a gyümölcs nem érintkezik közvetlen módon a talajjal.
Receptajánló:
Ültetés előtt használhatunk agroszövetet, ültetés után szalmát és mulcsot is. Így nemcsak a fertőzésekkel, de a talajjal való szennyeződése is elkerülhető, és még a növény vízfelhasználása is eredményesebb.
Tipp:
Érdemes a virágzás kezdetekor és a fővirágzás idején is gombaölő permetezést bevetni. Hazánkban a Chorus 50 WG és a Switch 62,5 WG vannak engedélyezve szamócára. Tartsuk be a szüretelés időpontját, és vegyük figyelembe a készítmény élelmezés-egészségügyi várakozási idejét.