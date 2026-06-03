Strandburger, palacsinta, malacfülsaláta? 7 hibátlan strandbüfé, ha megéheztél napozás közben

Mindenki szokott eszegetni strandolás közben, de az étkezés hogyanját illetően kétféle iskola létezik. A csomagolós, aki otthon készít össze gyümölcsöt, szendvicset, üdítőt, és a büfézős. Most az utóbbiakhoz szólunk. Annak érdekében, hogy jót tudjatok enni, és hogy senkit ne érjen csalódás, ajánlunk hét strandbüfét, ahol pótolhatjátok az úszás közben elpirított energiákat.

Kalóz Strandbisztró

Az Aszófő-Dörgicse-Akali háromszögben várja vendégeit Balatonudvariban a Kalóz Strandbisztró. Ezt a helyet elsősorban azoknak ajánljuk, akik, strand ide, strand oda, szeretnének leülni, tányérból, késsel-villával, esetleg kanállal enni valami finomat. Valami finomat, ami nem lángos vagy strandburger vagy hot dog vagy hekk. Hogy csak a klasszikusokat említsem.

Csodás hideg nyári levesekkel szoktak készülni, a hideg kovászosuborka-leves egy csoda, de az én szívemet akkor nyerték meg teljesen, mikor az egyik hétvégi menüjükben szerepelt a tökfőzelék sült oldalassal.

Egyrészt, a kedvenc főzelék-feltét kombinációm, másrészt igenis vissza kell adni a főzelékek becsületét, és az ilyen helyek a legjobbak erre. Vannak gyerekkompatibilis fogások, és persze vannak halas ételek is. Könnyű saláták, ha épp csak felfrissülnél, masszívabb húsos fogások, ha esetleg egy bringatúrából érkezel, tényleg mindenki jót ehet itt.

Kalóz Strandbisztró

Balatonudvari-Fövenyes, Strand utca 1.

Nyitvatartás: június 1-től szeptember 10-ig hétfő-vasárnap 9.00-22.00, szeptember 11-től május 31-ig péntek-vasárnap 12.00-21.00

Csillaghegyi Fürdő

Budapest egyik legnyugisabb strandja, és őszintén megmondom, sokkal többet napozgatnék itt a hatalmas fák alatt, csak kicsit macerás a kijutás. Ezzel együtt, bárkinek, csak ajánlani tudom, aki úszna is, napozna is, olvasgatna is a félárnyékban, és a jó hír az, ha mindezen szabadidős tevékenységek közben jön az éhség, és a felismerés, hogy a fasírozottas szendvics meg otthon maradt, akkor enni is lehet.

Klasszikus strandbüfé klasszikus műanyagszékekkel, sajtos-tejfölös lángossal, sörrel, hot doggal, strandos kávéval és ami kiemelten fontos, palacsintával.

Én tudom, hogy mindenkinek az otthoni palacsinta az igazi, de szerintem a vízparti élmény része, hogy a (többé-kevésbé) lelkesen leúszott ezerötszáz után a tejszínhabos kávé mellé (máshol nem is nagyon szoktam tejszínhabos kávét kérni) elmajszol egy-két lekváros, vagy cukros-kakóporos palacsintát. Aki ennél komplexebb élményre vágyik, az felmehet a negyedikre, az Aqua Stella Bistro-ba, és hódolhat a hamburger- és pizzaalapú élvezeteknek. Akárhogy is, ebéd után, ha a desszert is megvolt, vissza lehet heverni a törölközőre a nyári kriminkkel és élvezni az életet.

Csillaghegyi Fürdő

Budapest, Pusztakúti út 2-6.

Nyitvatartás: hétfő-kedd, csütörtök-vasárnap 6.00-20.00, szerda 6.00-22.00

Római Szabadstrand

Kimenni a Rómaira és élvezni az életet, Budapestre költözésem után nem sokkal ez lett a nyár kvintesszenciája, akármennyit kellett is tömegközlekedni érte. Változnak az idők, és változott a nyárhoz való viszonyom is, de a Rómain üldögélni a víz mellett, esetleg csobbanni egyet, most is ugyanolyan jó élmény, mint sok-sok évvel ezelőtt. Itt ráadásul számos opció közül választhatunk, ha a víz nemcsak az ujjainkat áztatta ráncosra, de az étvágyunkat is meghozta.

Ott a Fellini, a Nap Bácsi, az Evezős, a Miamor, a lehetőségek száma, jóformán végtelen. Van hekk, van balkán grill, van pizza, fagyi és poké bowl, itt tényleg csak az nem tud jóllakni, aki nem akar.

Egésznapos programnak is kiváló, reggeltől estig jól érezheti itt magát az ember, ráadásul családdal, barátokkal, de még egyedül is élvezhető. Aki nem akar a HÉV-vel bíbelődni, az pattanjon biciklire, és szerezzen egy jó délutánt magának.

A Nap Bácsi hot dogja via

Római Szabadstrand

Budapest, Kossuth Lajos üdülőpart 14.

