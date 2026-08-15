A befőzés újra menő – Csak már nem feltétlenül úgy, ahogy a nagymamánk csinálta

Van, akinek a befőzés egy hatalmas fazék rotyogó sárgabaracklekvárt jelent, másnak a kamrapolc végeláthatatlan sorban álló üvegeit. És vannak, akik már vákuumozóval, aszalógéppel vagy gyümölcspréssel készülnek a szezonra. A közös pont: úgy tűnik, a házi tartósítás egyáltalán nem ment ki a divatból – sőt, egyre többen fedezik fel újra, csak éppen modern eszközökkel.

Az Allegro magyarországi forgalmi adatai szerint az idei szezonban a tavalyinál ötször többet költöttek a vásárlók a befőzéshez kapcsolódó kellékekre, a megvásárolt tételek száma pedig hatszorosára nőtt. Vagyis nemcsak az üvegek kerülnek elő a kamrából: egy komplett új „befőzőeszközpark” is épül.

Miért főzünk még mindig lekvárt, amikor ott a bolt?

Elsőre furcsának tűnhet, hogy a kész lekvár, szörp vagy savanyúság korában miért állunk neki otthon órákig gyümölcsöt mosni, magozni és főzni. A válasz valószínűleg éppen az, hogy a házi készítésben van valami, amit a bolti üveg nem tud teljesen pótolni: tudjuk, mi kerül bele, mi döntjük el az ízeket, és az egésznek van egy saját története.

Ezt egy friss országos kutatás is szépen megmutatja:

a 18–75 éves magyar internetezők 41 százaléka maga főz lekvárt, további 27 százalék pedig családtól vagy barátoktól is kap házi készítésűt. Vagyis a lekvár nemcsak étel, hanem valahogy továbbra is közösségi ügy: üvegben adjuk tovább a nyarat egymásnak.

Fotó: Allegro

A lekvár generációkon átível – de nem ugyanúgy, mint régen

A kutatás adatai szerint a saját lekvárt befőzők aránya erősen összefügg az életkorral:

a 18–29 évesek 28 százaléka főz maga lekvárt,

míg a 60–75 éves korosztályban ez már 54 százalék.

Budapesten ugyanakkor csak 30 százalék készít saját lekvárt,

a falvakban 49 százalék.

A fővárosi fogyasztók viszont nyitottabbak a prémium, kézműves lekvárokra.

Ez alapján nem úgy tűnik, hogy a fiatalabb generáció egyszerűen hátat fordított volna a befőzésnek. Inkább másképp közelít hozzá: kevesebb rutinból, több kíváncsisággal, és sokszor modernebb eszközökkel.

Fotó: Allegro

Júliusban tetőzik a befőzőkedv

A befőzésnek jól felismerhető szezonja van. Az Allegro tapasztalatai alapján az első hullám már május elején megérkezik, az eper- és cseresznyeszezon indulásakor: ekkor egy hét alatt több mint háromszorosára ugrott a befőzéshez szükséges eszközök és hozzávalók forgalma. A május végi megtorpanás után újra gyorsulás következett, a vásárlások pedig július közepén tetőztek.

Fotó: Allegro

A befőttesüveg még mindig király, de már van konkurenciája

Ha valaki befőzésre készül, elsőként valószínűleg még mindig az üvegekre gondol. Nem véletlenül: darabszám alapján a tárolóedények, befőttesüvegek és tetők vezetik az Allegro kategóriáit, a szezonban közel 14 ezer darabot rendeltek belőlük a magyarok.

De közben megjelentek az új generációs segítők is: a gyümölcsprések forgalma tizenötszörösére nőtt éves összevetésben, az aszalóké kilencszeresére, a vákuumozó gépeké pedig közel hétszeresére. Ez már nem egészen az a befőzés, amit a nagymama konyhájában láttunk.

Fotó: Allegro

A modern befőző nem egyetlen eszközt vesz

Érdekes az is, hogy a vásárlások gyakran nem egy-egy termékről szólnak. Sokan egyszerre több, egymást kiegészítő eszközt rendelnek meg: befőttesüveget tetővel, cukrot zselésítővel, üvegpalackot szörphöz, vagy éppen a befőzés alkalmával cserélik le a régi fazekakat és tárolóedényeket.

Mintha a befőzéshez való visszatérés egyben egy kis konyhai upgrade is lenne: ugyanaz a cél – megőrizni a nyár ízeit –, csak ma már nem feltétlenül ugyanazzal az eszköztárral.

Magyarországon ráadásul mást tartósítunk

A régiós adatokban is van egy érdekes magyar sajátosság. Az Allegro összevetése szerint a korszerű tartósítási eszközök – például a vákuumozók és gyümölcsprések – Magyarországon különösen népszerűek: ezek részaránya kétszer akkora, mint Lengyelországban. Ennek a helyi mezőgazdasági adottságokhoz is köze lehet.

Míg Csehországban és Lengyelországban inkább a klasszikus uborkás- és lekvárosüvegek iránt nagy a kereslet, Magyarországon több olyan, melegebb éghajlatot kedvelő termény kerül az üvegekbe és a gépekbe, mint az őszibarack, a sárgabarack, a paradicsom vagy a pritaminpaprika.

Nem kell mindent egyszerre eltenni

A befőzésben a legjobb az, hogy nincs egyetlen helyes módja. Lehet csupán egy lábas eperlekvár, néhány üveg barack, egy adag aszalt gyümölcs vagy egy palack frissen préselt lé. Aki pedig kedvet kapott a nagyobb projekthez, ma már rengeteg eszközzel könnyítheti meg a munkát.



Az online piactereken ráadásul nem kell külön-külön boltokat végigjárni a befőttesüvegekért, présért, aszalóért vagy vákuumozóért: egy helyen lehet összeállítani azt a készletet, amire az adott konyhában tényleg szükség van. Az Allegro idei adatai alapján úgy tűnik, egyre több magyar háztartás pontosan ezt csinálja.

A nyár íze nem feltétlenül üvegben kezdődik – de ott folytatódhat

Talán ezért is érdekes, hogy a befőzés újra erősödik. Nem egyszerűen egy régi házimunka tér vissza, hanem egy olyan szokás, amelyben egyszerre van jelen a nosztalgia, a tudatosság, a kreativitás és a modern konyhatechnológia. A nagymama receptje megmaradhat – csak közben mellé kerülhet egy vákuumozó vagy egy aszalógép is.

És amikor hónapokkal később előkerül a kamrapolcról egy üveg saját készítésű lekvár, szörp vagy eltett gyümölcs, valószínűleg nem az fog számítani, hogy pontosan milyen eszközzel készült. Hanem az, hogy egy kicsit sikerült eltenni magunknak a nyárból.

Források:

Allegro – befőzési szezonra vonatkozó magyarországi forgalmi adatok és háttéranyag.

NRC: „A nagy magyar lekvár-paradoxon: Generációs szakadék és a szociális ragasztó ereje”, 2026. július 9.

NRC-kutatás: 1000 fős, a 18–75 éves magyar internetezőkre reprezentatív online minta, 2025.