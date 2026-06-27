Érkezik a Dupla Adag első része — Így készül vasban gazdag chilis bab húsos és húsmentes verzióban

Legújabb videósorozatunk első részében egy igazi klasszikus kerül a fazékba: chili con carne – méghozzá kétféleképpen. Dupla Adag című sorozatunkban megmutatjuk, hogyan készül el a hagyományos, húsos verzió, és azt is, hogyan lesz a húsmentes változat ugyanolyan laktató, ízletes és tápláló. Mindeközben megosztjuk veletek a legjobb tippeket, hogyan teheted a vegetáriánus chilit vasban gazdaggá, és azt is eláruljuk, milyen egyszerű trükkökkel segítheted a vas felszívódását. Ha kíváncsi vagy, hogyan lehet egy receptből két szuper fogás, maradj velünk!

A Maltofer magas vastartalmú táplálékkiegészítő

A Dupla Adag első részében chili con carne kerül terítékre húsos és húsmentes verzióban. Megmutatjuk, hogyan lehet a vegetáriánus változat is vasban gazdag, és azt is, mivel érdemes párosítani, hogy a vas minél jobban hasznosuljon. Két recept, egy videó, rengeteg hasznos tipp!

A videó megjelenését a Maltofer rágótabletta és szirup támogatta.