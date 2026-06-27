Gasztro

2026.06.27.

Megvan a 2026-os Év Fagylaltja – Ezúttal egy budapesti fagyizó cukrásza nyert

Nosalty profilképe Nosalty

5 kategóriában összesen 72 fagylaltot neveztek a 2026-os Év Fagylaltja Versenyre. Lássuk a győztest és a többi díjazott finomságot!

A Magyar Cukrász Ipartestület 2026-ban is megrendezte az Év Fagylaltja versenyt Hajdúszoboszlón, a Hungarospa Strandon, 2026. június 27-én, hogy szakmai zsűri válassza ki a legjobb ízeket. Összesen 72 fagylaltot neveztek a cukrászok a versenyre, így, a korábbi évek díjnyertes magyar fagylaltjaival együtt mintegy 100 féle fagylaltot lehetett kóstolni az egynapos rendezvényen - írja a Sokszínűvidék.

A versenyző fagylaltok
via

Ehető Erdő - az izgalmas új kategória

Az eddig is ismert kategóriákon túl egy új kategóriát is indítottak, melynek neve: Ehető Erdő - ennek értelmében erdei alapanyagokat is fellelhettünk néhány fagylaltban.

A zsűriről:

A fagylaltokat egy cukrászmesterekből álló Szakmai zsűri, Közönségzsűri és a Szakmai Szervezetek zsűrije is értékelte, sőt, most először a Gyermekek zsűrije is választott egy kedvencet, melyet Kajla különdíjjal jutalmaztak.

Lássuk az "A" kategória győzteseit

cukrászdák, kézműves fagylaltozók versenye::

  • Aranyérem: a budapesti Mikrokosmos Fagyizó cukrásza, Molnár Annamária nyerte el Soléa nevű fagylaltjával az első díjat a szakmai zsűritől
Soléa
Molnár Annamária Soléa nevezetű fagylaltja nyerte az Év Fagylaltja díjat
via
  • Ezüstérem: az Incanto della nocciola nevű fagylalt nyerte Böröczky-Asztalos Ágnestől / Margaréta Fagyizó, Balatonszemes
  • Bronzérem: a Napcsók nevezetű finomság nyerte Baranyi Balázstól (Hisztéria Cukrászda, Tápiószecs)

A Mentes kategória győztesei:

cukrászdák, kézműves fagylaltozók versenye (Hozzáadott cukor-, glutén-, laktóz- és tejfehérjementes fagylalt kategória):

  • Aranyérem: Bergamott kertje – Vadócz Jenő – Promenád Kávéház, Balatongyörök
  • Ezüstérem: Summer fresh – Böröczky-Asztalos Ágnes – Margaréta Fagyizó, Balatonszemes
  • Bronzérem: Eperliget – Böröczky-Asztalos Ágnes – Margaréta Fagyizó, Balatonszemes

Ehető Erdő© kategória győztesei:

  • Aranyérem: Vadbogyós törökméz – Molnár Annamária – Mikrokosmos Fagyizó, Budapest
  • Ezüstérem: Bükki hajnal – Vadócz Jenő – Promenád Kávéház, Balatongyörök
  • Bronzérem: Bogyóka – Pokoraczki Ágnes – Bahama Kézműves Fagyizó, Újfehértó

„C” kategória – alapanyaggyártók és forgalmazók versenye:

  • Aranyérem: Portami su – Ipacs Balázs – FrieslandCampina Hungária Zrt., Budapest
  • Ezüstérem: Coco key lime pie – Benkő Péter – Ireks-Stamag Kft., Komárom
  • Bronzérem: Sakura sunset – Benkő Péter – Ireks-Stamag Kft., Komárom
via

„C/M” – Mentes kategória

alapanyaggyártók és forgalmazók versenye (Hozzáadott cukor, glutén, laktóz és tejfehérje mentes fagylalt kategória):

  • Aranyérem: Lúdláb – Cseri Róbert – Ken Carpathia Kft., Budapest
  • Ezüstérem: Trópusi barack – Szabados Norbert – König-Units Kft., Üllő
  • Bronzérem: Bodzavirág – Kádár Ferenc – m-Gel Hungary Kft., Budapest

Különdíjak:

