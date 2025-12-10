Kipróbáltuk a Tefal okos elektromos grillsütőjét: a karácsonyi kívánságlistánk élére került

Ha úgy érzed, nincs még meg a tökéletes karácsonyi ajándék valamely fontos szeretted számára, nem kell tovább keresgélned. Bemutatjuk a Tefal elektromos grillsütőjét, ami megkönnyíti a háziasszonyok és -urak mindennapos konyhai tevékenységét, nem is kis mértékben!

Sokaknak fejtörést okoz, milyen ajándékkal készüljön az ünnepekre: legyen személyes, hasznos, praktikus, és ne végezze a szekrény mélyén vagy a padláson rövid időn belül. A Tefal okos elektromos grillsütője egy olyan konyhai eszköz, aminek mindenki örülne, az is, aki kevesebb, de az is, aki több időt tölt a konyhában, hiszen gyakorlatilag elvégzi helyettünk a sütés-főzés nagy részét. Mi egy egyszerű, hétköznapi menüt készítettünk el benne, hiszen csirkemell, grillzöldség és krumpliköret gyakran landol a tányérunkon. Lássuk a tapasztalatokat, nektek vajon megérné-e egy ilyen kisgépre beruházni!

Mitől okos segítség a Tefal grillsütője a konyhában?

Ugyan az eszköz neve grillsütő, sokkal több annál: 4:1-ben funkciója asztali barbecue-t, sütőt és teljes menüsorkészítőt is rejt, amellett, hogy kontakt grillként is használhatjuk. Mi egy klasszikus fogás mellett tettük le a voksunkat, így sült a csirkemell tökéletesen szaftossá, és egyszerre ropogós kérgűvé, hiszen a grillsütő okos érzékelője felmérte, milyen vastag a hússzelet, kiszámolt minden szükséges értéket, és ennek alapján állította be az ideális hőfokot és sütési időt.

Nekünk csak annyi dolgunk volt, hogy kedvenc fűszerezésünkkel beborítsuk a szeletet, és várjuk, míg az átsütésjelző készre vált. Nem kell felügyelni, nem kell forgatni a szeletet, a végeredmény így is tökéletes, ropogós külsővel és omlós belsővel.

Az okos grillsütő egyébként 12 különböző, automatikus funkcióval rendelkezik, így húsokat, halakat és zöldségeket is mesterien készít el.

Mi egy vegyes, grill zöldségkörettel kísérleteztünk, és jelentjük, a végeredmény több, mint pazar. Cukkini, hagyma és kaliforniai paprika került a tapadásmentes grillező lapra, ráadásul a tisztítással sem kellett sokat bajlódnunk, mert a szaftgyűjtő edény és a sütőlemez mosogatógépben is elmosható, ezzel időt és energiát spórolva számunkra.

A szaftos hús és ízletes zöldségek mellé még sült krumpli társult, hiszen a sütőlemez biztosítja a gondtalan és egyenletes sülést. Az eszköz egyik kiemelendő tulajdonsága, hogy akár 44 százalékkal kevesebb zsírt tartalmaz a végeredmény, hiszen a már említett szaftgyűjtőedény kiválóan vezeti el a felesleges zsiradékot, így egészségesebb és diétabarát ételeket készíthetünk.

Előnyök, melyek a mindennapok során is sokat jelentenek

A Tefal OptiGrill XL 4in1 terméke tökéletesen alkalmas nagyobb családok számára, és vendégvárás esetén is, hiszen egyszerre akár 6-8 adag étel is készülhet benne. Ráadásul az ihletnek sem lehetünk híján, hiszen külön az eszközre szabott szakácskönyv segít minket abban, hogy mindig legyen mit tálalni! Emellett a MyTefal ingyenes alkalmazás is segítő jobb kezet nyújt receptjeivel és egyéb szolgáltatásaival.

A 2200 watt teljesítménynek köszönhetően gyorsan és egyenletesen sül készre az étel, és legyünk bárhol, a saját konyhánkban vagy a teraszunkon, vagy akár nyaralásra vinnénk magunkkal, praktikus kivitelezése miatt bárhol helyt áll.

A rozsdamentes acél és a fekete szín párosa pedig megadja a prémium érzetet felhasználójának. A Tefal a fenntarthatóság és a hosszú használat elkötelezett híve, ezért az OptiGrill XL 15 évig javítható kedvező áron a világszerte jelen levő 6200 hivatalos szervízpartner egyikében.

Ez a sokoldalú gép tökéletes ajándék azok számára, akik szeretnek otthon grillezni, de híján vannak a kertnek vagy szabadtéri grillsütőnek, mert a Tefal OptiGrill-lel a konyhapulton is ízletes lakomát csaphatunk. Szintén nagy segítséget jelent, ha nem akarunk órákig bíbelődni egy nagyobb adag étel elkészítésével, és gyorsan, egyszerűen szeretnénk finom fogásokat a család elé tenni. Szintén plusz pont, amiért több eszközt helyettesít egyszerre, így helyet spórolhatunk a konyhában.

