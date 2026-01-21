Vadonatúj riportsorozatunk minden egyes részében egy gasztronómiához köthető szakma kulisszatitkait tárjuk fel előttetek.

Ha ti is elmerengtetek már azon, milyen utat jár be egy-egy élelmiszer mielőtt a boltok polcaira kerül, akkor tartsatok velünk, ugyanis legújabb videós sorozatunk minden egyes epizódjában bemutatunk egy olyan élelmiszert, amit akár napi szinten fogyasztotok. Legyen ez egy üveg lekvár, egy palack bor vagy éppen egy ropogós kovászos kenyér.

Az 'Így készül' második részében a kovászos kenyér készítésének fortélyaival ismerkedünk meg

Már korábban is volt példa arra, hogy helyi termelőket mutattunk be nektek, ilyen volt Házicsemege című videós sorozatunk, most azonban szeretnénk még mélyebb betekintést engedni az élelmiszeriparban dolgozók mindennapjaiba. Ugyanis azok a késztermékek, amik akár minden nap az asztalainkra kerülnek, nagyon izgalmas folyamatokon mennek keresztül, a végeredmény pedig legtöbbször nem csupán egyetlen ember, hanem egy egész csapat munkáját dicséri.

Az "Így készül' sorozat első részében Hernyák Tamás, az etyeki Hernyák Birtok ügyvezetője kalauzolt minket végig a borkészítés folyamatán, a cikket itt találjátok.

A második részben pedig a kovászos termékek birodalmában kalandozunk Tóth Szilárddal, a SALT Bakery szakmai vezetőjével, és a hely társtulajdonosával, Lefkovics Leával.

Megismerhetjük a kovász változékony jellemét és igen finom lelkét, emellett azokat a kémiai és biológia folyamatokat, melyek levegős, puha belsőt és roppanós kérget adnak a kenyérnek. Szó esik a kovászos péktermékek egészségre gyakorolt hatásáról, valamint arról is, kinek érdemes belefognia az otthoni kenyérsütésbe.

Ha érdekel a kovászkészítés, és szeretnél betekintést nyerni egy igazán minőségi pékség háttérmunkájába, akkor nézd meg videónkat!

A SALT Bakery legújabb kistestvérét pedig az 5. kerületi Zrínyi utcában találjátok.