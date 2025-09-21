Így befolyásolja a tészta formája, hogy meddig kell főznünk

Az (olasz) tészta főzési idejét rengeteg minden befolyásolja: az alakja, az összetevői, hogy friss vagy szárított, illetve hogy mennyire vastag és nagy darabokból áll. Nekünk az al dente a cél, vagyis az az állag, amikor kívül már puha, de belül még van egy kis tartása.

Amikor tökéletesre akarunk főzni egy adag tésztát, a dobozon lévő főzési útmutató jó kiindulópont. Ugyanakkor jobban járunk, ha egy perccel korábban megkóstoljuk a tésztát – lehet, hogy már akkor elértük a tökéletes al dente állagot. Hiszen tudjuk: nem minden tészta fő ugyanannyi ideig. Ha már futottunk bele túl roppanós pennébe vagy szétfőtt spagettibe, akkor pontosan tudjuk, mennyit számít az a pár perc.

Hogyan befolyásolja a forma, hogy meddig főzzük a tésztát?

Antonio Rummo, a Rummo USA elnöke szerint két dolog határozza meg leginkább a főzési időt: a fehérjetartalom és a vastagság. Minél vastagabb a tészta, annál tovább kell főznünk. Például a penne kb. 12 perc, a rigatoni viszont inkább 14 perc. Azt se felejtsük el, hogy a tésztának sok víz kell: fél kilóhoz kb. 4,5 liter az ideális, és a víz legyen rendesen megsózva, így a tészta már főzés közben ízesedik. Emellett mindegy, hogy gáz- vagy indukciós tűzhelyen forraljuk a vizet – a 100 °C az 100 °C. A fontos részlet az, hogy a hő állandó legyen, és elegendő vízben főzzük a tésztát, hogy arányosan magába tudja szívni.

De lássuk a lényeget: mennyi ideig főzzük a különböző fajtákat?

Rövid szárított tészták (penne, rigatoni, farfalle)

Játszhatunk egy kis „tesztelős” játékot is: dobjuk a pennét a forró, sós vízbe, majd percenként vágjunk ketté egy-egy darabot. A közepén látható fehér pötty a még nyers rész. Amikor ez eltűnik, akkor főtt meg teljesen – innen számolva két perccel korábban lesz pont al dente.

Ha nem akarunk ennyire méricskélni, állítsuk a főzési időzítőt egy perccel rövidebbre a csomagoláson jelzettnél, kóstoljunk, majd 30 másodpercenként próbáljuk újra, amíg el nem érjük a nekünk tetsző állagot. A kisebb darabok (mezze penne, makaróni) már 8 perc alatt megvannak, a nagyobb, testesebb formák (rigatoni, kagyló, farfalle) inkább 10–12 percet igényelnek.

A kisebb darabok (mezze penne, makaróni) már 8 perc alatt megvannak

Hosszú szárított tészták (spagetti, linguine, fettuccine)

Fontos, hogy elég nagy lábast használjunk, hogy a spagetti teljesen elférjen benne. Amikor a víz lobog, bedobjuk, megkeverjük, majd beállítunk egy időzítőt egy perccel rövidebbre a dobozon ajánlottnál. Ha a szálak már szépen csavarodnak a villa köré anélkül, hogy eltörnének, akkor elkészültek.

Capellini: kb. 3 perc

kb. 3 perc Spagetti: 8–10 perc

8–10 perc Linguine, fettuccine: 10–12 perc

Közben többször keverjük meg, hogy ne ragadjanak össze.

Lasagnelapok

A lasagnelapokat sokszor már a sütőben, a szószban puhítjuk meg. Ha előfőzzük, akkor is elég 8–10 perc, mert a sütőben még tovább puhulnak. Utána hideg vízzel öblítsük le őket, így könnyebb lesz rétegezni.

Teljes kiőrlésű tészta

Ezeknek kicsit más az állaguk. Kövessük a csomagolást, de az utolsó percben kóstoljunk. Ha a szószban is át fogjuk forgatni, inkább a rövidebb főzési időt válasszuk, és tegyünk félre a főzővízből, hogy a szószt krémesíthessük vele.

Gluténmentes tészta

Itt az alak a fő szempont. Induljunk a dobozon írt időtől, majd kóstoljunk. Ha a puhább állagot szeretjük, adhatunk neki még 1–2 percet. Mivel készülhet csicseriborsó-, lencse-, kukorica- vagy rizslisztből is, mindegyiknél más lesz az ideális idő.

Töltött tészták (tortellini, ravioli)

A friss töltött tészták 2–3 perc alatt elkészülnek: amikor felúsznak a víz tetejére, várjunk fél percet, és már szűrhetjük is. Fagyasztott változatnál ne engedjük fel, mehet egyből a forró vízbe – akkor van kész, amikor szintén feljön a felszínre. Jobb, ha szűrőkanalat használunk, így nem szakadnak ki a kis batyuk.

Friss tészta

A friss tészta sokkal gyorsabban elkészül, mint a szárított. Ezeket nem al dentére főzzük, hanem teljesen puhára.

A nagyon vékony szálak (capellini) akár 1 perc alatt elkészülnek.

A szélesebb metéltek (tagliatelle, pappardelle) kb. 3 perc alatt.

Miután bedobjuk, rögtön keverjük meg, hogy ne tapadjanak össze, és félpercenként kóstoljunk. Ha szószban is tovább főzzük, akkor hagyjuk kicsit nyersebbre, nehogy túlpuhuljon.

