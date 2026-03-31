Életmód

2026.03.31.

Kiderült, hogy a bélrendszered állapota komoly hatással van az izmaidra

Nosalty profilképe Nosalty

Az izmok egészsége nem csak az edzőteremben dől el. A bélrendszer állapota legalább ennyire fontos tényező lehet.

Sokáig úgy gondoltuk, hogy az izmok ereje elsősorban edzés és fehérjebevitel kérdése. Egy friss kutatás azonban egészen új nézőpontot hozott: úgy tűnik, az izomerő részben a bélrendszerünkben dől el.


A Roseburia inulinivorans nevű bélbaktérium erősíti az izomzatot

Egy tudományos folyóiratban megjelent vizsgálat szerint bizonyos bélbaktériumok közvetlen kapcsolatban állnak az izomerővel, sőt, akár aktívan befolyásolhatják is azt.

Egyetlen baktérium is számít

A kutatók egy konkrét baktériumfajt azonosítottak, a Roseburia inulinivorans-t, amely szoros összefüggést mutatott az izomerővel.

Azoknál az embereknél, akiknek a bélrendszerében nagyobb mennyiségben volt jelen ez a mikroorganizmus, mérhetően jobb fizikai teljesítményt tapasztaltak – például erősebb kézszorítást és jobb izomteljesítményt.

Idősebb felnőttek esetében a különbség különösen látványos volt: akár közel 30%-kal nagyobb izomerőt is mértek azoknál, akik hordozzák ezt a baktériumot.


Az izomerő részben a bélrendszerünkben dől el

A tudósok nem álltak meg ennél a megfigyelésnél. Állatkísérletekben azt is vizsgálták, hogy a baktérium ténylegesen képes-e befolyásolni az izomerőt.

Az eredmények meglepőek voltak: azok az egerek, amelyek megkapták ezt a baktériumot, jelentős – akár 30%-os – erőnövekedést mutattak.

Ez arra utal, hogy valódi ok-okozati kapcsolat is létezhet.

Így alakítja át az izmokat

A kutatás szerint a baktérium nem egyszerűen erősebbé tesz, hanem az izmok működését is módosítja.

  • elősegítheti a gyors, robbanékony mozgásért felelős izomrostok kialakulását
  • befolyásolhatja az izmok energiafelhasználását
  • hatással lehet az izomanyagcserére

Ez különösen fontos lehet sportteljesítmény vagy időskori izomvesztés szempontjából.

A bél–izom tengely létező jelenség

A kutatás megerősíti azt az egyre erősebb tudományos elképzelést, hogy létezik egy úgynevezett bél–izom tengely”.

Ez azt jelenti, hogy a bélmikrobiom:

  • befolyásolja az anyagcserét,
  • hatással van a gyulladásos folyamatokra,
  • és közvetetten szabályozhatja az izomműködést is.

Korábbi vizsgálatok már azt is kimutatták, hogy bizonyos probiotikumok javíthatják az izomerőt és az izomtömeget, bár az eredmények nem minden esetben egyértelműek.

Miért fontos ez a mindennapokban?

Az egyik legérdekesebb felismerés, hogy ezek a jó baktériumok száma az életkor előrehaladtával csökkenhet a szervezetben. Ez részben magyarázhatja, miért gyengülnek az izmok idősebb korban – még akkor is, ha valaki aktív marad.

A jövőben akár olyan célzott probiotikumok is megjelenhetnek, amelyek nemcsak az emésztést támogatják, hanem az izomerőt is javítják.

Forrásunk volt.

Címlapról ajánljuk

Hagyományos húsvéti sárgatúró
Életmód

Gumis lesz a húsvéti sárgatúród állaga? Ezt rontod el

A húsvéti sárgatúró a húsvét egyik jelképe, és bár nem készül minden családban, mégis úgy tűnik, kezd ismét visszatérni a köztudatba. Elkészítése nem bonyolult, azonban tartogat néhány buktatót, így mai Napi Tippünkben egy tipikus hibát mutatunk be nektek, amitől sokaknak gumis állagúvá válik a húsvéti sárgatúrója.

Nosalty

További cikkek

Egy átlátszó bögre, amibe belógatnak egy teafiltert
Gasztro

Mi történik, ha a tea túl sokáig ázik?

Sokak fejében még mindig él a régi figyelmeztetés: ha a tea túl sokáig áll a csészében, már nem szabad meginni. A valóság ennél jóval prózaibb: a hosszabb áztatás nem veszélyes, legfeljebb egészen más karakterű italt kapunk.

