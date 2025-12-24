Melyik cserepes fenyő az, ami karácsony után is túlél, és hogyan kell gondoznunk?

Nemrég írtunk róla mi is, milyen fenyőt érdemes venni, ha valóban fenntartható választást szeretnénk: vágott fenyőt, cserepest vagy műfenyőt? Sokaknak meglepő lehet, de korántsem az utóbbi a legjobb választás, sőt.. A cserepes fenyő viszont szuper megoldás lenne, hiszen, földlabdájának hála, karácsony után kiültethetjük a kertbe. Az viszont korántsem mindegy, milyen fajtát választunk, és hogyan gondozzuk, ha azt szeretnénk, hogy sokáig kertünk dísze legyen. Az Agroforum cikke most ebben nyújt segítséget.
Fontos!
Ha biztosra akarunk menni: lucfenyőt, törpe fajtát válasszunk!
A közönséges lucfenyő gyorsabban nő, de évekig is tartható edényben, a cukorsüvegfenyő pedig apró termetével sokak kedvence: ritkábban kell átültetni, lakásban is eléldegél.
A kistermetű fenyők és tuják (pl. törpe hegyi fenyők, Thuja occidentalis ‘Tiny Tim’) kifejezetten alkalmasak cserepes karácsonyfának, mivel lassú növekedésük és stressztűrésük miatt is jobban tűrik a szobameleget és a beltéri körülményeket.
Akkor jó minőségű egy cserepes fenyő, ha:
- a gyökérlabda tömör,
- a növény stabilan áll a cserépben,
- és nincsenek barnuló tűlevelei.
- Próbáljuk meg faiskolában beszerezni!
A cserepes fenyőfa gondozási tippjei
- A benti melegben, szobában, lakásban legfeljebb 7-10 napig maradjon!
- Ha kintről hozzuk be, a hideg kertből, először egy hűvös, fűtetlen helyiségbe kerüljön, majd néhány nap után a fűtött szobába!
- A fűtőtest mellé ne tegyük, és huzatba se!
- Locsoljuk rendszeresen a lakásban is, de ne pangjon alatta a víz!
- Kiültetés után a kertben is szakértelemmel gondozzuk, nyáron is!