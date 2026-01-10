Életmód

2026.01.10.

Almahéj: 7 dolog, amire felhasználhatjuk, ha amúgy csak kidobnánk

Ha épp hámozott almára van szükségünk, általában nem is gondolkodunk: csak kidobjuk a héjat. Most elmondjuk, miért nem jó ez a gyakorlat, és mit tehetünk helyette.

Az alma az egyik legsokoldalúbb gyümölcs: egész évben elérhető, frissen is finom, de rengeteg recept alapja is lehet. A héja mégis gyakran automatikusan a szemetesben végzi – pedig éppen ez az a rész, ami még egészségesebb, hiszen tele van rosttal, antioxidánsokkal, pektinnel, ráadásul kifejezetten aromás is. Ha egy kicsit más szemmel nézünk rá, kiderül, hogy nem melléktermék, hanem valódi alapanyag.

Almahéj: 7 dolog, amire felhasználhatjuk, ha amúgy csak kidobnánk

Az ételpazarlás csökkentése ma már nemcsak az éttermekben, hanem az otthoni konyhákban is fontos szempont. A zöldségek szárai, levelei, a hagymahéj vagy éppen az alma héja gyakran olyan tápanyagokat tartalmaznak, amelyek a gyümölcs vagy zöldség más részeiben kisebb mennyiségben vannak jelen. Az alma ebből a szempontból sem kivétel: desszertekben, kompótokban, lekvárokban is használjuk, de a héját érdemes külön is megbecsülni.

Mire figyeljünk, mielőtt felhasználjuk?

  • Almahéjat lehetőleg bio almából használjunk, amelyet nem kezeltek vegyszerekkel vagy ipari viaszréteggel.
  • Fontos az is, hogy a héj ép legyen, ne legyen rajta sötét folt vagy sérülés.
  • Az alakhibás, „csúnya” almáktól nem kell megijedni: ízben és tápértékben ugyanolyan jók, mint a tökéletes külsejű társaik.

A héjat felhasználhatjuk frissen, de akár szárítva is!

Szárításhoz a héjakat sütőpapírral bélelt tepsire terítjük, ügyelve arra, hogy ne fedjék egymást, majd alacsony hőfokon, nagyjából 70–80 °C-on szárítjuk 2–3 órán át. A pontos idő és hőmérséklet a sütőtől függ. A teljesen kiszáradt héjak légmentesen záródó edényben hetekig elállnak.

Finomságok almával:

Az alma héja tehát messze nem kidobnivaló – csak egy kis figyelem és kreativitás kell ahhoz, hogy új szerepet kapjon a mindennapokban.

Forrásunk volt.