  • Közönségdíj: Incanto della nocciola – Böröczky-Asztalos Ágnes – Margaréta Fagyizó, Balatonszemes
  • Szakmai szervezetek különdíj: Vadbogyós törökméz – Molnár Annamária – Mikrokosmos Fagyizó, Budapest
  • Gyermekek kedvence és Kajla különdíj: A király kedvence – Molnár Annamária – Mikrokosmos Fagyizó, Budapest
  • Első Magyar Fehérasztal Lovagrend különdíj: Bergamott kertje – Vadócz Jenő – Promenád Kávéház, Balatongyörök
  • Kézműves Fagylalt Nívódíj: Molnár Annamária – Mikrokosmos Fagyizó, Budapest
  • Emendatori Vayra 1905 különdíj: Soléa – Molnár Annamária – Mikrokosmos Fagyizó, Budapest
  • Hungarospa különdíj, a 100. strandszezon hivatalos fagylaltja: Törökmézzel gazdagított madártej – Marsa Éva Heléna – Vanília & Gelarto, Nagykőrös
  • Visit Hungary különdíj: Vadbogyós törökméz – Molnár Annamária – Mikrokosmos Fagyizó, Budapest
via

Az Écsy Kft. felajánlásából a Mentes kategória dobogósai 20.000 Ft, 30.000 Ft és 50.000 Ft értékű eszközcsomagot vehettek át. Bózsó Gyula felajánlásából az Ehető Erdő kategória dobogósai egy-egy Ehető Erdő könyvet vehettek át.

Cikkajánló: Kisokos fagyizáshoz – Így különböztesd meg a kamut az igazitól

Forrásunk volt.

Címlapkép.

Ajánlott videó

Legújabb receptek

kovászos uborka

Kovászos uborka hagyományosan

A kovászos uborka az a savanyúság, amelyet nyáron majdnem minden magyar család hűtőjében megtalálunk, méghozzá egy jó nagy befőttes üveggel. Jól behűtve akár magában is frissítő ...

gyümölcsfagyi

Citromfagyi

Mindösszesen 5 alapanyag és pár óra pihentetés szükséges hozzá, hogy elkészítsétek a szezon legfinomabb citromfagylaltját. Nem kell se fagylaltgép, se extra alapanyagok: dobjuk össze 10 ...

Még több recept

Címlapról ajánljuk

Chilis bab húsosan és húsmentesen
Nyár van!

Érkezik a Dupla Adag első része — Így készül vasban...

Legújabb videósorozatunk első részében egy igazi klasszikus kerül a fazékba: chili con carne – méghozzá kétféleképpen. Dupla Adag című sorozatunkban megmutatjuk, hogyan készül el a hagyományos, húsos verzió, és azt is, hogyan lesz a húsmentes változat ugyanolyan laktató, ízletes és tápláló. Mindeközben megosztjuk veletek a legjobb tippeket, hogyan teheted a vegetáriánus chilit vasban gazdaggá, és azt is eláruljuk, milyen egyszerű trükkökkel segítheted a vas felszívódását. Ha kíváncsi vagy, hogyan lehet egy receptből két szuper fogás, maradj velünk!

Hirdetés

További cikkek

Még több cikk

Top Receptek

kovaszos-uborka-egyszeruen
kovászos uborka

Kovászos uborka egyszerűen

Túlmisztifikált receptek helyett a 96 éves Dédimama receptje. Tanyán született, ott nőtt föl, sok hasznos  praktikát hozott magával. Sokszor készítettük már, de legfinomabb akkor ...

eredeti-gorog-salata
görög saláta

Eredeti görög saláta

Régóta kerestem az igazi, valódi görög saláta receptjét, mert ahány helyen ettem eddig, pont annyiféle módon volt elkészítve. Most találtam egy receptet, ami gyanús volt, és görög ...

tradicionalis-gulyasleves
gulyásleves

Tradicionális gulyásleves

Az igazi Hungarikum, amire igazán büszkék lehetünk. Vendéglátós lévén tapasztaltam, hogy a külföldi turisták, amikor betérnek az étterembe, az volt az első kérdésük, hogy "Gulász " ...

Még több top recept

Friss receptek

Még több friss recept