2025.09.26.

Bögréket hívtak vissza: nehézfém szivároghat belőlük

Az Európai Unió élelmiszer- és takarmánybiztonsági gyorsriasztási rendszere (Rapid Alert System for Food and Feed, RASFF) révén érkezett jelzés nyomán a hatósági vizsgálatok kimutatták, hogy egyes bögrékből nehézfémek oldódnak ki. A termék egy brit forgalmazón keresztül Magyarországra is eljutott.

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság késedelem nélkül felvette a kapcsolatot az érintett vállalkozással (BTDM Kft.), a vállalkozás az NKFH-val együttműködve, a fogyasztók egészségvédelmét szem előtt tartva, saját hatáskörben azonnal megtette a szükséges intézkedéseket, gondoskodott a kifogásolt tétel fogyasztóktól történő visszahívásról.

Az érintett termékek adatai az alábbiak:

• MTV zománc bögre és kulcstartó (MTV714088)

• SpongeBob zománc bögre és kulcstartó (SB714279)

• South Park zománc bögre és kulcstartó (SP714798)

• Tini Nindzsa Teknőcök zománc bögre és kulcstartó (TT713845)

Termékvisszahívás oka: nehézfém-kioldódás

A nehézfémek természetes módon is jelen lehetnek a talajban és a vízben, de ipari tevékenység során is bekerülhetnek a talajba, valamint az élelmiszerekbe.

Egyes nehézfémek a szervezetben felhalmozódva hosszú távon károsíthatják az idegrendszert, a vesét és más szerveket, valamint növelhetik a rák kockázatát.

Amennyiben a fenti tételazonosítóval rendelkező termékből vásárolt, és a termék még a birtokában van, azt ne használja!

