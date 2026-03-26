ALDI, Lidl, Penny és társai – Van, ahol mindössze 100 Ft a húsvéti asztal elmaradhatatlan alapanyaga

Húsvét közeledtével az egyik legkeresettebb alapanyag ismét a torma, amely szinte kötelező kísérője az ünnepi sonkának, ilyenkor pedig az sem mindegy, melyik boltban mennyibe kerül az üveges változat.

A nagy áruházláncok minden évben komoly akciókkal készülnek az ünnepi rohamra, hiszen a húsvéti időszakban a torma iránti kereslet látványosan megnő. Bár a házi torma még mindig sokak számára hagyomány, a legtöbben inkább a kész, üveges verziót választják, ennek beszerzése a rohanásban gyorsabb, kényelmesebb, és az akciós újságokat böngészve gyakran kifejezetten kedvező áron szerezhetjük be kedvencünket. Éppen ezért megnéztük, hogy az elkövetkező napokban a Penny, ALDI, Lidl, Spar és Tesco kínálatában mennyit kérnek a saját márkás tormákért húsvétig.

Bolti körkép az idei árakról – Saját márkás tormák a boltokban húsvétra

Így alakulnak a bolti tormaárak:

ALDI : Le Gusto csemege vagy csípős 150 g / 99 Ft

: Le Gusto csemege vagy csípős 150 g / 99 Ft Lidl : Hazánk Kincsei Reszelt torma 200 g / 399 Ft

: Hazánk Kincsei Reszelt torma 200 g / 399 Ft Penny : Czifra reszelt torma 200 g / 299 Ft

: Czifra reszelt torma 200 g / 299 Ft Spar : Hazai Szeretem. ecetes torma 200 g / 329 Ft

: Hazai Szeretem. ecetes torma 200 g / 329 Ft Tesco ecetes torma 200 g: 429 Ft

A legolcsóbban az Aldi kínálja saját márkás tormáját, mindössze 99 forintért két ízben juthatunk a 150 grammos üveges változathoz, a többi üzletlánc 200 grammos üvegcsékben kínálja a tormát, itt a legolcsóbb a Penny saját márkás változata, a legtöbbet pedig a Tesco tormájáért kell fizetni.

Mi is az a torma?

A torma a húsvéti asztal egyik elmaradhatatlan szereplője, különösen Közép- és Kelet-Európában. Jellegzetesen csípős, intenzív íze tökéletesen passzol a főtt sonkához és más klasszikus ünnepi fogásokhoz, ezért szinte minden családi menüben helyet kap.

Nemcsak fűszerként fontos azonban: a hagyományok szerint a torma a tisztulást és a megújulást is jelképezi, így szimbolikusan is kapcsolódik a húsvét üzenetéhez.

Érdekesség, hogy egyes értelmezésekben markáns, kissé csípős-kesernyés ízét a szenvedéssel társítják, ezért a fogyasztása nemcsak ízélmény, hanem hagyományőrző gesztus is az ünnepi asztalnál.

Tudtad? Érdekesség, hogy a frissen reszelt torma nemcsak csípős, de természetes baktérium- és vírusölő hatással is bír, amely akár fél napon át is megmaradhat, ezért a népi gyógyászatban is régóta alkalmazzák.

Mi készülhet a tormából?

Mehet tormás-sajtos sonkatekercsbe, BBQ burgerbe, leveles vendégváró falatokhoz, rakott túrós tésztába sonkával és tormával, rozé libamellhez céklavariációkkal és parmezánchipsszel, sonkatekercstortába, majonézes sonkasalátába, de persze készíthetünk belőle gyors ecetes tormát is.