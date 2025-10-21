Ettől a hozzávalótól lesz sokkal krémesebb a sütőtökkrémleves: nem a tejszín az

A sütőtökkrémleves igazi őszies, szívet-lelket melengető fogás, ami a legtöbb háztartásban főzőtejszínnel készül, esetleg tejföllel. Mi most egy olyan változatot hoztunk, amiben ezek a hozzávalók ugyan nem, de egy hasonlóan krémes alapanyag miatt lesz első osztályú a sütőtökkrémlevesünk!
Ha eddig egy hagyományosabb recept alapján készült nálad a sütőtökkrémleves, akkor szinte minden bizonnyal főzőtejszín került bele.
Ha eddig nem próbáltad, akkor viszont muszáj elkészítened mascarponéval is!
Ettől a hozzávalótól sokkal selymesebb, ízgazdagabb levest kapunk végeredményül.
Receptajánló:
Szintén érdemes kipróbálni a karamelles ízélményért azt, hogy a sütőtököt első körben megpirítjuk vagy megsütjük, mert így a tökben lévő cukrok édeskésre karamellizálódnak.
Fűszerezési tippek
- Gyömbér + narancshéj: friss reszelt gyömbérrel és egy leheletnyi narancshéjjal friss és illatos lesz a krémlevesünk.
- Zsálya vagy rozmaring: piríts egy kis vajat friss zsályával, majd ezzel locsold meg a tálaláskor a levest. A mennyei illat garantált!
- Kókusztej + curry vagy garam masala: egy kevés kókusztej krémesít, a melegítő hatású fűszerek (kurkuma, gyömbér, koriander, fahéj) extra ízeket adnak.
Feltétötletek
- Pirított tökmag és tökmagolaj párosa: igazi klasszikus, ami mindig beválik.
- A fetadarabok sóssága izgalmas kontrasztot alkot az édes sütőtökkel.
- A pirított bacon vagy prosciutto sós, ropogós elemként szintén jól áll a krémlevesnek.