2025.12.25.

Vásárlás közben eszegetsz? Komoly baj is lehet belőle!

Németh Orsi

Sokan nem is gondolnák, de komoly következménye lehet annak, ha vásárlás közben beleesznek egy termékbe. Az önkiszolgáló kasszák terjedésével a boltok egyre szigorúbban ellenőrzik a vásárlói magatartást.

Az önkiszolgáló kasszák egyre nagyobb teret nyernek a hazai üzletekben, hiszen gyorsabbá és kényelmesebbé teszik a fizetést. A vásárlók többsége örömmel él ezzel a lehetőséggel, ám a rendszer új szabályokat és fokozott ellenőrzést is hozott magával. A kereskedők tapasztalatai szerint nem mindenki van tisztában azzal, mi számít szabályos vásárlói magatartásnak.

Bevásárlókocsi termékekkel teli hűtővel a háttérben
Akár eljárás is indulhat ellened, ha vásárlás közben eszegetsz

Egyre népszerűbb az önkiszolgáló fizetés

Az üzletek visszajelzései alapján folyamatosan nő azok száma, akik az önkiszolgáló kasszákat választják.

Ennek oka elsősorban a gyorsaság: kevesebb várakozás, nagyobb önállóság, gördülékenyebb vásárlás.

A kereskedelmi láncok ugyanakkor továbbra is vegyes rendszerben gondolkodnak, így a hagyományos pénztárak is megmaradnak azok számára, akik ezt részesítik előnyben.

Kamerák és biztonsági intézkedések

Az önkiszolgáló kasszák megjelenésével párhuzamosan a boltok biztonsági rendszerei is fejlődtek. Sok helyen már csak a blokk vonalkódjának leolvasása után lehet elhagyni az üzletet, emellett kamerák figyelik a kasszák környékét. A cél nem a vásárlók megfigyelése, hanem a visszaélések megelőzése.

Nem csak a trükközés jelent gondot

Sokan úgy gondolják, hogy csak akkor lehet probléma, ha valaki szándékosan rosszul mér le egy terméket vagy nem fizet ki mindent. A gyakorlat azonban mást mutat.

Előfordul, hogy a vásárlók pékáruból, gyümölcsből vagy magvakból fogyasztanak már a pénztár előtt, ami szintén problémát jelenthet.

Mikor indulhat eljárás?

Fontos tudni, hogy a boltban található termékek jogilag csak a fizetés után kerülnek a vásárló tulajdonába.

Az üzletek minden esetben megvizsgálják a vásárlói szándékot. Ha valaki elfogyaszt egy terméket, majd az üres csomagolást a polcon hagyja vagy kidobja, az akár eljárást is maga után vonhat.

Amennyiben azonban a csomagolás a kosárban marad, és a terméket a vásárló kifizeti, általában nem történik intézkedés.

Egy szabály, amivel elkerülhető a baj

A szakemberek szerint a legegyszerűbb megoldás továbbra is az, ha a vásárlók csak a fizetés után bontják ki és fogyasztják el a termékeket. Így nemcsak a félreértések, hanem a kellemetlen jogi következmények is elkerülhetők.

Forrásunk volt.

