Gasztro

2025.12.27.

Szívbarát teakeverék, amely több fronton is támogatja az egészséged

Németh Orsi profilképe Németh Orsi

Nemcsak finomak együtt, keverékük a szív- és érrendszer egyik legjobb természetes támogatója is lehet. A hibiszkusz és a rooibos hatásairól:

A tudatos táplálkozásban egyre nagyobb szerepet kapnak a funkcionális italok. A hibiszkusz- és a rooibostea keveréke pontosan ilyen: kellemes ízű, koffeinmentes, és rendszeres fogyasztása több szervrendszer működésére is pozitívan hathat. Külön-külön is értékesek, együtt azonban még hatékonyabban támogathatják a szervezetet.

Hibiszkusz
Hibiszkusz

Hibiszkusz – természetes segítség a vérnyomásnak

A hibiszkusz élénkpiros szirmaiból készült tea régóta ismert jótékony hatásairól. Kutatások szerint hozzájárulhat a vérnyomás csökkentéséhez, főként enyhén emelkedett értékek esetén.

A hibiszkuszról:

a benne található flavonoidok és polifenolok javítják az erek rugalmasságát, mérséklik a gyulladásos folyamatokat, és támogatják az egészséges keringést. Bár nem helyettesíti az orvosi kezelést, hasznos kiegészítő lehet a szív védelmében.

Rooibos – a koleszterinszint barátja

A dél-afrikai rooibos tea koffeinmentes, ezért bármely napszakban biztonsággal fogyasztható. Legfontosabb előnye, hogy segíthet csökkenteni az LDL („rossz”) koleszterin szintjét, miközben kedvezően hat a HDL („jó”) koleszterinre. Az aszpalatin nevű antioxidáns nemcsak gyulladáscsökkentő, hanem a vércukorszint stabilizálásában is szerepet játszhat, így az anyagcserét is támogatja.

Rooibostea

Együtt még hatékonyabbak

A két tea kombinációja komplex védelmet nyújthat:

a hibiszkusz a vérnyomásra, a rooibos a koleszterinszintre hat, miközben mindkettő erős antioxidáns-forrás.

Koffeinmentesek, nem terhelik a szívet, és nem zavarják az alvást, ezért akár esti rituáléként is beilleszthetők a nap végébe.

Mire jó a keverék?

  • A rendszeres fogyasztás segíthet a vércukorszint szabályozásában,
  • csökkentheti a krónikus gyulladásokat,
  • és támogathatja az immunrendszert.
  • A rooibos ásványianyag-tartalma a csontok és a bőr egészségét is szolgálja,
  • míg a hibiszkusz frissítő hatása az emésztésre is kedvezően hathat.

Hogyan érdemes fogyasztani?

Napi egy-két csésze ideális mennyiség. Ízesíthető mézzel vagy citrommal.

Fontos: vérnyomáscsökkentő gyógyszer szedése esetén a hibiszkusz fogyasztása előtt érdemes orvossal egyeztetni. A rooibos viszont általánosan biztonságos, gyermekek és idősek számára is.

Forrásunk volt.

Ajánlott videó

Legújabb receptek

lencsefőzelék

Lencsefőzelék tejmentesen

A Szilveszter vagy az Újév elmaradhatatlan étele a lencsefőzelék. Tálalhatjuk sült hússal is és ér az év többi részében is lencsét enni, hiszen finom és egészséges!

kekszsüti

Csokiszalámi

A csokiszalámi több szempontból is jó választás. Mindenki szokta szeretni, könnyen elkészül és sütni sem kell. Sőt, általában otthon megtalálható az összes alapanyag is. Ízlés ...

Még több recept

Címlapról ajánljuk

További cikkek

Még több cikk

Top Receptek

hagyomanyos-lencsefozelek
lencsefőzelék

Hagyományos lencsefőzelék

Amikor Turós Emil kopott szakácskönyvéből főztem, mindig rácsodálkoztam, hogy évtizedekkel ezelőtt milyen ízletes ételek készülhettek. Ma már nem csodálkozom, és ha egy klasszikus ...

parolt-lila-kaposzta
párolt káposzta

Párolt lila káposzta

A párolt lila káposzta remek kísérője a különféle sült húsoknak, például a kacsa elképzelhetetlen nélküle. Ezzel a recepttel könnyedén elkészítheted Te is otthon, bár tény, hogy ...

Még több top recept

Friss receptek

Még több friss recept