Megvan a 2026-os Év Fagylaltja – Ezúttal egy budapesti fagyizó cukrásza nyert

A Magyar Cukrász Ipartestület 2026-ban is megrendezte az Év Fagylaltja versenyt Hajdúszoboszlón, a Hungarospa Strandon, 2026. június 27-én, hogy szakmai zsűri válassza ki a legjobb ízeket. Összesen 72 fagylaltot neveztek a cukrászok a versenyre, így, a korábbi évek díjnyertes magyar fagylaltjaival együtt mintegy 100 féle fagylaltot lehetett kóstolni az egynapos rendezvényen - írja a Sokszínűvidék.
Ehető Erdő - az izgalmas új kategória
Az eddig is ismert kategóriákon túl egy új kategóriát is indítottak, melynek neve: Ehető Erdő - ennek értelmében erdei alapanyagokat is fellelhettünk néhány fagylaltban.
A zsűriről:
Lássuk az "A" kategória győzteseit
cukrászdák, kézműves fagylaltozók versenye::
- Aranyérem: a budapesti Mikrokosmos Fagyizó cukrásza, Molnár Annamária nyerte el Soléa nevű fagylaltjával az első díjat a szakmai zsűritől
- Ezüstérem: az Incanto della nocciola nevű fagylalt nyerte Böröczky-Asztalos Ágnestől / Margaréta Fagyizó, Balatonszemes
- Bronzérem: a Napcsók nevezetű finomság nyerte Baranyi Balázstól (Hisztéria Cukrászda, Tápiószecs)
A Mentes kategória győztesei:
cukrászdák, kézműves fagylaltozók versenye (Hozzáadott cukor-, glutén-, laktóz- és tejfehérjementes fagylalt kategória):
- Aranyérem: Bergamott kertje – Vadócz Jenő – Promenád Kávéház, Balatongyörök
- Ezüstérem: Summer fresh – Böröczky-Asztalos Ágnes – Margaréta Fagyizó, Balatonszemes
- Bronzérem: Eperliget – Böröczky-Asztalos Ágnes – Margaréta Fagyizó, Balatonszemes
Ehető Erdő© kategória győztesei:
- Aranyérem: Vadbogyós törökméz – Molnár Annamária – Mikrokosmos Fagyizó, Budapest
- Ezüstérem: Bükki hajnal – Vadócz Jenő – Promenád Kávéház, Balatongyörök
- Bronzérem: Bogyóka – Pokoraczki Ágnes – Bahama Kézműves Fagyizó, Újfehértó
„C” kategória – alapanyaggyártók és forgalmazók versenye:
- Aranyérem: Portami su – Ipacs Balázs – FrieslandCampina Hungária Zrt., Budapest
- Ezüstérem: Coco key lime pie – Benkő Péter – Ireks-Stamag Kft., Komárom
- Bronzérem: Sakura sunset – Benkő Péter – Ireks-Stamag Kft., Komárom
„C/M” – Mentes kategória
alapanyaggyártók és forgalmazók versenye (Hozzáadott cukor, glutén, laktóz és tejfehérje mentes fagylalt kategória):
- Aranyérem: Lúdláb – Cseri Róbert – Ken Carpathia Kft., Budapest
- Ezüstérem: Trópusi barack – Szabados Norbert – König-Units Kft., Üllő
- Bronzérem: Bodzavirág – Kádár Ferenc – m-Gel Hungary Kft., Budapest
Különdíjak:
- Közönségdíj: Incanto della nocciola – Böröczky-Asztalos Ágnes – Margaréta Fagyizó, Balatonszemes
- Szakmai szervezetek különdíj: Vadbogyós törökméz – Molnár Annamária – Mikrokosmos Fagyizó, Budapest
- Gyermekek kedvence és Kajla különdíj: A király kedvence – Molnár Annamária – Mikrokosmos Fagyizó, Budapest
- Első Magyar Fehérasztal Lovagrend különdíj: Bergamott kertje – Vadócz Jenő – Promenád Kávéház, Balatongyörök
- Kézműves Fagylalt Nívódíj: Molnár Annamária – Mikrokosmos Fagyizó, Budapest
- Emendatori Vayra 1905 különdíj: Soléa – Molnár Annamária – Mikrokosmos Fagyizó, Budapest
- Hungarospa különdíj, a 100. strandszezon hivatalos fagylaltja: Törökmézzel gazdagított madártej – Marsa Éva Heléna – Vanília & Gelarto, Nagykőrös
- Visit Hungary különdíj: Vadbogyós törökméz – Molnár Annamária – Mikrokosmos Fagyizó, Budapest
Az Écsy Kft. felajánlásából a Mentes kategória dobogósai 20.000 Ft, 30.000 Ft és 50.000 Ft értékű eszközcsomagot vehettek át. Bózsó Gyula felajánlásából az Ehető Erdő kategória dobogósai egy-egy Ehető Erdő könyvet vehettek át.
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