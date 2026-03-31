Kiderült, hogy a bélrendszered állapota komoly hatással van az izmaidra

Sokáig úgy gondoltuk, hogy az izmok ereje elsősorban edzés és fehérjebevitel kérdése. Egy friss kutatás azonban egészen új nézőpontot hozott: úgy tűnik, az izomerő részben a bélrendszerünkben dől el.
Egy tudományos folyóiratban megjelent vizsgálat szerint bizonyos bélbaktériumok közvetlen kapcsolatban állnak az izomerővel, sőt, akár aktívan befolyásolhatják is azt.
Egyetlen baktérium is számít
A kutatók egy konkrét baktériumfajt azonosítottak, a Roseburia inulinivorans-t, amely szoros összefüggést mutatott az izomerővel.
Azoknál az embereknél, akiknek a bélrendszerében nagyobb mennyiségben volt jelen ez a mikroorganizmus, mérhetően jobb fizikai teljesítményt tapasztaltak – például erősebb kézszorítást és jobb izomteljesítményt.
Idősebb felnőttek esetében a különbség különösen látványos volt: akár közel 30%-kal nagyobb izomerőt is mértek azoknál, akik hordozzák ezt a baktériumot.
A tudósok nem álltak meg ennél a megfigyelésnél. Állatkísérletekben azt is vizsgálták, hogy a baktérium ténylegesen képes-e befolyásolni az izomerőt.
Az eredmények meglepőek voltak: azok az egerek, amelyek megkapták ezt a baktériumot, jelentős – akár 30%-os – erőnövekedést mutattak.
Ez arra utal, hogy valódi ok-okozati kapcsolat is létezhet.
Így alakítja át az izmokat
A kutatás szerint a baktérium nem egyszerűen erősebbé tesz, hanem az izmok működését is módosítja.
- elősegítheti a gyors, robbanékony mozgásért felelős izomrostok kialakulását
- befolyásolhatja az izmok energiafelhasználását
- hatással lehet az izomanyagcserére
Ez különösen fontos lehet sportteljesítmény vagy időskori izomvesztés szempontjából.
A bél–izom tengely létező jelenség
A kutatás megerősíti azt az egyre erősebb tudományos elképzelést, hogy létezik egy úgynevezett bél–izom tengely”.
Ez azt jelenti, hogy a bélmikrobiom:
- befolyásolja az anyagcserét,
- hatással van a gyulladásos folyamatokra,
- és közvetetten szabályozhatja az izomműködést is.
Korábbi vizsgálatok már azt is kimutatták, hogy bizonyos probiotikumok javíthatják az izomerőt és az izomtömeget, bár az eredmények nem minden esetben egyértelműek.
Miért fontos ez a mindennapokban?
Az egyik legérdekesebb felismerés, hogy ezek a jó baktériumok száma az életkor előrehaladtával csökkenhet a szervezetben. Ez részben magyarázhatja, miért gyengülnek az izmok idősebb korban – még akkor is, ha valaki aktív marad.
A jövőben akár olyan célzott probiotikumok is megjelenhetnek, amelyek nemcsak az emésztést támogatják, hanem az izomerőt is javítják.