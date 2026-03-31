Kiderült, hogy a bélrendszered állapota komoly hatással van az izmaidra

Az izmok egészsége nem csak az edzőteremben dől el. A bélrendszer állapota legalább ennyire fontos tényező lehet.

Sokáig úgy gondoltuk, hogy az izmok ereje elsősorban edzés és fehérjebevitel kérdése. Egy friss kutatás azonban egészen új nézőpontot hozott: úgy tűnik, az izomerő részben a bélrendszerünkben dől el.

A Roseburia inulinivorans nevű bélbaktérium erősíti az izomzatot

Egy tudományos folyóiratban megjelent vizsgálat szerint bizonyos bélbaktériumok közvetlen kapcsolatban állnak az izomerővel, sőt, akár aktívan befolyásolhatják is azt.

Egyetlen baktérium is számít

A kutatók egy konkrét baktériumfajt azonosítottak, a Roseburia inulinivorans-t, amely szoros összefüggést mutatott az izomerővel.

Azoknál az embereknél, akiknek a bélrendszerében nagyobb mennyiségben volt jelen ez a mikroorganizmus, mérhetően jobb fizikai teljesítményt tapasztaltak – például erősebb kézszorítást és jobb izomteljesítményt.

Idősebb felnőttek esetében a különbség különösen látványos volt: akár közel 30%-kal nagyobb izomerőt is mértek azoknál, akik hordozzák ezt a baktériumot.

Az izomerő részben a bélrendszerünkben dől el

A tudósok nem álltak meg ennél a megfigyelésnél. Állatkísérletekben azt is vizsgálták, hogy a baktérium ténylegesen képes-e befolyásolni az izomerőt.

Az eredmények meglepőek voltak: azok az egerek, amelyek megkapták ezt a baktériumot, jelentős – akár 30%-os – erőnövekedést mutattak.

Ez arra utal, hogy valódi ok-okozati kapcsolat is létezhet.

Így alakítja át az izmokat

A kutatás szerint a baktérium nem egyszerűen erősebbé tesz, hanem az izmok működését is módosítja.

elősegítheti a gyors, robbanékony mozgásért felelős izomrostok kialakulását

felelős izomrostok kialakulását befolyásolhatja az izmok energiafelhasználását

hatással lehet az izomanyagcserére

Ez különösen fontos lehet sportteljesítmény vagy időskori izomvesztés szempontjából.

A bél–izom tengely létező jelenség

A kutatás megerősíti azt az egyre erősebb tudományos elképzelést, hogy létezik egy úgynevezett bél–izom tengely”.

Ez azt jelenti, hogy a bélmikrobiom:

befolyásolja az anyagcserét,

hatással van a gyulladásos folyamatokra,

és közvetetten szabályozhatja az izomműködést is.

Korábbi vizsgálatok már azt is kimutatták, hogy bizonyos probiotikumok javíthatják az izomerőt és az izomtömeget, bár az eredmények nem minden esetben egyértelműek.

Miért fontos ez a mindennapokban?

Az egyik legérdekesebb felismerés, hogy ezek a jó baktériumok száma az életkor előrehaladtával csökkenhet a szervezetben. Ez részben magyarázhatja, miért gyengülnek az izmok idősebb korban – még akkor is, ha valaki aktív marad.

A jövőben akár olyan célzott probiotikumok is megjelenhetnek, amelyek nemcsak az emésztést támogatják, hanem az izomerőt is javítják.

