Házi praktikák: Így segíts magadon, ha alacsony a vérnyomásod

A magas vérnyomás kezeléséről temérdek cikk születik a világhálón, az alacsonyról viszont sokkal kevesebb szó esik, pedig szintén kellemetlen állapot és sok-sok tünete van. Ezeket akár otthoni praktikákkal is enyhíthetjük, amennyiben orvosi kezelés nem szükséges.

Az alacsony vérnyomás méltatlanul elhanyagolt egészségügyi állapot, hiszen szinte mindig csak magas párjával foglalkozunk - pedig az alacsony vérnyomás hosszú távon komolyabb egészségügyi problémákhoz vezethet, mint például szív- és érrendszeri betegségek vagy agyi keringési zavarok. Amennyiben háziorvosunk nem ajánlj gyógyszeres kezelést, házi praktikákkal is kezelhetjük tüneteinket:

A hibiszkusztea is segíthet feljebb vinni a vérnyomást

Só, víz és koffein

Nem meglepő módon, egészséges mértékben fogyasztva a koffeines italok (fekete, zöld tea, kávé), a megfelelő hidratáció (2-3 liter víz naponta), a sós (azaz nátriumban gazdag) ételek, sőt, a relaxációs technikák is hozzájárulhatnak a tünetek enyhítéséhez.

Figyelem, a több koffein bevitele vagy a sófogyasztás csak tünetet enyhít, átmenetileg, hosszú távon egyik sem megoldás!

Természetes gyógymódok, gyógyteák

Léteznek olyan gyógynövények és gyógyteák melyek a legtöbb esetben nulla mellékhatással tudnak enyhíteni az enyhébb tüneteken. Melyek ezek?

hibiszkusz

ginzeng

rozmaring

zsálya

+Tipp: Légzés, relaxáció

Az alacsony vérnyomás tünetei (csak úgy, mint szinte minden testi probléma) súlyosbodhatnak, ha intenzív stressz ér minket, és kimerülünk. Tanuljunk meg pihenni, tudatosan lélegezni, meditálni, éjfél előtt lefeküdni és 7-8 órát aludni, mert ezek mind javítják a vérkeringést, ezáltal enyhítve a tüneteket.