Nyitvatartás: hétfő-vasárnap 10.00-19.00

Tiki Beach

A polinéz mitológiában Tiki az első embert jelenti, és az a színes, izgalmas, gyümölcsös, jellemzően vízparti koktélkultúra, aminek annyi rajongója van, ebből a mitikus közegből nőtte ki magát. Zamárdiban is van egy ilyen hely, ahol úgy kínálnak minőségi vendéglátást, hogy közben senkinek nem kell feszélyezve éreznie magát, ráadásul közel a vízpart, vagyis ha mindenki megszáradt, és magára kapott valamit, simán át lehet menni, akár néhány finom falatra, akár egy jó koktélra. Utóbbit mértékkel és felelősséggel, és inkább már csak akkor, ha lement a Nap.

Burger? Csirkés quesadilla? Egy könnyű saláta? Vagy egy kevésbé szokványos, de annál finomabb malacfülsaláta? Tészta vagy egy isteni desszert? Az étlap fantáziadús, az ízek frissek, gazdagok, jól esik minden falat, és a nyári hangulatra sem lehet panaszkodni.

Tiki Beach

Zamárdi, Margó Ede sétány

Nyitvatartás: péntek 16.00-22.00, szombat 12.00-22.00, vasárnap 12.00-21.00

Nomád Bár

Egy kis evezés a Dunán és utána pihenő? A Nomád Bár a Dunakanyar egyik legkedvesebb, leghangulatosabb helye, otthonos és szerethető, ráadásul bringával is szuperkönnyű megközelíteni, aki a környéken nyaral, vagy kirándul, mindenképp látogasson el hozzájuk. Szerveznek vízitúrákat, lehet menni tőlük lovagolni, de ami a legjobb, enni és inni is lehet náluk.

Az Irgum-Burger húsos és vega burgerei szombaton és vasárnap elérhetőek, de a jó burger mit sem ér kíséret nélkül, sült krumplit és sült édesburgonyát is kérhetünk mellé, aki pedig a sós után édesre vágyik, az kaphat churrost.

Aki a bicikliút felől érkezik, a Nomád kis állatkertjét is megszemlélheti, tyúkok, kacsák, nyuszik, tisztára, mint egy falusi portán. Se nem klasszikus strand, se nem klasszikus strandbüfé, mégis az egyik legjobb, aki még nem ismeri őket, az idei nyárból ne hagyja ki a látogatást!

Nomád Bár

Nagymaros, Dunapart utca

Nyitvatartás: hétfő – csütörtök 11.00-21.00, péntek 11.00-23.00, szombat 9.00-23.00, vasárnap 9.00-21.00

A Konyhám

Szeretnénk bemutatni azt a strandbüfét, amelyik elsők között kötelezte el magát a balatoni strand-gasztró megújítása mellett, ezzel túllépve a klasszikus büféfogások univerzumán. Szikra Gabiék nem egyszerűen etetnek minket a fenyvesi Nagyszabadstrandon, de igazán jól tartják a vendégeket, amiért nem győzünk elég hálásak lenni nekik.

Már a reggelit is elfogyaszthatjuk náluk, ha akarjuk, és miért ne akarnánk egy emeletes burgert, tükörtojással a tetején? De itt született meg a tócsni és a goffri házasságából a gofcsi is, illetve, amiért vegán barátaink sírig hálásak lesznek, készülnek állati összetevőktől mentes fogások is.

Ami a strandhangulatot illeti, persze, van sült kolbász is, lehet tunkolni mustárba, harapni hozzá a finom kenyeret, de nem az iparilag gyártott, egyenízű kolbász ez, hanem különleges fűszerezésű, és válogatott alapanyagokból készült változat. Lehet a strandon kajálás is eggyel izgalmasabb élmény, mint megszoktuk, adjunk egy esélyt neki. Aki pedig a fedettpályás élvezeteknek hódolna inkább, azt szeretettel várják a fonyódi stúdiójukban.

A Konyhám töltött dagadója via

A Konyhám

Balatonfenyves, Balaton-part

Nyitvatartás: szombat 10.00-23.00

Jóbarátok Halsütöde

Kellenek azok a helyek, ahol az üzemeltetők arra esküdtek fel, hogy egyvalamit fognak csinálni, de azt jól. Ha már a Balaton, ha már vízpart, akkor ugye ennénk halat is. Levesben, sütve, rántva, csak uszonyos legyen. Akkor tehát szükség van jó halas helyekre, ahol nem hibáznak.

Balatonalmádiban a Jóbarátok csapata hekket, keszeget, halászlevet is készít, egyik jobb, mint a másik, ráadásul elképesztően kedves a kiszolgálás, és a strand is közel van, ebéd után lehet is folytatni a pancsolást. Van napi, és hétvégi ajánlat is, ezeknek az összeállításánál a nem halkedvelő vendégekre is gondoltak.

Én mégis azt mondom, hogy egyetek itt egy jó fish’n’chipset vagy shrimps’n’chipset, és élvezzétek azt a régivágású, szeretetteljes vendéglátást, amit annyi helyen keres az ember, gondoskodásra és persze finom falatokra éhesen.

Jóbarátok Halsütöde

Balatonalmádi, Lóczy tér 1.

Nyitvatartás: hétfő, szerda-vasárnap 10.00-19.00

Címlapfotó: Tiki Beach Bisztró