Ezt a fontos lépést hagyod ki, ha szétesik a Stefánia-vagdaltad szeleteléskor

A magyar konyha egyik nosztalgikus kedvence, és a mai napig népszerű - kicsit régimódi, kicsit menzás-retró, de imádni való. Főzelékek tetején vagy burgonyapüré mellett is pazar. Ez a tfőtt tojással töltött Stefánia-vagdalt. Aktuális Napi Tippünkben eláruljuk, mit rontasz el, ha szétesik szeleteléskor!

A kedvenc főzelékünk a zöldborsó, a kedvenc vasárnapi fogásunk a rántott hús, a kedvenc fasírtunk pedig a Stefánia-vagdalt. Ez ugyan egy nagyon tipikus magyar hozzáállás, de vállaljuk! Ennek ellenére, mint minden recept esetében, az előbb felsoroltak elkészítésével kapcsolatban is végtelen tipp és trükk kering, hogyan lesznek még finomabbak, hibátlanok, tökéletesek. Szétesik a Stefániád szeletelés közben? Segítünk!

A legfőbb hiba, amitől szétesik a Stefánia: ha nem hagyod pihenni sütés után! A frissen kisült Stefánia-vagdalt ugyanis még laza szerkezetű. Ha azonnal felvágod sütés után, széteshet, még akkor is, ha egyébként jól sikerült. 15-20 percet hagyj rá, mielőtt felszeletelnéd!

A Stefánia-vagdalt legidegesítőbb tulajdonsága tehát, ha szétesik sütés után, amikor felszelnénk - a pihentetés kihagyása mellett egyéb fontos lépések betartásával is elkerülheted ezt a jelenséget!

Stefánia-vagdalt, ahogy a nagyi is sütötte - recept a képre kattintva nyílik! Hering András / Nosalty

