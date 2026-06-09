Így változik az ALDI-k nyári nyitvatartása a Balatonnál

Többek közt a Balaton környéki üdülőtérségekben is meghosszabbított nyitvatartással várja a vásárlókat az ALDI és a széles nyári grillválaszték!

Startol a nyár az ALDI-nál – széles grillválaszték, tartós árcsökkentés és hosszabb nyári nyitvatartás várja a vásárlókat

Az ALDI Magyarország grilltermékek bőséges kínálatával, népszerű és új szezonális termékekkel készül az idei nyárra. A vásárlók a friss és pácolt húsok mellett prémium steakek, új grillkolbászok, sajtok, halak, frissítők és grillkiegészítők közül is válogathatnak.

A Balaton térségében és több népszerű üdülőhelyen az ALDI meghosszabbított nyitvatartással várja a vásárlókat.

Startol a nyár az ALDI-nál ALDI

Az ALDI az idei grillszezonban is gazdag kínálattal segíti a nyári étkezések és kerti partik előkészítését. A szezonális választékban marinált csirkemell, -comb és -szárny, valamint sertéstarja és karaj is elérhető, többféle ízesítésben.

A hagyományos pácok mellett különlegesebb ízvilág is megjelenik, például churrasco, Dolce Vita és édes chili ízesítésű termékek is kaphatók lesznek, emellett újdonságként marinált pulykacsíkok is érkeznek az időszakos kínálatba.

A grillhúsok választéka prémium steakekkel is bővül

A vásárlók többek között rump steak, rib eye steak és marharostélyos közül választhatnak, amelyek különösen népszerű alapanyagai lehetnek a nyári grillezéseknek. A grillkolbászok kínálata szintén sokszínű lesz: az áruházlánc, többféle kiszerelésben, nyolcféle grillkolbásszal készül a szezonra. A polcokon magyaros, sajtos, fokhagymás, pikáns, BBQ, mustáros és mozzarella-paradicsomos ízek is megtalálhatók lesznek. Újdonságként érkezik többek között a Thüringiai grillkolbász, a Party mini mix, valamint a Pick hot-dog kolbász mozzarella-paradicsomos ízben. Az időszakos kínálatban további márkatermékek is elérhetők lesznek, köztük a Landhof, a Nádudvari, a Gyulai, a Privát Hús, valamint a Master Good termékei.

A diszkontlánc a sajtok kedvelőire is gondolt:

a szezonban hétféle grillsajt közül választhatnak a vásárlók. A saját márkás grill sajtkészítmény gouda, paradicsom-bazsalikom és paprika-chili ízekben érhető el, emellett Hajdú márkatermékek is megtalálhatók lesznek a kínálatban.

A vásárlók többek között rump steak, rib eye steak és marharostélyos közül választhatnak

A haltermékek is fontos szerepet kapnak a grillszezonban

Az állandó választék része a grill lazac, két közkedvelt ízben, kapros és toscana változatban, az időszakos kínálatban pedig fűszervajas pisztráng, tonhalsteak és további grillezhető halfélék is megjelennek. A grillfogások kiegészítéséhez az ALDI különböző grillszószokkal, savanyúságokkal, valamint friss zöldségekkel és gyümölcsökkel is készül.

A nyári grillélményhez a pékáruk is hozzátartoznak: az ALDI pékárukínálatában hamburgerzsemle, hot-dog kifli, briós tésztájú hamburgerzsemle és hot-dog kifli, focaccia, valamint tortilla is elérhető lesz. A kényelmes előkészületeket grill alufólia, grilltálca, papírtányér, papír szívószál, papírpohár és fa evőeszközök is segítik.

A nyári időszak a frissítők, sörök, borok és alkoholmentes italok szezonja is, ezért az ALDI ezen kategóriákban is megerősített kínálattal készül.

Tartós árcsökkentés és heti akciók

A vállalat a grillszezonban nemcsak széles választékkal, hanem az év első hónapjainak tartós árcsökkentéseivel is támogatja a vásárlókat. Az ALDI célja, hogy a mindennapi bevásárlások és a nyári programok tervezhetőbbek legyenek, ezért a vásárlók több, gyakran keresett terméket tartósan kedvezőbb áron találhatnak meg az üzletekben. Az eddig idén több mint 1000 terméket érintő tartós árcsökkentések mellett az áruházlánc hétről hétre grilltermék-akciókkal is készül, így a szezonban folyamatosan kedvező ajánlatokkal várja a vásárlókat.

Hosszabb nyitvatartás az üdülőhelyek környékén

A nyári főszezonban több Balaton környéki és kiemelt üdülőhelyi ALDI-üzlet hosszabb nyitvatartással áll a vásárlók rendelkezésére.

2026. június 19. és augusztus 23. között az érintett áruházak többsége hétfőtől szombatig 7:00 és 21:30 között, vasárnap pedig 7:00 és 20:00 között tart nyitva Siófokon, Balatonlellén, Keszthelyen, Balatonfüreden, Tapolcán, Szántódon, Balatonalmádiban és Balatonfenyvesen.

A balatonfüredi Petőfi Sándor utcai üzlet már 6:30-kor nyit.

Petőfi Sándor utcai üzlet már 6:30-kor nyit. A gárdonyi és hajdúszoboszlói áruház hétfőtől szombatig 21:00 óráig,

és áruház hétfőtől szombatig 21:00 óráig, az enyingi üzlet pedig hétfőtől csütörtökig 20:00 óráig, pénteken és szombaton 20:30-ig, vasárnap pedig 20:00 óráig várja a vásárlókat.

Az ALDI így a nyári főszezonban is kényelmes bevásárlási lehetőséget biztosít azoknak, akik a nyaralás, a strandolás vagy egy esti grillezés előtt szeretnék beszerezni a szükséges alapanyagokat, eszközöket és kiegészítőket.