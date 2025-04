Biztosan te is megteszed, de nem jó ötlet: miért ne tároljunk semmit a sütőben?

Legyen szó jénai tálról, tepsikről, torta- vagy muffinformákról, könnyen azt gondolhatjuk, hogy a legegyszerűbb azokat bedobni a sütőbe. Ez ugyanis egyrészt praktikus, másrészt úgyis hőálló dolgokról van szó, így mi baj lehet? Most elmondjuk.

Nem jó ötlet telepakolni a sütőt edényekkel

Tűzveszélyt jelent

A legfőbb ok, amiért nem érdemes dolgokat tárolni a sütőben, egészen egyszerű: a gyakorlat tűzveszélyes. Elég egyetlen figyelmetlen pillanat, és máris előmelegítjük a sütőt úgy, hogy benne maradtak a tárgyak. Még ha sütőálló edényekről is van szó, ez akkor is eldeformálódott serpenyőkhöz, sérült tapadásmentes bevonatokhoz vagy akár megolvadt műanyaghoz vezethet. Ezért is érdemes inkább hosszú távú, praktikus megoldásokban gondolkodni, mint például falra szerelhető tárolókban vagy mély fiókrendezőkben.

Csak még nagyobb rendetlenséget okoz

Amikor valaki a sütőben próbálja megoldani a tárolást, általában csak arra gondol, hogyan használja ki a rendelkezésre álló helyet – nem pedig arra, milyen hatással lehet ez az idejére és energiájára (nem is beszélve a türelemről).

Gondoljunk csak bele: bármit szeretnénk sütni, előtte hozzá kell fogni és helyet csinálni minden elrejtett dolognak, amit aztán elkezdünk kipakolni a rácsokról.

Miután kiszedtük őket, kerülgethetjük a tepsiket és társaikat, miközben igyekszünk haladni a sütés-főzéssel. (Végül, mikor végeztünk, visszapakolhatunk mindent.) Már ezért is jobban megéri egy könnyen hozzáférhető, állandó tárolót biztosítani nekik.

Csak vészmegoldásként működhet

Ha nagyon kicsi a helyünk, akkor ideiglenesen akár működhet is a sütő mint tároló. Feltéve persze, hogy mielőtt használnánk a sütőt, először mindig kivesszük belőle az edényeket. De olyan szakértők is vannak, akik szerint csak és kizárólag akkor fogadható el ez a megoldás, ha valaki egyáltalán nem használja a sütőjét, például azért, mert áttért az airfryer-re vagy azért, mert inkább a főzőlapot használja az ételek elkészítésére.

Forrásunk volt.

