Megvan a 2026-os Év Fagylaltja – Ezúttal egy budapesti fagyizó cukrásza nyert

5 kategóriában összesen 72 fagylaltot neveztek a 2026-os Év Fagylaltja Versenyre. Lássuk a győztest és a többi díjazott finomságot!

A Magyar Cukrász Ipartestület 2026-ban is megrendezte az Év Fagylaltja versenyt Hajdúszoboszlón, a Hungarospa Strandon, 2026. június 27-én, hogy szakmai zsűri válassza ki a legjobb ízeket. Összesen 72 fagylaltot neveztek a cukrászok a versenyre, így, a korábbi évek díjnyertes magyar fagylaltjaival együtt mintegy 100 féle fagylaltot lehetett kóstolni az egynapos rendezvényen - írja a Sokszínűvidék.

A versenyző fagylaltok via

Ehető Erdő - az izgalmas új kategória

Az eddig is ismert kategóriákon túl egy új kategóriát is indítottak, melynek neve: Ehető Erdő - ennek értelmében erdei alapanyagokat is fellelhettünk néhány fagylaltban.

A zsűriről: A fagylaltokat egy cukrászmesterekből álló Szakmai zsűri, Közönségzsűri és a Szakmai Szervezetek zsűrije is értékelte, sőt, most először a Gyermekek zsűrije is választott egy kedvencet, melyet Kajla különdíjjal jutalmaztak.

Lássuk az "A" kategória győzteseit

cukrászdák, kézműves fagylaltozók versenye::

Aranyérem: a budapesti Mikrokosmos Fagyizó cukrásza, Molnár Annamária nyerte el Soléa nevű fagylaltjával az első díjat a szakmai zsűritől

Molnár Annamária Soléa nevezetű fagylaltja nyerte az Év Fagylaltja díjat via

Ezüstérem: az Incanto della nocciola nevű fagylalt nyerte Böröczky-Asztalos Ágnestől / Margaréta Fagyizó, Balatonszemes

Bronzérem: a Napcsók nevezetű finomság nyerte Baranyi Balázstól (Hisztéria Cukrászda, Tápiószecs)

A Mentes kategória győztesei:

cukrászdák, kézműves fagylaltozók versenye (Hozzáadott cukor-, glutén-, laktóz- és tejfehérjementes fagylalt kategória):

Aranyérem: Bergamott kertje – Vadócz Jenő – Promenád Kávéház, Balatongyörök

Ezüstérem: Summer fresh – Böröczky-Asztalos Ágnes – Margaréta Fagyizó, Balatonszemes

Bronzérem: Eperliget – Böröczky-Asztalos Ágnes – Margaréta Fagyizó, Balatonszemes

Ehető Erdő© kategória győztesei:

Aranyérem: Vadbogyós törökméz – Molnár Annamária – Mikrokosmos Fagyizó, Budapest

Ezüstérem: Bükki hajnal – Vadócz Jenő – Promenád Kávéház, Balatongyörök

Bronzérem: Bogyóka – Pokoraczki Ágnes – Bahama Kézműves Fagyizó, Újfehértó

„C” kategória – alapanyaggyártók és forgalmazók versenye:

Aranyérem: Portami su – Ipacs Balázs – FrieslandCampina Hungária Zrt., Budapest

Ezüstérem: Coco key lime pie – Benkő Péter – Ireks-Stamag Kft., Komárom

Bronzérem: Sakura sunset – Benkő Péter – Ireks-Stamag Kft., Komárom

„C/M” – Mentes kategória

alapanyaggyártók és forgalmazók versenye (Hozzáadott cukor, glutén, laktóz és tejfehérje mentes fagylalt kategória):

Aranyérem: Lúdláb – Cseri Róbert – Ken Carpathia Kft., Budapest

Ezüstérem: Trópusi barack – Szabados Norbert – König-Units Kft., Üllő

Bronzérem: Bodzavirág – Kádár Ferenc – m-Gel Hungary Kft., Budapest

Különdíjak:

Közönségdíj: Incanto della nocciola – Böröczky-Asztalos Ágnes – Margaréta Fagyizó, Balatonszemes

Szakmai szervezetek különdíj: Vadbogyós törökméz – Molnár Annamária – Mikrokosmos Fagyizó, Budapest

Gyermekek kedvence és Kajla különdíj: A király kedvence – Molnár Annamária – Mikrokosmos Fagyizó, Budapest

Első Magyar Fehérasztal Lovagrend különdíj: Bergamott kertje – Vadócz Jenő – Promenád Kávéház, Balatongyörök

Kézműves Fagylalt Nívódíj: Molnár Annamária – Mikrokosmos Fagyizó, Budapest

Emendatori Vayra 1905 különdíj: Soléa – Molnár Annamária – Mikrokosmos Fagyizó, Budapest

Hungarospa különdíj, a 100. strandszezon hivatalos fagylaltja: Törökmézzel gazdagított madártej – Marsa Éva Heléna – Vanília & Gelarto, Nagykőrös

Visit Hungary különdíj: Vadbogyós törökméz – Molnár Annamária – Mikrokosmos Fagyizó, Budapest

Az Écsy Kft. felajánlásából a Mentes kategória dobogósai 20.000 Ft, 30.000 Ft és 50.000 Ft értékű eszközcsomagot vehettek át. Bózsó Gyula felajánlásából az Ehető Erdő kategória dobogósai egy-egy Ehető Erdő könyvet vehettek át.

Cikkajánló: Kisokos fagyizáshoz – Így különböztesd meg a kamut az igazitól

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