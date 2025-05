A rozmaringfőzet 2 meglepő, jótékony hatása, amiről még nem hallottál

A rozmaringot akár teaként is kortyolhatjuk, ezzel segítve elalvásunkat, de még az Alzheimer-kór kialakulásának esélyét is csökkentheti. Most a rozmaring főzetének 2 olyan meglepő, de jótékony hatását mutatjuk be, ami neked is tetszeni fog!

Kattints a képre, és nézd meg, milyen meglepő hatásai vannak a rozmaringfőzetnek!

Így nyerd ki az illóolajat a rozmaringból

Egy edénybe tegyél pár szál rozmaringot és töltsd meg hideg vízzel, majd kezdd el forralni. Mikor forrni kezd, vedd visszább a lángot, és hagyd főni, amíg a gőz szétterjed a szobában illatosítva és tisztítva a levegőt. Szinte olyan, mint a rozmaringtea főzése, csak nagyobb mennyiségben. Töltsd át akár egy szórófejes flakonba, és permetezd szét a lakás különböző pontjain.

