Ha épp hámozott almára van szükségünk, általában nem is gondolkodunk: csak kidobjuk a héjat. Most elmondjuk, miért nem jó ez a gyakorlat, és mit tehetünk helyette.

Az alma az egyik legsokoldalúbb gyümölcs: egész évben elérhető, frissen is finom, de rengeteg recept alapja is lehet. A héja mégis gyakran automatikusan a szemetesben végzi – pedig éppen ez az a rész, ami még egészségesebb, hiszen tele van rosttal, antioxidánsokkal, pektinnel, ráadásul kifejezetten aromás is. Ha egy kicsit más szemmel nézünk rá, kiderül, hogy nem melléktermék, hanem valódi alapanyag.

Almahéj: 7 dolog, amire felhasználhatjuk, ha amúgy csak kidobnánk

Az ételpazarlás csökkentése ma már nemcsak az éttermekben, hanem az otthoni konyhákban is fontos szempont. A zöldségek szárai, levelei, a hagymahéj vagy éppen az alma héja gyakran olyan tápanyagokat tartalmaznak, amelyek a gyümölcs vagy zöldség más részeiben kisebb mennyiségben vannak jelen. Az alma ebből a szempontból sem kivétel: desszertekben, kompótokban, lekvárokban is használjuk, de a héját érdemes külön is megbecsülni.

Mire figyeljünk, mielőtt felhasználjuk?

Almahéjat lehetőleg bio almából használjunk, amelyet nem kezeltek vegyszerekkel vagy ipari viaszréteggel.

almából használjunk, amelyet nem kezeltek vegyszerekkel vagy ipari viaszréteggel. Fontos az is, hogy a héj ép legyen , ne legyen rajta sötét folt vagy sérülés.

, ne legyen rajta sötét folt vagy sérülés. Az alakhibás, „csúnya” almáktól nem kell megijedni: ízben és tápértékben ugyanolyan jók, mint a tökéletes külsejű társaik.

A héjat felhasználhatjuk frissen, de akár szárítva is!

Szárításhoz a héjakat sütőpapírral bélelt tepsire terítjük, ügyelve arra, hogy ne fedjék egymást, majd alacsony hőfokon, nagyjából 70–80 °C-on szárítjuk 2–3 órán át. A pontos idő és hőmérséklet a sütőtől függ. A teljesen kiszáradt héjak légmentesen záródó edényben hetekig elállnak.

Az alma héja tehát messze nem kidobnivaló – csak egy kis figyelem és kreativitás kell ahhoz, hogy új szerepet kapjon a mindennapokban.

