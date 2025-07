A népszerű műsorvezető őrségi kertjében hatalmas kár keletkezett, ami arra ösztönözte Borbás Marcsit, hogy cikket is írjon a megelőzési lehetőségekről. Lássuk, mit ajánl!

Sokan tapasztalhatták az elmúlt héten, hogy a hirtelen lehűlést követő hatalmas viharok mekkora károkat okoztak országszerte. Köztük Borbás Marcsi is: a televíziós műsorvezető buja őrségi kertjét igen alaposan megtépázták az őrjöngő szelek, több fát is derékba törtek, kicsavartak. A méltatlanul erős széllökések következménye arra ösztönözte a gasztroangyalt, hogy egy cikkben hívja fel a figyelmet a fák egészségére.

Teljesen lesokkolta Borbás Marcsit, amikor meglátta, mi történt a kertjében / Fotó: Facebook

Az elmúlt napok viharai egyértelműen bebizonyították, hogy biztonságunk és természetes környezetünk hosszútávú kiegyensúlyozottságának záloga a minket körbe ölelő fák egészsége és ellenálló-képessége. – írta.

Kitért arra is, hogyan előzhetjük meg a hasonló katasztrófákat otthon

Véleménye szerint érdemes alapból strapabíróbb fafajtákat ültetni (pl. tiszafa, gyertyán, hamis ciprus, eperfák), ugyanis ezek ellenállóbbak még nagy viharok esetén is.

Ezen kívül azonban sokkal fontosabb az egészséges gyökérzet fennmaradásához szükséges közeg biztosítása: mulcsozással juttassunk kellő mennyiségű tápanyagot a talajba, illetve a megfelelő vízellátásról is gondoskodjunk. Ne ültessük túl közel egymáshoz a fáinkat, ugyanis az gyenge, kisebb területet elfoglaló gyökérzet kialakulásához vezet.

Borbás Marcsi korábban is használta már közösségi platformját arra, hogy felhívja olvasói figyelmét a szélsőséges természeti jelenségek következményeire. A Rába áradásakor az ártérről készített videót, bár az is ikonikus eset volt, amikor a szarvasok által lerágott pakchoi-ültetvényéről számolt be.

