2025.12.27.

Apró hiba, nagy gond: ezért nem jó, ha a szobanövények levelei összeérnek

Németh Orsi profilképe Németh Orsi

A levelek összeérése nemcsak esztétikai kérdés: a zsúfolt elrendezés betegségekhez, kártevők megjelenéséhez és a növények legyengüléséhez is vezethet.

A magazinok enteriőrfotóin gyakran látni buja, dzsungelszerű szobanövény-összeállításokat, amelyek első pillantásra rendkívül látványosak. A valóságban azonban az egymáshoz túl közel helyezett szobanövények nem mindig érzik jól magukat. A szakértők szerint érdemes tudatosan megtervezni a növények helyét, mert a levelek összeérése és a zsúfoltság komoly gondokat okozhat.

rengeteg növény egy szobában
Ha a szobanövények levelei összeérnek, a gombás betegségek is gyakoribbak

Miért alakul ki túlzsúfoltság?

A legtöbb otthonban nem esztétikai okokból kerülnek egymás mellé a cserepek, hanem kényszerből:

  • kevés a világos ablakpárkány,
  • kevés a megfelelő fényű sarok, ezért sok növény ugyanarra a helyre kerül.

Ez azonban hosszú távon akadályozza az egészséges fejlődést.

Lássuk, miért okozhat gondot a növények túlzsúfolása!

Betegségek és kártevők melegágya

Amikor a szobanövények levelei összeérnek, a gombás betegségek – például a lisztharmat vagy a levélfoltosság – könnyebben megjelennek.

A kártevők is gyorsabban terjednek a szorosan álló növények között. A fényhiány miatt legyengült példányok különösen fogékonyak a fertőzésekre, amelyek gyorsan átterjedhetnek a szomszédos cserepekre is.

sok-sok kaspó a földön
A túl sűrű elrendezés gátolja a levegő szabad áramlását

Rossz légáramlás, nedves közeg

A túl sűrű elrendezés gátolja a levegő szabad áramlását. A pangó, nedves környezet ideális feltételeket teremt a gombák számára, miközben a talaj lassabban szárad ki. Ez növeli a gyökérrothadás kockázatát, és megnehezíti a növények gondozását.

Mekkora távolság az ideális?

A szakértők szerint a kisebb és közepes méretű szobanövények között legalább 5–15 centiméter távolságot érdemes hagyni, a nagyobb növényeket pedig ennél is messzebb elhelyezni. Így a levelek szabadon fejlődhetnek, és az öntözés, permetezés is egyszerűbbé válik.

sok szobanövény egy szekrényen
Csoportosítás mellett is maradjon meg a megfelelő hely közöttük!

Okos csoportosítás

Sokat segít, ha azonos igényű növényeket helyezünk egymás közelébe:

  • a pozsgásokat és szárazságtűrő fajokat a naposabb, melegebb helyekre tegyük,
  • míg a magasabb páratartalmat kedvelő növények inkább a szórt fényű helyiségekben érzik jól magukat.
  • Fontos azonban, hogy a csoportosítás mellett is megmaradjon a megfelelő térköz!

Forrásunk volt.

