Nyár van!

2026.06.27.

Érkezik a Dupla Adag első része — Így készül vasban gazdag chilis bab húsos és húsmentes verzióban

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Legújabb videósorozatunk első részében egy igazi klasszikus kerül a fazékba: chili con carne – méghozzá kétféleképpen. Dupla Adag című sorozatunkban megmutatjuk, hogyan készül el a hagyományos, húsos verzió, és azt is, hogyan lesz a húsmentes változat ugyanolyan laktató, ízletes és tápláló. Mindeközben megosztjuk veletek a legjobb tippeket, hogyan teheted a vegetáriánus chilit vasban gazdaggá, és azt is eláruljuk, milyen egyszerű trükkökkel segítheted a vas felszívódását. Ha kíváncsi vagy, hogyan lehet egy receptből két szuper fogás, maradj velünk!

Maltofer
A Maltofer magas vastartalmú táplálékkiegészítő

A Dupla Adag első részében chili con carne kerül terítékre húsos és húsmentes verzióban. Megmutatjuk, hogyan lehet a vegetáriánus változat is vasban gazdag, és azt is, mivel érdemes párosítani, hogy a vas minél jobban hasznosuljon. Két recept, egy videó, rengeteg hasznos tipp!

A videó megjelenését a Maltofer rágótabletta és szirup támogatta.

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Nyár van!

Érkezik a Dupla Adag első része — Így készül vasban...

Legújabb videósorozatunk első részében egy igazi klasszikus kerül a fazékba: chili con carne – méghozzá kétféleképpen. Dupla Adag című sorozatunkban megmutatjuk, hogyan készül el a hagyományos, húsos verzió, és azt is, hogyan lesz a húsmentes változat ugyanolyan laktató, ízletes és tápláló. Mindeközben megosztjuk veletek a legjobb tippeket, hogyan teheted a vegetáriánus chilit vasban gazdaggá, és azt is eláruljuk, milyen egyszerű trükkökkel segítheted a vas felszívódását. Ha kíváncsi vagy, hogyan lehet egy receptből két szuper fogás, maradj velünk!

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Fortepan / Ráday Mihály
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Mióta az eszemet tudom, hiszek benne, hogy a legjobb dolog a nyárban, hogy minden sétába belefér egy fagyizás. Az egyik kedvenc édességem, és bár szívesen kísérletezek új, és izgalmas ízekkel, egyszer például megkóstoltam a kaliforniai paprika sorbet-t, isteni volt, azért még mindig az alapízek a kedvenceim. Amik egyébként annak is fokmérői, hogy adott helyen tudnak-e fagyit készíteni vagy sem. Annak érdekében, hogy titeket se lehessen zavarba hozni a fagyipultnál, most sorra vesszük az igazán jó fagyi ismérveit. Kajatények sorozatunk legújabb állomása következik.

Kormos Lili

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