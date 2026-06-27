Érkezik a Dupla Adag első része — Így készül vasban gazdag chilis bab húsos és húsmentes verzióban

Legújabb videósorozatunk első részében egy igazi klasszikus kerül a fazékba: chili con carne – méghozzá kétféleképpen. Dupla Adag című sorozatunkban megmutatjuk, hogyan készül el a hagyományos, húsos verzió, és azt is, hogyan lesz a húsmentes változat ugyanolyan laktató, ízletes és tápláló. Mindeközben megosztjuk veletek a legjobb tippeket, hogyan teheted a vegetáriánus chilit vasban gazdaggá, és azt is eláruljuk, milyen egyszerű trükkökkel segítheted a vas felszívódását. Ha kíváncsi vagy, hogyan lehet egy receptből két szuper fogás, maradj velünk!
A Maltofer magas vastartalmú táplálékkiegészítő
A Dupla Adag első részében chili con carne kerül terítékre húsos és húsmentes verzióban. Megmutatjuk, hogyan lehet a vegetáriánus változat is vasban gazdag, és azt is, mivel érdemes párosítani, hogy a vas minél jobban hasznosuljon. Két recept, egy videó, rengeteg hasznos tipp!
Legújabb videósorozatunk első részében egy igazi klasszikus kerül a fazékba: chili con carne – méghozzá kétféleképpen. Dupla Adag című sorozatunkban megmutatjuk, hogyan készül el a hagyományos, húsos verzió, és azt is, hogyan lesz a húsmentes változat ugyanolyan laktató, ízletes és tápláló. Mindeközben megosztjuk veletek a legjobb tippeket, hogyan teheted a vegetáriánus chilit vasban gazdaggá, és azt is eláruljuk, milyen egyszerű trükkökkel segítheted a vas felszívódását. Ha kíváncsi vagy, hogyan lehet egy receptből két szuper fogás, maradj velünk!
Mióta az eszemet tudom, hiszek benne, hogy a legjobb dolog a nyárban, hogy minden sétába belefér egy fagyizás. Az egyik kedvenc édességem, és bár szívesen kísérletezek új, és izgalmas ízekkel, egyszer például megkóstoltam a kaliforniai paprika sorbet-t, isteni volt, azért még mindig az alapízek a kedvenceim. Amik egyébként annak is fokmérői, hogy adott helyen tudnak-e fagyit készíteni vagy sem. Annak érdekében, hogy titeket se lehessen zavarba hozni a fagyipultnál, most sorra vesszük az igazán jó fagyi ismérveit. Kajatények sorozatunk legújabb állomása következik.
A nyári hőhullámok idején nemcsak a légkondicionáló segíthet elviselhetőbbé tenni a meleget. Már néhány egyszerű megoldással is jelentősen csökkenthető a lakás felmelegedése, így a klímának vagy más hűtőberendezésnek is kevesebbet kell dolgoznia, ráadásul az áramhálózatot is kíméljük, ami extra terhelésnek van kitéve ebben az időszakban.