Nagy kávédarálóteszt: a három legjobb közül a legolcsóbb csak 20ezer Ft

14 elektromos kávédarálójának teszteredményeit tette közzé a Tudatos Vásárlók Egyesülete. Lássuk az eredményeket!

Nem kell ahhoz baristának lenni, hogy szeressük a frissen őrölt kávébabból készült kávét. Ha nem is a tökéletes őrleményt keressük, akkor is fontos, hogy a kávédaráló megbízható, gyors és viszonylag csendes legyen. De melyik az, amelyik teszi majd a dolgát minden reggel? És melyik az, amelyik a kifinomult kávészakértő énünket is támogatni fogja az egyenletes és pontosan beállítható szemcseméretű kávéőrlemény elkészítésében? Kiderül a Tudatos Vásárlók Egyesületének frissen publikált kávédarálók terméktesztjéből.

Kávédarálók tesztje

Nemzetközi együttműködés eredményeképpen most 14 márka – Bosch, Catler, De'Longhi, Domo, Eta Aromo, Kitchen Aid, Krups, Lauben, Moccamaster, Opus, Sencor, Smeg, Tchibo, Wilfa Svart – 14 elektromos kávédarálójának teszteredményeit tette közzé a Tudatos Vásárlók Egyesülete. Őrlőköves (10db) és késes (4db) típusokat is vizsgáltak az alábbi szempontok szerint:

  • Kávédarálás (finom, közepes és durva őrlés)
  • Használhatóság (pl. töltés, ürítés, tisztíthatóság)
  • Zajszint (objektív – mért adat, szubjektív – zaj minősége)
  • Kivitelezés minősége

Néhány érdekesség a teszteredményekből:

  • Az őrlőköves technológia produkálta a legjobb és legrosszabb kávédarálási eredményt is. Önmagában tehát nem elég csak a technológia típusát figyelembe vennünk választáskor.
  • A késpengés darálók közepes és durva őrlési beállításon különösen jó eredményt értek el. Ár-érték arányban kedvező választásnak bizonyulnak.
  • A teszt során a finom őrlés okozta a legnagyobb kihívást: a 14-ből 6 készülék kapott „nagyon jó” minősítést. A jó hír, hogy ezek között 20-40 000 Ft-os készülékek is vannak, nem csak 100 000 Ft-os nagyságrendben találhatunk ilyeneket.
  • A legtöbb kávédaráló használata egyszerű és intuitív. Ami kihívást tud okozni, az a tisztítás: a finom kávépor statikusan tapad a belső részekhez, és a kivehetetlen őrlőszerkezetű modelleknél ez különösen megnehezíti a tisztántartást.
  • Különösebben csendes működésre nem számíthatunk: a tesztelt típusok mért zajszintje 71,8 dB – 88,3 dB között mozgott. A Smeg a KitchenAid és az Opus tesztelt típusait ítélték a legbarátságosabb hangúnak a szubjektív értékelést végzők.
  • A készülékek teljes kivitelezését és a gyártási minőséget is értékelték: a szerkezet masszivitását, az alkalmazott anyagok tartósságát és karc- vagy sérülésállóságát, az egyes alkatrészek kidolgozását és illesztését, valamint a kezelőszervek minőségét. Emellett azt is figyelték, mennyire tartósak a jelölések vagy a festés. A De'Longhi, az Opus, a Moccamaster és a Smeg tesztelt típusai kapták a legjobb értékelést e tekintetben.
14 elektromos kávédarálójának teszteredményeit tette közzé a Tudatos Vásárlók Egyesülete

A tesztelt termékek átlagára a teszt publikálásakor 5 700 Ft és 133 000 Ft között mozgott.

A legjobbnak ítélt termék 79%-os, míg a leggyengébb 54%-os eredménnyel végzett összesítésben. A három legjobb közül a legolcsóbb 20 000 Ft-ért a miénk lehet. De már 5 700 Ft-ért is beszerezhetünk egy korrekten teljesítő darabot, ha nincs szükségünk tökéletesen finom őrlésre.

A teljes teszt éves tagsággal tekinthető meg ITT.

MIÉRT FIZETŐS AZ EREDMÉNY? 

Az International Consumer Research & Testing (ICRT) 1990-ben létrehozott, egységes sztenderdeket követő termékteszteléssel foglalkozó szervezet. A célja az, hogy megalapozott információkkal segítse a vásárlókat. A hálózat fogyasztóvédelmi szervezeteket fog össze Európából és a világ minden tájáról. Minden tagja reklámmentesen, gyártóktól, kereskedőktől és politikai pártoktól függetlenül működik. A tesztek részletes eredményeit kizárólag az ICRT-hez tartozó szervezetek publikálhatják saját, erre a célra kialakított felületükön. A hálózat magyarországi tagja a Tudatos Vásárlók Egyesülete, amely a www.tesztek.tudatosvasarlo.hu weboldalon teszi közzé magyarul a nemzetközi vizsgálatokban megszerzett részletes, fogyasztói szempontok mentén rendszerezett eredményeit, valamint a nálunk is kapható termékek – teszt publikálásának időpontjában aktuális – átlagos fogyasztói árát. A TVE tesztjei olyan vizsgálatokra alapoznak, melyekben nemcsak műszeres méréseket végeznek, hanem ki is próbálják, felhasználói oldalról is értékelik az adott árucikkeket.

