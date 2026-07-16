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2026.07.16.

5 jel, hogy vashiányod lehet – Sokan csak a fáradtságot veszik észre

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Állandó fáradtság, hajhullás, szédülés vagy nyugtalan lábak? Mutatjuk az 5 leggyakoribb jelet, amely vashiányra utalhat.

Reggel is úgy ébredsz, mintha egyáltalán nem aludtál volna, könnyű a stresszre vagy a túl sok feladatra fogni. Pedig a háttérben akár vashiány is állhat. A vas segít az oxigén szállításában, ezért ha kevés van belőle, az egész szervezeted érezheti a vas hiányát.

fáradt nő bágyadtan fekszik ágyában
A fáradtság a vashiány egyik leggyakoribb jele

Reggel is kimerültnek érzed magad, hiába aludtál eleget? Lehet, hogy nem a stressz az oka:

Mindannyiunkkal előfordul, hogy egy sűrű hét után nehezebben kelünk ki az ágyból, vagy délutánra teljesen elfogy az energiánk, ha azonban a fáradtság hosszabb ideje elkísér, és egy kiadós alvás sem segít rajta, érdemes egy kicsit mélyebbre ásni.

A háttérben ugyanis nemcsak a túlterheltség állhat, hanem egy olyan gyakori hiányállapot is, mint a vashiány.

A vas nélkülözhetetlen ahhoz, hogy a szervezet oxigént szállítson a sejtekhez, ha kevés van belőle, az egész tested megérezheti: csökkenhet az energiaszinted, romolhat a fizikai teljesítményed, és olyan tünetek is jelentkezhetnek, amelyekről elsőre nem is gondolnád, hogy összefüggnek a vashiánnyal.

Tudtad?

A szakemberek szerint a vashiány különösen gyakori a menstruáló nőknél, a várandósoknál, a serdülőknél és azoknál, akik kevés vasban gazdag ételt fogyasztanak.

A leggyakoribb figyelmeztető jel az állandó fáradtság, de korántsem ez az egyetlen. Mutatjuk azt az öt tünetet, amelyet nem érdemes figyelmen kívül hagyni!

5 fotó

Mit egyél, ha kevés a vasad?

A vas két formában fordul elő az ételekben. Az állati eredetű, úgynevezett hemvas jobban felszívódik, ilyen található például a vörös húsokban, a szárnyasokban és a halakban.

A növényi eredetű nem hemvas lencsében, babban, tofuban, spenótban vagy tökmagban található. ezek is jó források lehetnek, különösen akkor, ha C-vitaminban gazdag ételekkel párosítod őket. A vashiányos étrend összeállításában sokat segíthetnek a dietetikus által összeállított ajánlások és a vasban gazdag receptek.

Fogyassz vasban gazdag ételeket:

Mikor érdemes orvoshoz fordulni?

Amennyiben a fáradtság hetek óta nem múlik, gyakran kifulladsz, szédülsz, vagy a nyugtalan lábak miatt rosszul alszol, érdemes kivizsgáltatni magad.

Egy egyszerű vérvétel sokat elárulhat.

Nemcsak a hemoglobint és a hematokritot érdemes nézni, hanem a ferritint is, mert ez mutatja a szervezet vasraktárainak állapotát.

Amikre figyelj:


- A lencsét és a babot érdemes paprikával vagy paradicsommal együtt fogyasztani.
- A spenótos ételek mellé jól jön egy C-vitaminban gazdag saláta.
- A tea és a kávé közvetlenül étkezés közben csökkentheti a növényi vas felszívódását.

Nem mindig egyértelműek a jelek

A vashiány alattomos hiányállapot, mert tünetei könnyen összetéveszthetők a stressz, a kialvatlanság vagy a túlterheltség következményeivel. Éppen ezért sokan csak akkor fordulnak orvoshoz, amikor a panaszok már hosszabb ideje fennállnak, pedig a szervezet gyakran már jóval korábban is küld figyelmeztető jelzéseket, érdemes felismerni őket, hogy időben kiderüljön, valóban a vashiány áll-e a háttérben.

Ha érdekel, hogy a dietetikusok milyen ételeket javasolnak vashiányra, akkor olvasd el itt.

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