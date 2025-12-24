Melyik cserepes fenyő az, ami karácsony után is túlél, és hogyan kell gondoznunk?

Vajon melyik cserepes fenyő az, ami valóban sokáig bírja a lakás-kert-lakás-kert közti váltakozást, és évről évre túléli a karácsonyt?

Nemrég írtunk róla mi is, milyen fenyőt érdemes venni, ha valóban fenntartható választást szeretnénk: vágott fenyőt, cserepest vagy műfenyőt? Sokaknak meglepő lehet, de korántsem az utóbbi a legjobb választás, sőt.. A cserepes fenyő viszont szuper megoldás lenne, hiszen, földlabdájának hála, karácsony után kiültethetjük a kertbe. Az viszont korántsem mindegy, milyen fajtát választunk, és hogyan gondozzuk, ha azt szeretnénk, hogy sokáig kertünk dísze legyen. Az Agroforum cikke most ebben nyújt segítséget.

Ha biztosra akarunk menni, lucfenyőt vagy törpe fenyőfajtát válasszunk!

Fontos! Nem mindegyik fenyőfajta viseli jól a gyökérkorlátozást, a meleg beltéri, majd a fokozatosan bevezetett kültéri környezetet. Szakszerű vásárlás és gondoskodás szükséges ahhoz, hogy a cserepes fa valóban túlélje az ünnepeket.

A közönséges lucfenyő gyorsabban nő, de évekig is tartható edényben, a cukorsüvegfenyő pedig apró termetével sokak kedvence: ritkábban kell átültetni, lakásban is eléldegél.

A kistermetű fenyők és tuják (pl. törpe hegyi fenyők, Thuja occidentalis ‘Tiny Tim’) kifejezetten alkalmasak cserepes karácsonyfának, mivel lassú növekedésük és stressztűrésük miatt is jobban tűrik a szobameleget és a beltéri körülményeket.

Akkor jó minőségű egy cserepes fenyő, ha:

a gyökérlabda tömör,

a növény stabilan áll a cserépben,

a cserépben, és nincsenek barnuló tűlevelei.

Próbáljuk meg faiskolában beszerezni!

Locsoljuk rendszeresen, de ne pangjon alatta a víz!

A cserepes fenyőfa gondozási tippjei

A benti melegben, szobában, lakásban legfeljebb 7-10 napig maradjon!

Ha kintről hozzuk be, a hideg kertből, először egy hűvös, fűtetlen helyiségbe kerüljön, majd néhány nap után a fűtött szobába!

A fűtőtest mellé ne tegyük, és huzatba se!

Locsoljuk rendszeresen a lakásban is, de ne pangjon alatta a víz!

Kiültetés után a kertben is szakértelemmel gondozzuk, nyáron is!

