A pumpkin spice latte rajongók is örülhetnek, de édesen mesés egyéb ízek is érkeznek ősszel a Nespressónál

Te is érezted már, hogy a reggeli kávéd után egyszerűen jobb kedvvel indul a napod? Nem véletlen: egy friss kutatás szerint a reggeli kávézás mérhetően pozitív hatással lehet a hangulatunkra, a lelkesedésünkre és a boldogságérzetünkre is. A Nespresso őszi limitált kiadású kollekciójával pedig a jól ismert reggeli pillanatokat most olyan új, süteményeket idéző ízekkel tehetjük még élvezetesebbé, mint a Cinnamon Apple Crisp, a Maple Pecan vagy a Pumpkin Spice Cake.

Egy nemrég publikált kutatás azt vizsgálta, hogy milyen kapcsolat van a reggeli koffeinbevitel és a boldogságérzet között. Az eredmények azt mutatják, hogy azok, akik ébredés után nem sokkal kávét fogyasztanak, 2,5 órán belül jobb hangulatról, nagyobb lelkesedésről és boldogságról számolhatnak be. Ha tehát egy csésze kávé már önmagában is hozzátehet ahhoz, hogy jobban induljon a nap, miért ne tehetnénk még különlegesebbé ezt a mindennapi szokást? Különösen ősszel, amikor a lassabb reggelekhez és a hűvösebb napokhoz jól illenek a megszokottól eltérő, fűszeres, édesebb ízű kávévariációk.

A Nespresso őszi kínálatában idén is olyan karakteres ízek kapnak helyet, amelyek jól illenek a szezon hangulatához.

Az új Nespresso Vertuo Cinnamon Apple Crisp kávékapszula a fahéj és almás pite ízét idézi, de visszatér a közönségkedvenc Maple Pecan és a Pumpkin Spice Cake kávékapszula is.

A kávék önmagukban is különleges élményt kínálnak, de egyszerű forró vagy jeges receptként még tovább emelhetik a pillanat örömét – legyen szó egy hétköznapi munkába indulásról, egy ráérős hétvégi reggelről vagy egy délutáni kávészünetről.

Tudtad? Az új Nespresso Vertuo Up kávégéppel pedig az elkészítés sem lehetne egyszerűbb: egyetlen gombnyomásra különböző méretű és karakterű kávékat készíthetünk, így az őszi ízekből könnyedén izgalmas és ellenállhatatlan recepteket alkothatunk. Mert néha éppen ennyi kell egy jó napindításhoz: néhány nyugodt perc, egy csésze kávé és egy íz, amely tökéletesen illik az évszakhoz. Találd meg te is a kedvencedet!

CINNAMON APPLE CRISP ICED LATTE

Ebben a hűsítő jeges lattéban a fahéj, az alma és a kávé találkozása olyan, akár egy őszi sütemény: a Cinnamon Apple Crisp kávé izgalmas alapot nyújt, az édességről pedig a Cinnamon Roll szirup gondoskodik, míg hideg tejhab krémes textúrával teszi teljessé a receptet.

Hozzávalók

1 db Nespresso Vertuo Cinnamon Apple Crisp kávékapszula

120 ml 1,5%-os tej

6 nagyméretű jégkocka

10 ml Monin Cinnamon Roll szirup

4 g barna cukor

1 bio alma a díszítéshez

Cinnamon Apple Crisp

Elkészítés:

Készítsünk 80 ml Nespresso Vertuo Cinnamon Apple Crisp kávét a Nespresso Vertuo Up kávégépünk receptkészítő funkciójával, és tegyük félre kicsit hűlni. Egy nagyméretű átlátszó pohárba tegyünk 6 db jégkockát, majd adjunk hozzá 10 ml Cinnamon Roll szirupot és 60 ml tejet. Óvatosan töltsük a kávét a tejre, hogy megmaradjanak a rétegek. Egy kézi tejhabosítóval készítsünk 60 ml tejből hideg tejhabot, majd kanalazzuk óvatosan az ital tetejére. Szórjunk egy kevés barna cukrot az ital tetejére, és díszítsük ízlés szerint vékonyra vágott almaszeletekkel.

MAPLE PECAN TOFFEE LATTE

Ebben a karakteres latte-ban harmonikus egyensúlyt teremtenek a juharszirupos-pekándiós ízvilágú kávé magvas jegyei, a Toffee Nut szirup édessége és a krémes zabitalból készített hab.

Hozzávalók:

1 db Nespresso Vertuo Maple Pecan kávékapszula

120 ml Oatly zabital vagy 1,5%-os tej

5 ml Monin Toffee Nut szirup

15 ml karamellszósz

1 db pekándió

Növényi vagy hagyományos tejszínhab

Maple Pecan Toffee Latte

Elkészítés:

120 ml Oatly zabitalból és 5 ml Toffee Nut szirupból egy tejhabosítóval készítsünk ízesített növényi habot. Tegyünk 10 ml karamellszószt a pohár aljára, majd óvatosan töltsük rá az elkészült növényi habot. Készítsünk a pohárba 80 ml Nespresso Vertuo Maple Pecan kávét a Nespresso Vertuo Up kávégépünk receptkészítő funkciójának segítségével. Díszítsük ízlés szerint tejszínhabbal, karamellszósszal és tört pekándióval.

PUMPKIN SPICE CAKE ICED LATTE

Egy őszi jeges latte, ami egyszerre nyújt komfortot és frissít fel. A sütőtököspite-fűszeres kávé karakteres jegyei, a krémes tej, a Cinnamon Roll szirup édessége és az illatos fahéj aromái tökéletes egyensúlyt teremtenek a pohárban.

Hozzávalók:

1 db Nespresso Vertuo Pumpkin Spice Cake kávékapszula

20 g sűrített tej

10 ml Monin Cinnamon Roll szirup

100 ml 1,5%-os tej

8 nagyméretű jégkocka

őrölt fahéj

Pumpkin Spice Cake Iced Latte

Elkészítés:

Készítsünk egy csészébe 80 ml Nespresso Vertuo Pumpkin Spice Cake kávét a Nespresso Vertuo Up kávégépünk receptkészítő funkciójával. Töltsünk egy nagyméretű átlátszó pohár aljára 20 ml sűrített tejet, majd tegyünk rá 8 db jégkockát. Töltsünk a jégre 10 ml Cinnamon Roll szirupot, majd öntsük rá az elkészült kávét is. Egy kézi tejhabosító segítségével készítsünk 100 ml hideg tejből tejhabot, majd töltsük óvatosan a poharunkba. Díszítsük az italunkat ízlés szerint fahéjjal.

A kávézás után ne feledkezz meg a környezettudatosságról sem: használt alumíniumkapszuláidat a futárszolgálattal való visszaküldés és a Nespresso Boutique-ok mellett már a Media Markt üzletekben is leadhatod – a Nespresso pedig minden hozzá visszajuttatott kapszula újrahasznosításáról gondoskodik.

A Nespresso őszi kávéi és kiegészítői a készlet erejéig elérhetők a www.nespresso.com weboldalon és a Boutique-okban.