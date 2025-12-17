Pontot tettek az örökös vita végére: kiderült, hogy az igazi vagy a műfenyő árt-e többet a környezetnek

Régóta fennálló vita övezi a műfenyő vs. valódi fenyő témakörét. Vajon melyik megvásárlásával ártunk többet a környezetünknek? A kivágott fákkal vagy a sok műanyaggal és melléktermékkel, ami egy műfenyő gyártása során keletkezik? Az Ökológiai Kutatóközpont elmondta, melyiket érdemes választani, ha a cél a fenntarthatóság.

Írtunk már arról korábban, hogyan érdemes választani a műfenyő, a földlabdás és a vágott verzió közül, lehetőségeinktől függően, de örökös vita tárgya az, hogy vajon melyikkel ártunk a legkevesebbet bolyónknak. Most kiderült, hogy a vágott vagy a műfenyő előnyösebb-e ilyen szempontból.

Pontot tettek az örökös vita végére: kiderült, hogy az igazi vagy a műfenyő vásárlása árt-e többet a környezetnek

Az Ökológiai Kutatóközpont tett pontot a vita végére: a műfenyő vagy a vágott fenyő megvásárlásával ártunk-e többet a természetnek?

Állításuk szerint egyértelműen a vágott fenyők járnak kisebb környezetpusztítással, hiszen ezeket nem a magyarországi őshonos erdőkből vágják ki: külön erre a célra termesztett fákról van szó, így pedig nem sokban különbözik más haszonnövények termesztésétől.

Aszalós Réka, az Ökológiai Kutatóközpont tudományos munkatársa szerint a műfenyők a legkevésbé előnyösek, mert ezek általában PVC-ből készülnek, amikkel kimondottan sokat ártunk a környezetnek, ráadásul nem bomlanak le, és általában több ezer kilométer távolságból is érkeznek.

Környezetvédelmi szempontból azok az alternatív karácsonyfák a legelőnyösebbek, melyek faanyagból, gallyakból, deszkákból állnak össze, és ezek is feldíszíthetőek.

Ha pedig valaki a valódi fenyő mellett teszi le a voksát, akkor válasszunk olyat, amit Magyarországon termesztettek.

Elvben sok minden szól a földlabdás fenyőfa vásárlása mellett, de a gyakorlat sajnos azt mutatja, hogy ezeknek a növényeknek egy része elpusztul, még akkor is, ha az ünnep után szinte azonnal kiültetik – állítja a kutató.

Receptajánló:

Az ünnepek után sem mindegy, hogyan végzik a fák, a legjobb az lenne, ha feldarabolva a komposztban vagy mulcsként végeznék a fák, de semmiképp ne a kommunális hulladékba kerüljenek.

Forrásunk volt.