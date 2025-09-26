Bögréket hívtak vissza: nehézfém szivároghat belőlük

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság késedelem nélkül felvette a kapcsolatot az érintett vállalkozással (BTDM Kft.), a vállalkozás az NKFH-val együttműködve, a fogyasztók egészségvédelmét szem előtt tartva, saját hatáskörben azonnal megtette a szükséges intézkedéseket, gondoskodott a kifogásolt tétel fogyasztóktól történő visszahívásról.
Az érintett termékek adatai az alábbiak:
• MTV zománc bögre és kulcstartó (MTV714088)
• SpongeBob zománc bögre és kulcstartó (SB714279)
• South Park zománc bögre és kulcstartó (SP714798)
• Tini Nindzsa Teknőcök zománc bögre és kulcstartó (TT713845)
Termékvisszahívás oka: nehézfém-kioldódás
A nehézfémek természetes módon is jelen lehetnek a talajban és a vízben, de ipari tevékenység során is bekerülhetnek a talajba, valamint az élelmiszerekbe.
Egyes nehézfémek a szervezetben felhalmozódva hosszú távon károsíthatják az idegrendszert, a vesét és más szerveket, valamint növelhetik a rák kockázatát.
Amennyiben a fenti tételazonosítóval rendelkező termékből vásárolt, és a termék még a birtokában van, azt ne használja!