5 jel, hogy vashiányod lehet – Sokan csak a fáradtságot veszik észre

Reggel is úgy ébredsz, mintha egyáltalán nem aludtál volna, könnyű a stresszre vagy a túl sok feladatra fogni. Pedig a háttérben akár vashiány is állhat. A vas segít az oxigén szállításában, ezért ha kevés van belőle, az egész szervezeted érezheti a vas hiányát.
Reggel is kimerültnek érzed magad, hiába aludtál eleget? Lehet, hogy nem a stressz az oka:
Mindannyiunkkal előfordul, hogy egy sűrű hét után nehezebben kelünk ki az ágyból, vagy délutánra teljesen elfogy az energiánk, ha azonban a fáradtság hosszabb ideje elkísér, és egy kiadós alvás sem segít rajta, érdemes egy kicsit mélyebbre ásni.
A háttérben ugyanis nemcsak a túlterheltség állhat, hanem egy olyan gyakori hiányállapot is, mint a vashiány.
A vas nélkülözhetetlen ahhoz, hogy a szervezet oxigént szállítson a sejtekhez, ha kevés van belőle, az egész tested megérezheti: csökkenhet az energiaszinted, romolhat a fizikai teljesítményed, és olyan tünetek is jelentkezhetnek, amelyekről elsőre nem is gondolnád, hogy összefüggnek a vashiánnyal.
Tudtad?
A leggyakoribb figyelmeztető jel az állandó fáradtság, de korántsem ez az egyetlen. Mutatjuk azt az öt tünetet, amelyet nem érdemes figyelmen kívül hagyni!
Mit egyél, ha kevés a vasad?
A vas két formában fordul elő az ételekben. Az állati eredetű, úgynevezett hemvas jobban felszívódik, ilyen található például a vörös húsokban, a szárnyasokban és a halakban.
A növényi eredetű nem hemvas lencsében, babban, tofuban, spenótban vagy tökmagban található. ezek is jó források lehetnek, különösen akkor, ha C-vitaminban gazdag ételekkel párosítod őket. A vashiányos étrend összeállításában sokat segíthetnek a dietetikus által összeállított ajánlások és a vasban gazdag receptek.
Fogyassz vasban gazdag ételeket:
Mikor érdemes orvoshoz fordulni?
Amennyiben a fáradtság hetek óta nem múlik, gyakran kifulladsz, szédülsz, vagy a nyugtalan lábak miatt rosszul alszol, érdemes kivizsgáltatni magad.
Egy egyszerű vérvétel sokat elárulhat.
Nemcsak a hemoglobint és a hematokritot érdemes nézni, hanem a ferritint is, mert ez mutatja a szervezet vasraktárainak állapotát.
Amikre figyelj:
- A lencsét és a babot érdemes paprikával vagy paradicsommal együtt fogyasztani.
- A spenótos ételek mellé jól jön egy C-vitaminban gazdag saláta.
- A tea és a kávé közvetlenül étkezés közben csökkentheti a növényi vas felszívódását.
Nem mindig egyértelműek a jelek
A vashiány alattomos hiányállapot, mert tünetei könnyen összetéveszthetők a stressz, a kialvatlanság vagy a túlterheltség következményeivel. Éppen ezért sokan csak akkor fordulnak orvoshoz, amikor a panaszok már hosszabb ideje fennállnak, pedig a szervezet gyakran már jóval korábban is küld figyelmeztető jelzéseket, érdemes felismerni őket, hogy időben kiderüljön, valóban a vashiány áll-e a háttérben.
Ha érdekel, hogy a dietetikusok milyen ételeket javasolnak vashiányra, akkor olvasd el itt.