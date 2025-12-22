A dietetikusok szerint ez a gyógytea segíti leginkább az emésztést

Egy egyszerű, mégis hatékony megoldás a puffadásra és a hasi görcsökre. A szakértők szerint különösen irritábilis bél szindróma esetén hozhat megkönnyebbülést.

Az emésztőrendszeri problémák sokak mindennapjait nehezítik meg: puffadás, gázképződés, görcsök vagy kellemetlen teltségérzet jelentkezhet. Ezek enyhítésére egy jól bevált, természetes módszer is létezik, amelyet dietetikusok is előszeretettel ajánlanak.

A borsmentatea segíti leginkább az emésztést

Miért éppen a borsmenta?

A borsmentatea nem véletlenül került a figyelem középpontjába:

2024-ben az év gyógynövénye lett, és az emésztés támogatásában is kiemelkedő szerepe van.

Legfőbb hatóanyaga a mentol, amely természetes görcsoldóként működik.

A mentol képes ellazítani a gyomor és a belek simaizmait, ami segíthet:

csökkenteni a hasi görcsöket,

elősegíteni a gázok távozását,

mérsékelni a puffadást és a teltségérzetet.

Irritábilis bél szindróma esetén is hasznos

A borsmentateát kifejezetten ajánlják olyan tüneteknél, mint:

gyakori puffadás,

fokozott gázképződés,

hasi fájdalom vagy diszkomfort,

emésztési zavarok, különösen IBS esetén.

Rendszeres, mértékletes fogyasztása hozzájárulhat a bélrendszer megnyugtatásához, és segíthet a mindennapi panaszok enyhítésében.

Hogyan és mikor érdemes fogyasztani?

A szakértők szerint napi 1–3 csésze borsmentatea biztonságosan beilleszthető az étrendbe.

A legjobb hatás érdekében ajánlott: étkezések után fogyasztani, amikor az emésztés aktívan dolgozik,

vagy lefekvés előtt, hogy megnyugtassa a gyomrot, és elősegítse a komfortos pihenést.

Több mint emésztéssegítő ital

A borsmentatea nem csak a gyomorra van jó hatással: frissítő aromája segíthet a fejfájás enyhítésében és a stressz oldásában is. Egy csésze meleg borsmentatea így nemcsak testi, hanem lelki megkönnyebbülést is nyújthat, egyszerűen, természetesen.

Forrásunk volt.